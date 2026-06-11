Thường Tín chi trả 157 tỷ đồng GPMB dự án Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội

Buổi chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB tại thôn Nhuệ Giang. Ảnh: PV

Trong đợt chi trả lần thứ 15 (ngày 10-6), xã Thường Tín đã chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB cho 106 hộ dân thôn Nhuệ Giang thuộc dự án Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội, với tổng kinh phí 157 tỷ đồng.

Buổi chi trả được tổ chức công khai, minh bạch, bảo đảm đúng quy định, có sự tham gia giám sát của các cơ quan chức năng và đông đảo người dân. Công tác hướng dẫn, kiểm tra hồ sơ, xác nhận thông tin và thực hiện được triển khai đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi để người dân nhanh chóng hoàn tất thủ tục nhận tiền.

Công tác bồi thường, hỗ trợ được thực hiện trên cơ sở phương án đã được UBND xã Thường Tín phê duyệt theo quy định trước đó, bảo đảm đầy đủ quyền lợi hợp pháp cho các hộ dân có đất thu hồi. Các thông tin liên quan đã được chính quyền địa phương tuyên truyền, phổ biến rõ ràng từ trước, góp phần tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai.

Trong quá trình triển khai, UBND xã Thường Tín đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan để bố trí lực lượng hướng dẫn, giải đáp kịp thời các ý kiến thắc mắc của người dân địa phương. Nhờ đó, buổi chi trả bồi thường, hỗ trợ GPMB diễn ra thuận lợi, an toàn, đúng kế hoạch đề ra.

Người dân thôn Nhuệ Giang hoàn thiện thủ tục pháp lý trước khi nhận tiền chi trả bồi thường GPMB. Ảnh: PV

Dự án Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội là dự án trọng điểm trên địa bàn được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Việc chi trả bồi thường, hỗ trợ đúng tiến độ không chỉ bảo đảm quyền lợi của người dân mà còn tạo điều kiện quan trọng để đẩy nhanh công tác GPMB, phục vụ triển khai dự án trong thời gian tới.

Sự đồng thuận của người dân thôn Nhuệ Giang là yếu tố quan trọng góp phần bảo đảm tiến độ GPMB dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội trên địa bàn xã Thường Tín được thực hiện bảo đảm theo đúng kế hoạch đề ra.

Theo kế hoạch, trong 3 ngày (từ 11 đến 13-6), UBND xã Thường Tín cùng các đơn vị sẽ tiếp tục chi trả tiền liên quan đến công tác GPMB dự án cho hàng trăm hộ gia đình, cá nhân ở thôn Dưỡng Hiền và Cụm 6, Cụm 7 (xã Tiền Phong cũ)…

Một số hình ảnh tại buổi chi trả bồi thường, hỗ trợ GPMB ở thôn Nhuệ Giang sáng 10-6.