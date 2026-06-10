Địa phương đang đặt mục tiêu lên thành phố trực thuộc Trung ương sắp có khu thương mại tự do 5.000 ha, gắn với sân bay 5 sao top 10 thế giới

HĐND tỉnh Bắc Ninh vừa thông qua Nghị quyết điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó đặt mục tiêu đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Theo quy hoạch, Bắc Ninh được định hướng trở thành cực tăng trưởng kinh tế quan trọng của miền Bắc và cả nước, với nền công nghiệp – dịch vụ phát triển theo hướng xanh, sạch, hiện đại, dựa trên nền tảng kinh tế tri thức, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tỉnh đặt ra các chỉ tiêu tăng trưởng ở mức cao. Cụ thể, GRDP bình quân giai đoạn 2026–2030 phấn đấu đạt 11–13%/năm; GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 9.200–10.000 USD.

Về hạ tầng, nhiều công trình giao thông chiến lược sẽ được đầu tư và đưa vào khai thác trong thời gian tới, gồm: Cảng hàng không quốc tế Gia Bình; các tuyến vành đai 4, vành đai 5; tuyến kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội và trung tâm hành chính tỉnh; tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng; đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh và hệ thống đường sắt đô thị.

Cùng với đó, không gian công nghiệp tiếp tục được mở rộng mạnh. Đến năm 2030, toàn tỉnh dự kiến có 66 khu công nghiệp với tổng diện tích gần 19.800 ha. Sau năm 2030, Bắc Ninh tiếp tục nghiên cứu bổ sung khoảng 23 khu công nghiệp mới nhằm đáp ứng nhu cầu thu hút đầu tư.

Một điểm nhấn đáng chú ý của quy hoạch là định hướng hình thành khu thương mại tự do gắn với Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, quy mô khoảng 5.000 ha. Khu vực này được phát triển theo mô hình tích hợp sản xuất, logistics, thương mại, dịch vụ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số, hướng tới trở thành cửa ngõ kết nối thị trường toàn cầu và trung tâm điều phối các dòng chảy kinh tế trong vùng động lực phía Bắc.

Ngoài ra, tỉnh cũng định hướng xây dựng khu kinh tế chuyên biệt quy mô khoảng 10.000 ha tại khu vực xã Kép, xã Lạng Giang và vùng phụ cận. Khu vực này sẽ tập trung phát triển công nghiệp công nghệ cao, logistics, thương mại, đô thị, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, y tế và du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng.