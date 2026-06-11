TPHCM: Nộp thủ thủ tục đất đai trực tuyến, nhận kết quả sau 2 giờ

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai số 2 (thuộc Văn phòng đăng ký đất đai TPHCM) vừa triển khai quy trình tiếp nhận 23 thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trực tuyến toàn trình.

Trong đó, hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm người dân có thể lựa chọn 3 hình thức để làm, một là nộp trực tuyến toàn trình, hai là nộp trực tuyến một phần và ba là nộp trực tiếp tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai số 2.

Nếu chọn hình thức nộp hồ sơ trực tuyến toàn trình, người dân không cần phải đi đến chi nhánh để làm việc mà có thể thao tác trực tuyến hoàn toàn trên máy tính hoặc điện thoại.

Đối với hình thức nộp trực tuyến một phần, người dân chỉ cần đi làm hồ sơ một lần là lúc nhận kết quả. Trong khi đó, đối với hình thức trực tiếp, người dân phải đi lại hai lần, một lần là lúc nộp hồ sơ và lúc lấy kết quả.

Ngoài ra, các hồ sơ biến động nhà đất như mua bán, tặng cho, thừa kế, cập nhật tài sản trên sổ hồng... người dân cũng có thể ngồi ở nhà thao tác trên điện thoại để nộp hồ sơ trực tuyến mà không cần di chuyển đến cơ quan chức năng.

Từ nay, người dân TPHCM có thể ngồi ở nhà để nộp hồ sơ đất đai.

Khi đó, người dân nộp hồ sơ từ Cổng dịch vụ công quốc gia. Sau khi nộp thành công, hệ thống sẽ trả về mã biên nhận hồ sơ một cửa. Khi đi nộp hồ sơ, người dân chỉ cần đi một lần và nhận kết quả sau 2 giờ làm việc.

Các thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai được nộp trực tuyến toàn trình gồm: Đăng ký, cấp sổ hồng đối với thửa đất có diện tích tăng thêm do thay đổi ranh giới so với sổ hồng đã cấp; cấp đổi sổ hồng; tách thửa hoặc hợp thửa đất.

Cấp lại sổ hồng do bị mất; đính chính sổ hồng đã cấp; thu hồi sổ hồng đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện và cấp lại sổ hồng sau khi thu hồi.

Đăng ký biến động nhà đất; xóa ghi nợ tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ trên sổ hồng đã cấp; đăng ký biến động chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền; đăng ký tài sản gắn liền với thửa đất đã được cấp sổ hồng hoặc đăng ký thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, gia hạn thời hạn sở hữu nhà ở của tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật về nhà ở nội dung đã đăng ký.

Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp; đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; đăng ký thay đổi biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở hoặc từ hợp đồng mua bán tài sản khác gắn liền với đất.

Ông Trần Đình Quân, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai số 2 cho biết, từ nay người dân, kể cả người dân ở các tỉnh có nhà đất ở TPHCM có thể ngồi ở nhà nộp hồ sơ trực tuyến mà không cần đến trực tiếp như trước. Cán bộ thụ lý sẽ tiếp nhận và xử lý hồ sơ trên không gian mạng.

Người dân chỉ cần đi đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai số 2 một lần để đối chiếu hồ sơ và chờ nhận kết quả sau 2 giờ làm việc. Đối với người dân ở ngoài TPHCM, sau khi hoàn tất các nghĩa vụ tài chính có thể gửi biên nhận đóng tiền qua bưu điện và nhận kết quả tại nhà qua đường bưu điện.