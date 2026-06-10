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Phong cách đồng quê Pháp trong căn hộ duplex 162m2

| | Bất động sản

Phong cách đồng quê nước Pháp đem lại vẻ đẹp cổ điển, ấm cúng và tươi sáng cho căn hộ cao cấp của gia chủ.

Đặc trưng của phong cách này là vẻ đẹp thanh lịch gắn liền với sự mộc mạc gần gũi của thiên nhiên, từ ánh sáng, vật liệu đến chất liệu, màu sắc và họa tiết.

Tầng một là không gian sinh hoạt chung bao gồm sảnh, bếp và bàn ăn, phòng khách cạnh cầu thang và dưới khoảng thông tầng.

Với căn hộ này, kiến trúc sư sử dụng tông màu xanh oliu, trắng và màu gỗ tự nhiên cho hầu hết các không gian (trừ phòng ngủ trẻ em) giúp không gian sáng sủa, tươi sáng.

Nội thất đồng quê tập trung nhiều vào công năng nhưng vẫn mang nét cổ điển với các chi tiết trang trí ở chân, bo góc, phào chỉ hoặc các chi tiết tay nắm. Sự thanh lịch nằm ở kiểu dáng và sự tiết chế các họa tiết trang trí.

Một đặc trưng khác của phong cách này là nội thất êm ái với mẫu mã khác nhau về kiểu dáng và họa tiết. Dù vậy, chúng vẫn thống nhất với nhau nhờ màu sắc hoặc chủ đề. Các họa tiết thường lấy cảm hứng từ thiên nhiên như hoa lá, các mô tip hình học.

Tầng hai được sử dụng cho các phòng ngủ riêng tư và các khu vệ sinh. Bao gồm một phòng ngủ Master, một phòng ngủ phụ và một phòng ngủ trẻ em.

Phòng ngủ master và phòng ngủ phụ thanh lịch ấm cúng với nội thất gỗ và các chất liệu mềm mại như vải linen, len,.. màu sắc kết hợp giữa xanh, trắng và gỗ. Giấy dán tường họa tiết hoa lá cũng là một đặc trưng riêng của phong cách đồng quê.

Riêng phòng ngủ trẻ em được thiết kế với tông màu hồng và giấy dán tường mang họa tiết hoa nhí cho cảm giác tươi sáng và nhẹ nhàng hơn.

Một phần không gian dành riêng cho thú cưng và cây xanh với chi tiết bồn phun nước cổ điển. Mái kính lấy sáng giúp khu vực này luôn có ánh nắng chiếu tới để đảm bảo vệ sinh và sức khỏe.

Theo Thúy Hiền

Tiền Phong

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