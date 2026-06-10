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Nóng: Hà Nội chuẩn bị thu hồi đất 110 hộ dân mặt đường Đại Cồ Việt để làm dự án gần 1.000 tỷ đồng

| | Bất động sản

Tổng diện tích đất thu hồi để thực hiện dự án bãi đỗ xe tĩnh dọc phía Nam đường Đại Cồ Việt là hơn 6.800 m2, liên quan đến 110 hộ dân thuộc diện di dời.

Nóng: Hà Nội chuẩn bị thu hồi đất 110 hộ dân mặt đường Đại Cồ Việt để làm dự án gần 1.000 tỷ đồng- Ảnh 1.

Theo Báo Tiền phong, ngày 10/6, UBND phường Bạch Mai (TP Hà Nội) thông tin về tiến độ Dự án bãi đỗ xe tĩnh dọc phía Nam đường Đại Cồ Việt.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 969 tỷ đồng, được quy hoạch trên diện tích hơn 6.800 m2. Theo thiết kế, công trình gồm một tầng nổi bố trí sân vườn cảnh quan và các điểm giao thông đứng, cùng 3 tầng hầm với tổng diện tích sàn hơn 17.000 m2, cung cấp hơn 1.000 chỗ đỗ xe.

Dự án do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh làm chủ đầu tư, được UBND TP Hà Nội chấp thuận từ ngày 30/11/2017. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa được triển khai thực tế.

Tổng diện tích đất thu hồi để thực hiện dự án là hơn 6.800 m2, liên quan đến 110 hộ dân thuộc diện di dời.

Về tiến độ, ngày 25/3, Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng phường Bạch Mai đã làm việc với chủ đầu tư để đôn đốc triển khai các nội dung theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội.

Liên quan đến công tác thu hồi đất, bồi thường và giải phóng mặt bằng, ngày 5/3, chủ đầu tư đã có văn bản đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn thực hiện. Đến ngày 30/3, Sở này đã ban hành văn bản hướng dẫn về các nội dung liên quan.

Đối với quỹ nhà tái định cư, ngày 31/3, Sở Xây dựng Hà Nội đã đề xuất UBND TP bố trí 110 căn nhà ở xã hội để phục vụ công tác di dời.

Hiện Ban Quản lý dự án đầu tư – hạ tầng phường Bạch Mai đang phối hợp với chủ đầu tư rà soát toàn bộ hồ sơ pháp lý, đồng thời triển khai kiểm đếm, xác định chủ sử dụng đất đối với các hộ dân trong diện thu hồi, làm cơ sở tham mưu UBND phường ban hành thông báo thu hồi đất và thực hiện các bước tiếp theo của dự án.

Tú An

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