Sau năm lỗ kỷ lục, Chủ tịch IDJ nói gì về chiến lược “ôm đất lớn, bán hàng nuôi dự án”?

Chiều 9/6, Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam (HNX: IDJ) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thành công với sự tham dự của 160 cổ đông, đại diện 87,8 triệu cổ phần, tương đương 50,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tại Đại hội, Tổng Giám đốc Nguyễn Mạnh Cường cho biết, năm 2025, dự án APEC Mandala Wyndham Mũi Né tiếp tục là nguồn đóng góp doanh thu chủ lực. Dự án ghi nhận hơn 670 tỷ đồng doanh thu bán hàng, nâng doanh thu lũy kế lên 2.078 tỷ đồng. Phần doanh thu còn lại từ hoạt động bán bất động sản ước khoảng 1.712 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong hai năm tới. Hoạt động vận hành cho thuê cũng mang về khoảng 12 tỷ đồng trong năm.

Tại Lạng Sơn, doanh nghiệp tiếp tục triển khai giai đoạn 2 dự án APEC Diamond Park sau khi đã bán và bàn giao 229 căn shophouse ở giai đoạn 1. Trong năm 2025, công ty tập trung hoàn thiện pháp lý và thiết kế sản phẩm cho giai đoạn tiếp theo.

Đối với Cụm công nghiệp Nam Hồng – Hồng Phong (Hải Dương), IDJ đang thực hiện điều chỉnh quy hoạch, đồng thời chuẩn bị các bước đầu tư và giải phóng mặt bằng sau khi được chấp thuận chủ trương. Các dự án khác như APEC Mandala Grand Phú Yên, Apec Dubai Tower Ninh Thuận và Apec Infinity Tower Thái Nguyên hiện vẫn trong quá trình hoàn thiện thủ tục pháp lý.

Bước sang năm 2026, IDJ xác định bất động sản công nghiệp là điểm sáng. Doanh nghiệp sẽ hoàn thiện quy hoạch, xin phê duyệt chủ trương đầu tư, triển khai giải phóng mặt bằng và khởi công hạ tầng tại Cụm công nghiệp Nam Hồng – Hồng Phong, đồng thời tìm kiếm đối tác trong các lĩnh vực sản xuất điện tử, logistics, chế biến thực phẩm nhằm sớm ký kết thỏa thuận cho thuê.

Với APEC Diamond Park Lạng Sơn, công ty đánh giá phân khúc căn hộ trung – cao cấp còn mới, đòi hỏi nghiên cứu thị trường kỹ lưỡng và thiết kế sản phẩm phù hợp. Mục tiêu là hoàn thiện pháp lý, xây dựng concept để sẵn sàng triển khai khi thị trường thuận lợi.

Tại APEC Mandala Wyndham Mũi Né, doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh bán hàng condotel còn lại, kết hợp các đại lý chuyên biệt, ứng dụng công nghệ số và AI nhằm tối ưu chi phí. Đồng thời, công ty nâng cấp vận hành khách sạn, cải thiện trải nghiệm để tăng công suất và giá thuê.

Đối với Apec Infinity Tower Thái Nguyên, IDJ định hướng phát triển căn hộ cao cấp tại khu vực trung tâm, tận dụng xu hướng đô thị hóa và khả năng sáp nhập hành chính. Dự án hướng tới nhóm khách hàng trẻ, chuyên gia và tầng lớp trung lưu, với mục tiêu hoàn thiện pháp lý và xây dựng chiến lược bán hàng bài bản.

Trong phân khúc nghỉ dưỡng, doanh nghiệp nhận định hành lang pháp lý cho condotel đang dần hoàn thiện, tạo cơ hội phục hồi thị trường. Tuy nhiên, áp lực tồn kho vẫn lớn, đòi hỏi các dự án phải có chiến lược sản phẩm khác biệt. Năm 2026, công ty tập trung hoàn thiện pháp lý, giải phóng mặt bằng dự án Apec Dubai Tower Ninh Thuận, đồng thời tiếp tục phát triển concept cho các dự án tại Ninh Thuận và Phú Yên.

