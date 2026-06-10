Những dự án NƠXH quy mô lớn được đề xuất đầu tư ở Hà Nội
Trong 146 dự án nhà xã hội (NƠXH) đang được đề xuất đầu tư tại Hà Nội có nhiều dự án với quy mô lớn như: Tổ hợp NƠXH đa tiện ích tại xã Yên Xuân (149,2 ha); tổ hợp NƠXH đa tiện ích tại xã Phú Cát (92,7ha); khu NƠXH tập trung Phú Cát (68,3)...
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Tiền Phong