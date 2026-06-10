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Điền Phát Land bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin

| | Bất động sản

Điền Phát Land bị xử phạt do vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Điền Phát Land bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Ngày 8/6/2026, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 283/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty TNHH Điền Phát Land.

Điền Phát Land theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do có hành vi vi phạm không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Điền Phát Land không công bố thông tin định kỳ với Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) các tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2020, Báo cáo tài chính bán niên 2021, Báo cáo tài chính năm 2021, Báo cáo tài chính bán niên 2022, Báo cáo tài chính năm 2022, Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2020, Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên 2021, Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2021, Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên 2022, Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2022, Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2020, Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên 2021, Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021, Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên 2022, Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2022, Báo cáo tình hình thực hiện cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022.

Điền Phát Land được thành lập vào tháng 11/2017, có trụ sở tại số 391 Phú Lợi, Phường Phú Lợi, TP.HCM. Theo công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hồi tháng 4/2023, Điền Phát Land tăng mạnh vốn từ 20 tỷ đồng lên 900 tỷ đồng; cơ cấu cổ đông gồm: Dương Anh Đào 50% và Huỳnh Thị Thênh 50%.

Hiện, bà Dương Anh Đào (SN 1979) đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐTV, Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.


Theo PV

An ninh tiền tệ

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