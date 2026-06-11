Thời đỉnh cao từng lãi 200 tỷ đồng, nay API chỉ đặt mục tiêu lợi nhuận 2026 gần 73 tỷ đồng, Chủ tịch nói gì?

Toàn cảnh ĐHĐCĐ thường niên 2026 của API.

Chiều ngày 10/6, CTCP Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương (mã: API) tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Tại đại hội, kế hoạch kinh doanh năm 2026 đã được thông qua với mục tiêu doanh thu gần 253 tỷ đồng, giảm khoảng 5% so với mức thực hiện năm 2025. Ngược lại, doanh nghiệp đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế gần 72,9 tỷ đồng, tăng gấp gần 10 lần so với mức 7,5 tỷ đồng đạt được năm trước.

Giải trình với cổ đông về động lực tăng trưởng lợi nhuận, Ban lãnh đạo cho biết, lợi nhuận này chủ yếu đến từ dự án Royal Park Huế. Hiện nay dự án đang trong quá trình hoàn thiện pháp lý (giai đoạn 3 và 4). Kỳ vọng quý 3 hoặc quý 4 sẽ xong pháp lý để ghi nhận doanh thu khoảng 156 - 170 tỷ đồng, lợi nhuận khoảng 12 tỷ.

Trong phiên thảo luận, một cổ đông đã đặt vấn đề về kế hoạch kinh doanh 2026 của API khi doanh thu và lợi nhuận dự kiến vẫn ở mức khá khiêm tốn nếu so với giai đoạn đỉnh cao 2020-2021. Thời điểm doanh nghiệp từng ghi nhận lợi nhuận tới 200 tỷ đồng.

Trả lời cổ đông, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đức Quân cho biết, kế hoạch năm 2026 được xây dựng trên cơ sở thận trọng và bám sát khả năng thực hiện thực tế.

Theo ông Quân, trong hai năm vừa qua API chủ yếu tập trung hoàn thiện thủ tục pháp lý cũng như xử lý các vấn đề tài chính nội tại. Do đó, doanh nghiệp không triển khai khởi công hay mở bán bất kỳ dự án mới nào, thay vào đó ưu tiên củng cố nền tảng hoạt động.

"Năm 2025, chúng tôi đã khởi công hai dự án và dự kiến mở bán các dự án này. Sang đầu năm 2027, công ty sẽ tiếp tục mở bán thêm một dự án tại Huế. Vì vậy, điểm rơi doanh thu và lợi nhuận chưa nằm ở năm 2026", Chủ tịch API cho biết.

Lãnh đạo API cho rằng phần lớn doanh thu và lợi nhuận từ các dự án sẽ được ghi nhận ở giai đoạn sau. Do đó, công ty chỉ đưa vào kế hoạch những chỉ tiêu có thể tự tin thực hiện và hạch toán trong năm. Đây cũng là lý do lợi nhuận sau thuế năm nay chỉ được đặt ở mức gần 73 tỷ đồng.

Một cổ đông hỏi về hàng tồn kho hơn 800 tỷ đồng tại thời điểm cuối quý I/2026 tập trung ở những dự án nào? Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đức Quân cho biết, hiện chủ yếu tập trung tại dự án Royal Park Huế, dự án Bắc Giang và một phần trang thiết bị của mảng viễn thông. Tuy nhiên, nếu nhìn trên tổng tài sản hợp nhất (hơn 2.000 tỷ) thì tỷ lệ nợ vay không phải là con số quá lớn.

"Các dự án của chúng tôi như Royal Park Huế, Bắc Giang đều là những dự án tiềm năng và đang được tháo gỡ pháp lý", ông Quân nói.

Về cơ cấu nguồn vốn, ông Quân cho biết, tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu của API hiện ở mức thấp so với mặt bằng chung của các doanh nghiệp bất động sản trên thị trường.

Theo ông , triết lý phát triển của Apec là tạo ra các sản phẩm khác biệt để thúc đẩy bán hàng, qua đó huy động dòng tiền từ khách hàng và duy trì tỷ lệ đòn bẩy tài chính ở mức an toàn. Tuy nhiên, để dự phòng trường hợp tiến độ bán hàng không theo kịp tiến độ đầu tư, API vẫn chủ động xây dựng các phương án tài chính bổ sung.

Đáng chú ý, công ty cho biết hợp tác với TPBank để tài trợ vốn cho các dự án trong thời gian tới. Theo đó, các ngân hàng sẽ tham gia thu xếp và đảm bảo nguồn vốn triển khai dự án.

"Quý vị cổ đông có thể yên tâm về vấn đề vốn, chúng tôi không gặp trở ngại trong việc triển khai các dự án sắp tới", ông Quân nhấn mạnh.

Về chiến lược phát triển dài hạn, ông Quân khẳng định bất động sản vẫn là lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của API trong những năm tới. Các dự án bất động sản và khách sạn tiếp tục là trọng tâm trong kế hoạch phát triển của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, công ty đang nghiên cứu mở rộng sang hai lĩnh vực mới gồm viễn thông (Telecom) và giáo dục.

Theo tiết lộ từ Ban điều hành, API đang dự kiến phát triển một số thương hiệu đại học và cơ sở đào tạo chuyên sâu về thể thao tại Hưng Yên. Các thông tin chi tiết sẽ được công bố sau khi doanh nghiệp hoàn tất thủ tục và được cấp giấy chứng nhận đầu tư.

