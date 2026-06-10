Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bán đất trên giấy, Chủ tịch Công ty Việt Mỹ Hạ Long bị khởi tố

| | Bất động sản

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vương Đức Lanh (SN 1962), Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Việt Mỹ Hạ Long, để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong giai đoạn 2021-2022, mặc dù không phải chủ đầu tư dự án Hạ Long Star , ông Vương Đức Lanh vẫn sử dụng bản đồ quy hoạch chia lô nhà ở thấp tầng thuộc dự án này để ký kết các hợp đồng hợp tác đầu tư với nhiều khách hàng.

Vương Đức Lanh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Việt Mỹ Hạ Long, bị khởi tố để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra xác định bản đồ quy hoạch được sử dụng trong các giao dịch chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đáng chú ý, các ô đất ghi trong hợp đồng hợp tác đầu tư được xác định không tồn tại trên thực tế.

Bằng thủ đoạn trên, bị can bị cáo buộc đã chiếm đoạt số tiền lớn của nhiều nhà đầu tư.

Dự án Hạ Long Star từng thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng và nhà đầu tư bất động sản tại Quảng Ninh. Việc người đứng đầu một doanh nghiệp bị khởi tố liên quan đến hoạt động huy động vốn tại dự án này đang nhận được sự chú ý của dư luận.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ số lượng người bị hại, tổng số tiền bị chiếm đoạt và các hành vi có liên quan.

Cơ quan công an đề nghị các tổ chức, cá nhân đã chuyển tiền cho Công ty TNHH Việt Mỹ Hạ Long hoặc trực tiếp cho ông Vương Đức Lanh để tham gia hợp tác đầu tư, góp vốn thực hiện dự án liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh để cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Hoàng Dương

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Môi giới đổ về khu Tây Bắc TP.HCM, liên tục khai trương văn phòng mới, nhộn nhịp tư vấn khách quanh siêu dự án lớn chưa từng tại Hóc Môn

Môi giới đổ về khu Tây Bắc TP.HCM, liên tục khai trương văn phòng mới, nhộn nhịp tư vấn khách quanh siêu dự án lớn chưa từng tại Hóc Môn Nổi bật

Việt Nam sẽ hoàn thành cây cầu dây văng có nhịp chính 300m, tĩnh không thông thuyền cao chưa từng có trong lịch sử vào dịp đặc biệt quan trọng

Việt Nam sẽ hoàn thành cây cầu dây văng có nhịp chính 300m, tĩnh không thông thuyền cao chưa từng có trong lịch sử vào dịp đặc biệt quan trọng Nổi bật

Hải Phát muốn thâu tóm một doanh nghiệp bất động sản mới thành lập

Hải Phát muốn thâu tóm một doanh nghiệp bất động sản mới thành lập

10:42 , 10/06/2026
Phong cách đồng quê Pháp trong căn hộ duplex 162m2

Phong cách đồng quê Pháp trong căn hộ duplex 162m2

10:29 , 10/06/2026
Hiểu đúng về sự khan hiếm trong khái niệm bất động sản hàng hiệu

Hiểu đúng về sự khan hiếm trong khái niệm bất động sản hàng hiệu

10:26 , 10/06/2026
Hải Phát Invest chi phối dự án 13,2 ha tại Bắc Ninh, kỳ vọng doanh thu hơn 3.000 tỷ

Hải Phát Invest chi phối dự án 13,2 ha tại Bắc Ninh, kỳ vọng doanh thu hơn 3.000 tỷ

10:00 , 10/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên