Sun Group được giao đất để triển khai siêu dự án 7.300 tỷ tại nơi được mệnh danh “lạnh nhất Việt Nam”

Ngày 10/6, đoàn công tác UBND tỉnh Lạng Sơn đã kiểm tra thực tế công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) và một số nội dung khác của dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn.

Trong chương trình làm việc, đoàn đã kiểm tra tình hình GPMB tại khu vực ga đi; gặp gỡ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của một số hộ dân bị ảnh hưởng tại thôn Nà Lùng (xã Lộc Bình); khảo sát hiện trường khu vực ga đến, các công trình cần giải tỏa trên đỉnh Mẫu Sơn (thôn Khuổi Cấp, xã Mẫu Sơn) và tuyến đường hỗ trợ thi công từ đường tỉnh 241 (Km12) vào khu Phặt Chỉ.

Theo báo cáo, thời gian qua, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh cùng UBND các xã Mẫu Sơn, Lộc Bình đã tập trung triển khai công tác GPMB dự án. Đến nay, các đơn vị đã hoàn thành thống kê, kiểm đếm đất đai, vật kiến trúc tại khu vực đỉnh Mẫu Sơn (34 ha), ga đi (48 ha) và núi Phặt Chỉ (39,8 ha).

Các xã đã ban hành 182 thông báo thu hồi đất đối với các hộ dân, tổ chức bị ảnh hưởng với diện tích 118,8/121,8 ha; hoàn thành kiểm đếm đất đai, vật kiến trúc, hoa màu của 154 hộ dân trên diện tích 117,2 ha.

Đồng thời, địa phương đã phê duyệt 7 quyết định phương án bồi thường chính thức cho 16 trường hợp với diện tích 12,7 ha và 6 quyết định phương án tạm thời cho 116 trường hợp với diện tích 37,3 ha. Tổng kinh phí được phê duyệt hơn 117 tỷ đồng. Đến nay, 23,8 ha mặt bằng đã được bàn giao cho nhà đầu tư.

Tại buổi làm việc, đại diện các xã Lộc Bình và Mẫu Sơn đã báo cáo kế hoạch GPMB, phương án tái định cư và đề xuất các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án. Nhà đầu tư cũng kiến nghị tỉnh và cơ quan ưu tiên giải phóng dứt điểm khu vực đỉnh Mẫu Sơn, ga đi và ga đến để doanh nghiệp sớm triển khai các hạng mục cáp treo cùng các công trình trọng điểm.

Toàn cảnh Mẫu Sơn.

Kết luận buổi kiểm tra, lãnh đạo tỉnh yêu cầu UBND các xã khẩn trương kiện toàn ban chỉ đạo GPMB, thành lập tổ công tác chuyên trách để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc phát sinh. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận với dự án; đẩy nhanh tiến độ GPMB và rà soát nhu cầu việc làm của các hộ dân bị ảnh hưởng để có phương án hỗ trợ phù hợp khi dự án đi vào hoạt động.

Đối với khu vực đỉnh Mẫu Sơn, UBND xã Mẫu Sơn được giao phối hợp với các sở, ngành làm việc với các tổ chức, cá nhân có công trình, vật kiến trúc cần giải tỏa. Đồng thời thông báo chấm dứt hoạt động các điểm bán hàng tự phát trên đỉnh Mẫu Sơn từ ngày 1/7/2026.

Về phía nhà đầu tư, lãnh đạo tỉnh yêu cầu chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, đẩy nhanh các thủ tục pháp lý để sớm đủ điều kiện triển khai thi công. Đồng thời, khẩn trương bố trí kinh phí chi trả đầy đủ, kịp thời các phương án bồi thường đã được phê duyệt...

Trước đó vào ngày 3/2, lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác Tập đoàn Sun Group, trao đổi các nội dung liên quan đến dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn do doanh nghiệp làm chủ đầu tư.

Được biết, dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn được phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 5/2018 với tổng diện tích hơn 692 ha, gồm 3 phân vùng. Đến tháng 4/2022, UBND tỉnh Lạng Sơn đã có Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư. Sau điều chỉnh, tổng mức đầu tư của dự án là hơn 7.350 tỷ đồng.

Mẫu Sơn là nơi được mệnh danh là lạnh nhất Việt Nam.

Tại buổi làm việc, đại diện Tập đoàn Sun Group đã trình bày khái quát phương án quy hoạch tổng thể Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn, được chia thành 3 phân khu gồm Xuân Mãn, Phặt Chỉ và Mẫu Sơn.

Đồng thời, trình bày phương án ga cáp treo và các quần thể công trình phát triển dọc tuyến cáp, gồm: Khu cáp treo, khu tâm linh, khu vui chơi giải trí, khu nghỉ dưỡng và khu thương mại - dịch vụ…

Phát biểu tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhấn mạnh Mẫu Sơn là khu vực giàu tiềm năng, sở hữu cảnh quan thiên nhiên độc đáo và bản sắc văn hóa đặc trưng, thuận lợi để phát triển du lịch. Tỉnh Lạng Sơn mong muốn, Sun Group khẩn trương triển khai các bước tiếp theo của dự án Quần thể Khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn theo kế hoạch đã được phê duyệt, sớm đưa dự án vào hoạt động.

Tỉnh Lạng Sơn mong muốn dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn sớm được triển khai và đưa vào hoạt động. Đồng thời cam kết đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi, chỉ đạo các sở, ngành phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư để dự án thực hiện đúng tiến độ.