Tại Bắc Giang, dự án OCT5 – 55 Nguyễn Văn Cừ quy mô 22 tầng dự kiến khởi công quý I/2026, mở bán quý III/2026 và bàn giao quý I/2028, với doanh thu kỳ vọng khoảng 600 tỷ đồng. Dự án được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu nhà ở cao cấp gia tăng tại địa phương.

Cùng tại Lạng Sơn, dự án APEC Golden Palace cao 30 tầng được định vị là tổ hợp căn hộ cao cấp đầu tiên, dự kiến triển khai theo tiến độ tương tự và mang lại khoảng 750 tỷ đồng doanh thu, góp phần hình thành phân khúc căn hộ cao tầng tại địa phương.

Ở khía cạnh tài chính, công ty đặt mục tiêu mở rộng hợp tác với các tổ chức tín dụng, kiểm soát chi phí và đẩy mạnh chuyển đổi số trong bán hàng, chăm sóc khách hàng.

Theo kế hoạch năm 2026, IDJ đặt mục tiêu doanh thu 987,6 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 72,5 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 58 tỷ đồng. Theo Kế toán trưởng Nguyễn Hữu Đạt, lợi nhuận trước thuế quý II/2026 dự kiến đạt khoảng 15–20 tỷ đồng. Doanh nghiệp kỳ vọng khi các dự án mới bắt đầu ghi nhận doanh thu từ cuối năm, kết quả kinh doanh sẽ cải thiện rõ rệt.

Tại phần thảo luận, một cổ đông cho biết danh mục dự án của doanh nghiệp có quy mô lớn, nhiều dự án diện tích từ vài chục đến hàng trăm ha, kéo theo nhu cầu vốn đầu tư lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng, trong khi tổng tài sản hiện tại còn hạn chế. Cổ đông đề nghị Ban lãnh đạo làm rõ nguồn vốn, hiệu quả tài chính và tình trạng pháp lý của các dự án, đồng thời bày tỏ lo ngại về việc giá cổ phiếu duy trì ở mức thấp trong thời gian dài.

Về vấn đề này, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đức Quân cho biết, chiến lược tích lũy quỹ đất đã được ĐHĐCĐ thông qua từ các năm trước nhằm phục vụ phát triển dài hạn. Về nguồn vốn, công ty ưu tiên sử dụng dòng tiền bán hàng, hạn chế phụ thuộc vào vốn vay, đồng thời vẫn chủ động làm việc với các tổ chức tài chính để đảm bảo nguồn lực.

Liên quan đến giá cổ phiếu, doanh nghiệp thừa nhận đây là yếu tố bất lợi trong huy động vốn trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện tại, công ty không đặt trọng tâm vào kênh này mà tập trung vào dòng tiền nội tại và tín dụng.

Chủ tịch HĐQT IDJ Nguyễn Đức Quân.

Đối với kết quả kinh doanh năm 2025 ghi nhận lỗ khoảng 159 tỷ đồng, ông Quân cho biết nguyên nhân chủ yếu đến từ việc trích lập dự phòng và xử lý các tồn đọng tài chính, trong đó khoảng 48 tỷ đồng liên quan đến các khoản phải thu và đầu tư. Đây là bước đi nhằm làm sạch báo cáo tài chính và tạo nền tảng cho giai đoạn tiếp theo.

Trước lo ngại về thị trường, ông Quân cho rằng bất động sản đang trong giai đoạn sàng lọc nhưng vẫn có cơ hội cho các dự án có pháp lý rõ ràng, sản phẩm phù hợp. Doanh nghiệp tiếp tục định hướng phát triển đa dạng các phân khúc, gồm bất động sản nghỉ dưỡng, nhà ở đô thị và bất động sản công nghiệp.

Ban điều hành cho biết, dự án APEC Mandala Wyndham Mũi Né dự kiến thu thêm khoảng 1.500 tỷ đồng trong 1–2 năm tới. Một số dự án khác như Đức Phú Gia có quy mô giai đoạn 1 khoảng 38,8 ha, định hướng mở rộng lên gần 100 ha, với cơ cấu sản phẩm đa dạng.