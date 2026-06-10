Bán đất trên giấy, Chủ tịch Công ty Việt Mỹ Hạ Long bị khởi tố

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong giai đoạn 2021-2022, mặc dù không phải chủ đầu tư dự án Hạ Long Star , ông Vương Đức Lanh vẫn sử dụng bản đồ quy hoạch chia lô nhà ở thấp tầng thuộc dự án này để ký kết các hợp đồng hợp tác đầu tư với nhiều khách hàng.

Vương Đức Lanh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Việt Mỹ Hạ Long, bị khởi tố để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra xác định bản đồ quy hoạch được sử dụng trong các giao dịch chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đáng chú ý, các ô đất ghi trong hợp đồng hợp tác đầu tư được xác định không tồn tại trên thực tế.

Bằng thủ đoạn trên, bị can bị cáo buộc đã chiếm đoạt số tiền lớn của nhiều nhà đầu tư.

Dự án Hạ Long Star từng thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng và nhà đầu tư bất động sản tại Quảng Ninh. Việc người đứng đầu một doanh nghiệp bị khởi tố liên quan đến hoạt động huy động vốn tại dự án này đang nhận được sự chú ý của dư luận.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ số lượng người bị hại, tổng số tiền bị chiếm đoạt và các hành vi có liên quan.

Cơ quan công an đề nghị các tổ chức, cá nhân đã chuyển tiền cho Công ty TNHH Việt Mỹ Hạ Long hoặc trực tiếp cho ông Vương Đức Lanh để tham gia hợp tác đầu tư, góp vốn thực hiện dự án liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh để cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.