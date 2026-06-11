Thành phố trực thuộc Trung ương rộng nhất Việt Nam chốt lộ trình thu hồi đất của hơn 7.000 hộ dân để làm siêu dự án hơn 800.000 tỷ chưa từng có trong lịch sử

UBND TP. Đồng Nai vừa ban hành Kế hoạch số 78 về thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Khu đô thị thông minh ven sông tại xã Đại Phước (khu Bắc và khu Nam).

Kế hoạch nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân và tạo điều kiện để dự án sớm triển khai, với toàn bộ quy trình thực hiện công khai, minh bạch theo Luật Đất đai 2024.

Theo kế hoạch, TP. Đồng Nai đặt mục tiêu hoàn thành cơ bản công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng trước ngày 31/10/2026. Các bước triển khai được thiết kế theo hướng rút ngắn thời gian tối đa, có sự tham gia đồng bộ của toàn bộ hệ thống chính trị.

Cụ thể, trước ngày 10/6/2026 sẽ hoàn thành đo đạc, cắm mốc và lập bản đồ thu hồi đất. Từ ngày 14–20/6/2026, cơ quan chức năng ban hành thông báo thu hồi đất, thành lập Hội đồng bồi thường và tổ chức họp dân phổ biến chủ trương. Công tác kiểm đếm hiện trạng đất và tài sản được triển khai liên tục trong 45 ngày, hoàn thành trước 30/7/2026 với 15 tổ công tác làm việc đồng thời, kể cả ngoài giờ.

Việc xác nhận nguồn gốc đất và tài sản hoàn thành trước 14/8/2026 theo phương thức cuốn chiếu. Trước ngày 31/8/2026, phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư sẽ được lập, niêm yết công khai trong 10 ngày, sau đó thẩm định và phê duyệt. Công tác chi trả và bố trí tái định cư dự kiến hoàn thành trước 15/9/2026, trước khi ban hành quyết định thu hồi đất và bàn giao mặt bằng trước 31/10/2026.

Kế hoạch yêu cầu việc kiểm đếm phải ghi nhận đầy đủ hình ảnh hiện trạng, lập biên bản và ký xác nhận trong ngày. Công tác xác nhận nguồn gốc đất được tổ chức với sự tham gia của nhiều đơn vị như Văn phòng Đăng ký đất đai, Công an xã và các cơ quan liên quan.

Người có đất bị thu hồi sẽ được bồi thường về đất, nhà ở và tài sản gắn liền với đất, đồng thời được hỗ trợ di dời, ổn định đời sống, đào tạo nghề và bố trí tái định cư nếu đủ điều kiện. UBND xã Đại Phước và Trung tâm Phát triển quỹ đất chịu trách nhiệm công khai thông tin, tổ chức họp dân và tiếp nhận ý kiến, đồng thời yêu cầu người dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ pháp lý để đảm bảo tiến độ giải quyết.

Về tổ chức thực hiện, Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ, xử lý vướng mắc liên quan đến giá bồi thường; Sở Xây dựng tham mưu đơn giá nhà ở, công trình; Sở Nội vụ bổ sung nhân sự khi cần thiết; Công an TP. Đồng Nai đảm bảo an ninh trật tự trong suốt quá trình. Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Đồng Nai và chi nhánh Nhơn Trạch đóng vai trò nòng cốt trong kiểm đếm và lập phương án bồi thường.

UBND và Đảng ủy xã Đại Phước chịu trách nhiệm trực tiếp tại cơ sở, tổ chức tuyên truyền, vận động và giải quyết khiếu nại. Các đơn vị liên quan phải bố trí lực lượng làm việc ngoài giờ, báo cáo tiến độ hàng tuần; người đứng đầu chịu trách nhiệm nếu để chậm tiến độ.

Dự án được Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai xác định là “nhiệm vụ chính trị trọng yếu”, cần triển khai ngay để tận dụng cơ hội phát triển. Việc lựa chọn nhà đầu tư theo cơ chế đặc biệt nhằm rút ngắn thủ tục, đẩy nhanh tiến độ và cụ thể hóa quy hoạch đã được phê duyệt.

Tổng chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tạm tính khoảng 40.000 tỷ đồng. Tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với dự án mới đây, Khu đô thị thông minh ven sông tại xã Đại Phước dự kiến ảnh hưởng đến hơn 7.100 hộ dân.

Trước đó, ngày 15/5/2026, tại Kỳ họp thứ nhất (chuyên đề), HĐND thành phố Đồng Nai khóa I đã thông qua nghị quyết chấp thuận thông tin dự án Khu đô thị thông minh ven sông tại xã Đại Phước.

Dự án Khu đô thị thông minh ven sông tại xã Đại Phước (khu Bắc) có diện tích khoảng 944 ha, quy mô dân số dự kiến 129.000 người, tổng vốn đầu tư sơ bộ hơn 463.400 tỷ đồng. Nhà đầu tư được lựa chọn trong trường hợp đặc biệt là liên danh Công ty Cổ phần Sunshine R&D, Công ty Cổ phần Sunshine Dream House, Công ty Cổ phần Noblex Hub Finance và Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển OKC.

Đối với dự án Khu đô thị thông minh ven sông tại xã Đại Phước (khu Nam) có diện tích khoảng 963 ha, quy mô dân số dự kiến 75.000 người, tổng vốn đầu tư sơ bộ hơn 354.500 tỷ đồng. Nhà đầu tư được lựa chọn là liên danh Công ty Cổ phần Sunshine Golf & Resort và Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Beta Land.

Theo nghị quyết, các dự án có thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất. Tiến độ thực hiện dự kiến trong 7 năm kể từ ngày được phê duyệt thông tin dự án và nhà đầu tư.