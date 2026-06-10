Hải Phát muốn thâu tóm một doanh nghiệp bất động sản mới thành lập

Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát (MCK: HPX, sàn HoSE) vừa công bố trích lục Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư HP An Phát.

Theo đó, Hải Phát sẽ nhận chuyển nhượng phần vốn góp có giá trị 148,5 tỷ đồng, chiếm 99% vốn điều lệ của Đầu tư HP An Phát. Đồng thời cử ông Nguyễn Đức Việt- Phó Tổng Giám đốc là Người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ phần vốn góp này.

Để triển khai thương vụ, Hải Phát giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện theo pháp luật của công ty hoặc người được Chủ tịch HĐQT ủy quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan để nhận chuyển nhượng phần góp nêu trên.

Ảnh minh họa

Sau khi hoàn tất giao dịch chuyển nhượng, Đầu tư HP An Phát sẽ trở thành công ty con của Hải Phát.

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Đầu tư HP An Phát vừa được thành lập ngày 2/4/2026, ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Trụ sở chính đặt tại tầng 5, tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng, phường Hà Đông, Hà Nội.

Vốn điều lệ ban đầu ở mức 150 tỷ đồng với 2 cổ đông gồm ông Trần Ngọc Tú góp 72 tỷ đồng (tỷ lệ 48%) và ông Phạm Sỹ Lam góp 78 tỷ đồng (tỷ lệ 52%). Đồng thời, ông Phạm Sỹ Lam cũng chính là Chủ tịch HĐTV kiêm Người đại diện theo pháp luật của Đầu tư HP An Phát.

Ở chiều ngược lại, trước đó tháng 5/2026, Hải Phát đã thông qua chủ trương chuyển nhượng 100% vốn góp trị giá 5 tỷ đồng sở hữu tại Công ty TNHH MTV Diamond IC. Giá trị chuyển nhượng tối thiểu là 5 tỷ đồng.

Chủ tịch HĐQT của Hải Phát cũng được ủy quyền quyết định các công việc liên quan đến việc chuyển nhượng vốn góp nêu trên.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026, Hải Phát ghi nhận doanh thu thuần hơn 120,4 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 8,9 tỷ đồng, giảm 40,7%.

Hải Phát cho biết nguyên nhân dẫn đến lợi nhuận sau thuế giảm so với cùng kỳ là do giá vốn từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản tăng.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của Hải Phát giảm nhẹ so với đầu năm, xuống còn hơn 8.442,9 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn gần 2.600,5 tỷ đồng, chiếm 30,8% tổng tài sản; hàng tồn kho gần 2.446 tỷ đồng, chiếm 29% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức gần 4.881,4 tỷ đồng, giảm 41 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, doanh nghiệp vay và nợ thuê tài chính gần 1.886,2 tỷ đồng, chiếm 38,6% tổng nợ.



