90 căn nhà phố thế hệ mới The Sholi tái thiết diện mạo đô thị Tây TP.HCM

Từ phố thương mại trong "lớp áo mới" giữa trung tâm giao thương lâu đời nhất Sài Thành…

Không phải Bến Thành, từ thế kỷ 18, Chợ Lớn (gồm quận 5, 6, 10, 11, Tân Bình, Bình Tân, Tân Phú cũ) mới là trái tim giao thương đưa Sài Gòn thành "Hòn ngọc Viễn Đông". Đây từng là chợ bán sỉ lớn nhất cả nước, nơi người dân Sài Gòn lẫn Tây Nam Bộ đều tìm về mua bán, vui chơi.

Qua hàng trăm năm, dù TP.HCM phát triển vượt bậc, Chợ Lớn vẫn giữ vị thế đầu não giao thương. Các quận thuộc khu vực này luôn nằm trong nhóm đông dân nhất cả nước. Riêng Bình Tân cũ từng đạt hơn 822.000 dân (tương đương 1 tỉnh), tăng gấp 4 lần sau 20 năm.

TSKH. KTS Ngô Viết Nam Sơn từng nhận định Bình Tân là ví dụ điển hình cho việc quy hoạch "thua" thị trường khi hướng Tây bất ngờ trở thành cực hút dân cư mạnh mẽ. Điều đó cho thấy sức hút bền bỉ của khu vực qua nhiều thế hệ.

Tuy nhiên, nghịch lý lớn nhất là sức sống thương mại vẫn rất mạnh nhưng diện mạo đô thị đã dần cũ kỹ với những con phố chật chội. Nguồn cung nhà phố phần lớn là nhà cũ đã xuống cấp, thiếu đồng bộ, thiếu khả năng vận hành linh hoạt.

Vì vậy, Chợ Lớn cần một "lớp áo mới" phù hợp hơn với hơi thở thời đại, nhất là khi nhu cầu mở cửa hàng, thuê văn phòng hay không gian dịch vụ cao cấp ngày càng tăng.

Giữa bối cảnh này, the Sholi xuất hiện như lời giải từ mô hình phố thương mại thế hệ mới. Sở hữu hai mặt tiền đường đắt giá An Dương Vương (lộ giới 30m) và Phan Đình Thông (lộ giới 12m), the Sholi mang mã "gen" giao thương đặc trưng của khu Tây TP.HCM, nhưng được phát triển theo tư duy hiện đại với chỉ 90 căn nhà phố thương mại liên kết trong quy hoạch đồng bộ cao cấp.

Không còn là những căn nhà phố thương mại tách rời, mỗi sản phẩm tại the Sholi là một "mảnh ghép" trong hệ sinh thái thương mại đa công năng - đa trải nghiệm, cộng hưởng lưu lượng khách sẵn có của khu vực theo đúng tinh thần "buôn có bạn, bán có phường".

Khác mô hình nhà phố truyền thống chỉ tối ưu diện tích bán hàng, the Sholi chú trọng trải nghiệm và vận hành bền vững. Dự án sở hữu kiến trúc đồng bộ, đường nội khu lát đá Granite tự nhiên độc bản, vỉa hè rộng thoáng, các căn xây lùi 1,2m tạo khoảng outdoor hiếm có, tối ưu hóa diện tích kinh doanh F&B, café, showroom hay lifestyle retail.

Tổ hợp phố thương mại thế hệ mới tại Chợ Lớn - the Sholi quy mô 90 căn, mỗi căn là một thiết kế riêng biệt trong tổng thể quy hoạch hiện đại, đồng bộ.

Mỗi căn nhà phố the Sholi có cấu trúc 1 trệt, 1 lửng, 3 lầu và sân thượng, diện tích khai thác từ 320-442m2, cho phép kết hợp nhiều công năng: kinh doanh, văn phòng, studio và lưu trú.

Quan trọng hơn, the Sholi không chỉ tạo ra một dãy nhà phố, mà đang hình thành chuẩn mực mới cho mô hình phố thương mại khu Tây nhưng vẫn giữ nguyên lợi thế lõi về dòng khách và sức mua.

…đến việc "cầm chắc" cú "hat-trick" lợi nhuận

Lẽ dĩ nhiên, khó ai chối từ một chuỗi phố thương mại đa ngành hàng, hiện đại và giàu sức sống giữa trung tâm Chợ Lớn với một "chiếc áo mới".

Nhờ vậy, the Sholi được dự báo trở thành "thỏi nam châm" mới của khu vực với lưu lượng khách khổng lồ xuyên suốt ngày đêm đến từ hàng chục triệu cư dân bản địa và cả Tây Nam Bộ. Bởi thực tế, Chợ Lớn từ lâu vẫn được xem là "la bàn" giao thương của miền Tây. Điều này khiến nhu cầu thuê mặt bằng, văn phòng đa tầng hay trung tâm dịch vụ luôn duy trì ở mức độ cao.

Với mô hình phố thương mại 6 tầng, nhà đầu tư có thể khai thác theo nhiều phương án: Tầng trệt kinh doanh cửa hàng hoặc bán lẻ. Các tầng trên cho thuê văn phòng. Kết hợp lưu trú dịch vụ hoặc spa, clinic,… hoặc khai thác nguyên tòa cho doanh nghiệp thuê vận hành.

Theo khảo sát thị trường, giá thuê một tòa nhà thương mại quy mô tương đương như the Sholi quanh khu Chợ Lớn hiện dao động từ 50-100 triệu/tháng tùy vị trí. Đặc biệt, các sản phẩm mới, vận hành hiện đại gần như luôn đạt tỷ lệ lấp đầy rất cao bởi nguồn cung chất lượng còn quá hạn chế.

So sánh với tỷ suất cho thuê căn hộ TP.HCM hiện nay chỉ còn dưới 2% thì nhà phố thương mại tại vị trí "nóng" như Chợ Lớn đang cho thấy hiệu quả cách biệt.

Nhà phố thương mại the Sholi có giá chỉ từ 12,3 tỷ/căn có diện tích sử dụng lên đến 420m2 (29 triệu/m2), ngân hàng tài trợ chính VietinBank cho vay 80% trong 35 năm, hỗ trợ lãi suất lên đến 24 tháng.

Chưa kể, giá nhà phố quanh Chợ Lớn hiện vẫn đang ở ngưỡng dễ tiếp cận hơn so với nhiều khu vực khác như khu Nam, khu Đông và Thủ Thiêm, trong khi giá thuê và công suất khai thác không hề thua kém nhờ mật độ dân cư thuộc nhóm cao nhất cả nước. Mặt khác, khu Chợ Lớn phát triển lâu đời, tốc độ đô thị hóa nhanh nên gần như không còn quỹ đất trống để triển khai thêm nhiều mô hình thương mại tương tự. Chính độ lệch giá cách biệt và sự khan hiếm này giúp the Sholi nắm vững "công thức vàng" tăng giá.

Không chỉ là "cỗ máy" tạo dòng tiền, mô hình phố thương mại thế hệ mới đa tầng - đa công năng còn kiến tạo chuẩn an cư thời thượng giữa lõi Chợ Lớn. Và rõ ràng, một sản phẩm vừa khai thác thương mại hiệu quả, vừa sở hữu dư địa tăng giá lớn giữa trung tâm giao thương lâu đời bậc nhất Sài Gòn luôn là kênh đầu tư "nắm chắc phần thắng", nhưng không còn nhiều cơ hội sở hữu.