Nhà đầu tư Shophouse tìm kiếm điều gì sau những cam kết cho thuê?

Sau giai đoạn nhiều chương trình cam kết thuê không còn đủ hấp dẫn, dẫn đến lợi nhuận đầu tư sụt giảm, nhà đầu tư ngày càng thực tế hơn. Họ hiểu rằng giá trị thực của một shophouse không nằm ở những con số trên hợp đồng, mà nằm ở lưu lượng người thực sự đi ngang và ghé đến cửa tiệm mỗi ngày.

Và đó chính là lý do bộ sưu tập 23 căn shophouse cuối cùng tại Urban Green - khu đô thị đã bàn giao và lấp đầy 98% tại phường Hiệp Bình, TP.HCM - đang thu hút sự chú ý của giới đầu tư bất động sản thương mại khu Đông.

Vị trí: Lõi khu Đông, cửa ngõ metro - hạ tầng đang tăng tốc

Khu nhà ở Urban Green tọa lạc tại Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình, TP.HCM - một trong những trục giao thông huyết mạch kết nối khu Đông với trung tâm TP.HCM. Chỉ cách ga metro Hiệp Bình Phước cách 0,5 km, vị trí của dự án có lợi thế tiếp cận dòng khách từ tuyến metro số 1. Bán kính 5 phút: trường học, bệnh viện Hạnh Phúc; 10 phút: Co.opmart Bình Triệu, Giga Mall, ĐH Luật TP.HCM.

Quốc lộ 13 đang trong lộ trình mở rộng theo quy hoạch - khi hoàn thiện sẽ tăng đáng kể lưu lượng phương tiện, tác động trực tiếp đến giá trị thương mại shophouse mặt tiền.

Theo quy hoạch đến năm 2040, Thủ Đức được định hướng trở thành trung tâm kinh tế và đổi mới sáng tạo với dân số dự kiến 2,6 triệu người và 535 dự án đầu tư, tổng vốn hơn 800.000 tỷ đồng - bức tranh tăng giá dài hạn cho bất động sản thương mại toàn khu vực.

"Một tài sản vừa có thể tạo dòng tiền ngay hôm nay, vừa hưởng lợi từ sự phát triển hạ tầng trong tương lai - đó là tiêu chí mà nhà đầu tư bất động sản thương mại đang đặt lên hàng đầu." - Bà Vũ Thị Bích Ngọc, Giám đốc Kinh doanh và Tiếp thị, công ty Kusto Home.

Không phải shophouse nào cũng giống nhau

Thị trường shophouse tại TP.HCM đặt ra một ranh giới rõ ràng giữa hai loại tài sản thương mại. Một bên là shophouse tại dự án đang hình thành - chủ sở hữu phải chờ cộng đồng cư dân dần tụ lại, chờ thương hiệu F&B và dịch vụ lấp đầy, không ít trường hợp mất vài năm để kinh doanh bắt đầu có lãi. Và một bên là shophouse trong khu dân cư đã vận hành - nơi nhu cầu tiêu dùng đã hiện hữu từ ngày đầu tiên mở cửa kinh doanh.

"Tôi không còn hỏi lợi suất bao nhiêu phần trăm. Tôi hỏi: có bao nhiêu người đang sống ở đó và họ cần gì mỗi ngày?" - Chị Minh Trang, chủ shophouse tại một dự án ở Thủ Đức.

734 căn hộ tại dự án đã có chủ nhân. Cộng đồng cư dân đang hình thành và tạo nên nhu cầu tiêu dùng thực tế ngay tại dự án

Urban Green là dự án căn hộ do Kusto Home - thành viên của Kusto Group, tập đoàn quốc tế có trụ sở tại Singapore - phát triển tại phường Hiệp Bình, TP.HCM. Toàn bộ 734 căn hộ tại hai tòa tháp The Aster và The Bliss đã bàn giao và bán hết. Tỷ lệ cư dân về ở đạt 98% - tương đương hơn 2.000 người đang sinh sống. Sổ hồng từng căn đang được triển khai bàn giao, đánh dấu mốc pháp lý quan trọng cho toàn bộ tài sản trong khu.

Với nhà đầu tư shophouse, con số 2.000 cư dân không chỉ là dữ liệu dân số - đó là 2.000 khách hàng tiềm năng đang cần cà phê, đồ ăn, dịch vụ chăm sóc sức khoẻ và mua sắm hàng ngày ngay tại nơi họ sinh sống. Đây là nền tảng mà không một chương trình cam kết thuê nào có thể thay thế.

38 shophouse - thiết kế cho kinh doanh thực sự

Khu thương mại chân đế Urban Green có tổng diện tích sàn 7.734 m², gồm 38 shophouse được quy hoạch thành 3 phân khu riêng biệt: Phố mua sắm (16 căn mặt tiền đường chính - thời trang, gia dụng, nội thất); Phố ẩm thực (14 căn mặt công viên trung tâm - kết nối track chạy bộ, sân thể thao); Phố sức khoẻ (8 căn mặt đường bên hông - spa, phòng khám, nhà thuốc).

Mỗi shophouse thiết kế 2 tầng độc lập, diện tích từ 74 m² đến 378 m², mặt bằng mở, mái hiên riêng, tối đa diện tích trưng bày.

23 căn shophouse trong một cộng đồng đã hình thành và tiếp tục hưởng lợi từ sự phát triển của khu vực

23 căn cuối: Bước vào cộng đồng đã hình thành - trước khi quá muộn

Trong 38 shophouse, 15 căn đã có chủ và đang kinh doanh. 23 căn còn lại - rải đều ba phân khu - là cơ hội cuối để gia nhập khu thương mại đã vận hành thực sự, không phải cộng đồng đang chờ hình thành.

Điều tạo nên khác biệt của Urban Green không chỉ là một cộng đồng hơn 2.000 cư dân đang sinh sống, mà là chất lượng của cộng đồng đó.

Đây là những gia đình đã lựa chọn sở hữu và an cư tại một dự án căn hộ trung - cao cấp, khu nhà ở đã hình thành nên một nhóm cư dân có nhu cầu tiêu dùng ổn định và khả năng chi trả tốt cho các dịch vụ phục vụ cuộc sống hàng ngày.

Từ cà phê, nhà hàng, cửa hàng tiện lợi, giáo dục, sức khỏe đến các dịch vụ chăm sóc gia đình, nhu cầu không đến từ những dự báo trong tương lai mà đã hiện hữu mỗi ngày trong chính cộng đồng cư dân đang vận hành tại dự án.

Với diện tích linh hoạt 74–378 m², shophouse tại Urban Green phù hợp nhiều mô hình: tự kinh doanh F&B, dịch vụ, bán lẻ; cho thuê nguyên căn hoặc tách hai tầng cho hai đơn vị riêng; hoặc nắm giữ dài hạn đón sóng tăng giá khi QL13 mở rộng và metro hoàn thiện.

Urban Green

Khu nhà ở cao tầng Phường Hiệp Bình, TP.HCM.

Website dự án: urbangreen.vn/

Hotline: 0909 995 665