Thành phố nhỏ nhất Việt Nam sẽ có khu đô thị gần 10.000 tỷ đồng, nằm gần dự án gần 1 tỷ USD của Vinhomes và có 4 tòa tháp cao 30 tầng

UBND TP Hải Phòng vừa chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời triển khai đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới tại phường Dương Kinh và xã Kiến Minh. Dự án trước đây thuộc địa giới phường Anh Dũng, Hòa Nghĩa và xã Đông Phương, nay được điều chỉnh theo đơn vị hành chính mới.

Dự án có quy mô khoảng 44,6 ha tại khu vực cửa ngõ phía Nam Hải Phòng. Khu vực này nằm không xa các dự án quy mô lớn như Vinhomes Golden City (240ha, tổng vốn đầu tư hơn 23.200 tỷ đồng), có lợi thế kết nối với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, tuyến cao tốc ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng - Thái Bình cùng hệ thống cảng biển, logistics của thành phố.

Dự án được quy hoạch theo mô hình đô thị hỗn hợp với các chức năng nhà ở, thương mại, dịch vụ và hạ tầng xã hội đồng bộ, kỳ vọng trở thành động lực phát triển mới của khu vực Dương Kinh - Kiến Minh.

Về quy mô kiến trúc tổng thể, dự án bao gồm các sản phẩm nhà ở liền kề, biệt thự, chung cư hỗn hợp cao tầng, các công trình thương mại dịch vụ cùng hệ thống trường học, cơ sở y tế, công viên cây xanh và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Trong đó, khu nhà ở liền kề có tổng diện tích đất gần 7,2ha với chiều cao từ 4 đến 7 tầng. Khu biệt thự có diện tích khoảng 0,97ha, cao tối đa 4 tầng. Bên cạnh đó, dự án quy hoạch 4 tòa chung cư hỗn hợp cao khoảng 30 tầng nổi và từ 2 tầng hầm trên diện tích đất khoảng 3,11ha.

Bên cạnh đó, khoảng 7,68ha đất được bố trí xây dựng các công trình hạ tầng xã hội, thương mại dịch vụ như trung tâm văn hóa, y tế, các trường học các cấp và công trình nhà thương mại dịch vụ.

Đáng chú ý, dự án dành khoảng 2,83ha đất để phát triển nhà ở xã hội, tương đương 20% tổng diện tích đất ở theo quy định hiện hành.

Theo hồ sơ mời thầu, tổng vốn đầu tư sơ bộ của dự án dự kiến khoảng 9.784,8 tỷ đồng.

Trong đó, chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tiền sử dụng đất, tiền thuê đất) khoảng 9.450,7 tỷ đồng. Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và kinh phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa ước tính hơn 334,1 tỷ đồng

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được giao đất hoặc cho thuê đất. Hoạt động xây dựng cơ bản và đưa công trình vào khai thác vận hành được xác định trong vòng 6 năm kể từ thời điểm được giao đất để thực hiện dự án.

Theo quyết định của UBND TP. Hải Phòng, dự án sẽ được lựa chọn nhà đầu tư thông qua hình thức đấu thầu dự án có sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai 2024.