Hải Phát Invest chi phối dự án 13,2 ha tại Bắc Ninh, kỳ vọng doanh thu hơn 3.000 tỷ

Mới đây, Hải Phát Invest đã hoàn tất nhận chuyển nhượng 99% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Đầu tư HP An Phát. Thông qua giao dịch này, HPX gián tiếp sở hữu thêm 40% vốn tại dự án Khu phía Bắc thuộc Khu đô thị số 19, phân khu số 2, thành phố Bắc Giang (nay là tỉnh Bắc Ninh).

Theo thông tin từ Hải Phát invest cho biết, trước đó đã sở hữu trực tiếp 20% vốn tại dự án. Như vậy, sau giao dịch này, tổng tỷ lệ sở hữu của Hải Phát Invest tại dự án đã nâng lên 60%, qua đó chính thức nắm quyền chi phối và giữ vai trò dẫn dắt phát triển dự án này trong giai đoạn tiếp theo.

Đây được xem là bước đi quan trọng trong lộ trình triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 cũng như chiến lược tái cơ cấu và mở rộng danh mục đầu tư của doanh nghiệp.

Sở hữu quỹ đất quy mô lớn tại khu vực tăng trưởng năng động bậc nhất miền Bắc

Dự án Khu phía Bắc thuộc Khu đô thị số 19 có quy mô khoảng 13,2 ha với 327 căn nhà liền kề thấp tầng, được đánh giá là vị trí đắc địa tại trung tâm phát triển mới của tỉnh Bắc Ninh. Dự án sở hữu lợi thế nổi bật khi nằm trên trục kết nối với tuyến phố đi bộ sầm uất, liền kề sân vận động trung tâm tỉnh và được hưởng lợi trực tiếp từ quá trình phát triển hạ tầng, mở rộng không gian đô thị và gia tăng dân số cơ học tại khu vực; Ngay cạnh dự án này là hàng chục tòa nhà cao tầng chuẩn bị được tỉnh Bắc Ninh lựa chọn Nhà đầu tư và triển khai thi công trong năm 2027.

Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất khu đô thị số 19 phân khu số 2, thành phố Bắc Giang nay là tỉnh Bắc Ninh (Khu phía Bắc màu đỏ)

Giới đầu tư đánh giá, sau khi sáp nhập, tỉnh Bắc Ninh hình thành không gian phát triển mới, khu vực này đang nổi lên như một cực tăng trưởng kinh tế quan trọng của miền Bắc nhờ tốc độ công nghiệp hóa cao, dòng vốn FDI liên tục gia tăng và nhu cầu phát triển các khu đô thị hiện đại ngày càng lớn.

Đây cũng là yếu tố giúp các dự án có vị trí chiến lược, pháp lý minh bạch và được phát triển bài bản có nhiều dư địa tăng giá trong những năm tới.

Theo quy hoạch, dự án được đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan và hệ thống tiện ích đô thị. Hiện công tác giải phóng mặt bằng đang được triển khai, dự kiến khởi công xây dựng vào quý IV/2026.

Đáng chú ý, dự án được kỳ vọng sẽ mang về hơn 3.000 tỷ đồng doanh thu trong giai đoạn từ năm 2027 đến nửa đầu năm 2028, trở thành một trong những nguồn đóng góp doanh thu trọng yếu của Hải Phát Invest trong thời gian tới.

Dấu ấn mới trên hành trình tái thiết của Hải Phát Invest

Việc gia tăng tỷ lệ sở hữu và nắm quyền chi phối dự án được xem là tín hiệu tích cực trong quá trình tái thiết, tăng trưởng mới hoạt động kinh doanh của Hải Phát Invest. Sau giai đoạn thị trường đối mặt nhiều thách thức, doanh nghiệp đang từng bước củng cố nền tảng phát triển thông qua việc mở rộng quỹ đất, cơ cấu lại danh mục đầu tư và tập trung vào các dự án có khả năng triển khai trong ngắn và trung hạn.

Với kinh nghiệm phát triển hàng loạt dự án đô thị, nhà ở tại nhiều địa phương trên cả nước, Hải Phát Invest được kỳ vọng sẽ nhanh chóng đưa dự án vào giai đoạn triển khai thực tế, tạo thêm nguồn cung chất lượng cho thị trường cũng như gia tăng giá trị cho cổ đông.

Tiếp tục mở rộng quỹ đất tại Hà Nội và phân khúc nhà ở xã hội

Theo kế hoạch phát triển đã được doanh nghiệp đề ra, bên cạnh dự án tại Bắc Ninh, Hải Phát Invest đang tiếp tục đàm phán nhận chuyển nhượng, hợp tác đầu tư một số dự án mới trên địa bàn Hà Nội và các địa phương trọng điểm phía Bắc. Trong đó đặc biệt quan tâm đến các dự án tại khu vực phía Bắc Hà Nội như Mê Linh, Đông Anh. Đây được xem là vị trí chiến lược bất động sản của Hà Nội trong thời gian tới. Nơi dự kiến có thể đón đầu làn sóng di chuyển khỏi nội đô của các cư dân ra các dự án giáp ranh vành đai 3 và các địa phương lân cận Hà Nội.

Đáng chú ý, doanh nghiệp cũng đang nghiên cứu mở rộng sang phân khúc nhà ở xã hội - lĩnh vực được đánh giá có dư địa phát triển lớn trong bối cảnh nhu cầu nhà ở thực vẫn ở mức cao và đang nhận được nhiều cơ chế hỗ trợ từ Nhà nước.

Việc liên tục tìm kiếm cơ hội đầu tư mới, gia tăng quỹ đất sạch và chủ động đón đầu chu kỳ phục hồi của thị trường cho thấy quyết tâm của Hải Phát Invest trong việc xây dựng nền tảng tăng trưởng bền vững cho giai đoạn phát triển tiếp theo.