Sau khi Vingroup, Sun Group, Novaland, T&T Group... đổ bộ, tỉnh rộng nhất cả nước sắp có chuỗi dự án xanh trị giá 55.000 tỷ đồng

Theo Báo Lâm Đồng, chiều 8/6, Tập đoàn Thái Bình Dương đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng về tình hình triển khai và định hướng đầu tư trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, Tập đoàn Thái Bình Dương đề xuất đầu tư chuỗi dự án xanh gồm 10 dự án, tổng vốn khoảng 55.000 tỷ đồng. Trong đó, 2 dự án đã hoàn thành và đi vào vận hành là Cảng Quốc tế Vĩnh Tân (xã Vĩnh Hảo) và Nhà máy điện gió Thái Hòa (xã Hòa Thắng), với tổng vốn 6.000 tỷ đồng.

8 dự án còn lại đang được tỉnh chấp thuận cho nghiên cứu, khảo sát với tổng vốn khoảng 48.700 tỷ đồng. Trong số này, 3 dự án đã nằm trong Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2026–2030, tổng vốn khoảng 10.000 tỷ đồng; 5 dự án còn lại đang được đề xuất bổ sung quy hoạch, với tổng vốn khoảng 38.700 tỷ đồng.

Tập đoàn cho biết, nếu được chấp thuận đầu tư, chuỗi dự án sẽ hình thành hệ sinh thái doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, liên kết với các ngành phụ trợ như cảng, logistics, sản xuất thiết bị điện gió. Khi đi vào vận hành, các dự án dự kiến đóng góp ngân sách bình quân khoảng 1.300 tỷ đồng mỗi năm và tạo việc làm cho khoảng 2.500 lao động địa phương.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đánh giá, với hơn một thập kỷ đầu tư tại địa phương, Tập đoàn Thái Bình Dương đã triển khai nhiều dự án, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội. Các dự án mới đề xuất phù hợp với tiềm năng, lợi thế của tỉnh, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng, được kỳ vọng tạo động lực tăng trưởng cả trước mắt và dài hạn.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành cơ bản thống nhất, ủng hộ các đề xuất của doanh nghiệp, đồng thời đề nghị tiếp tục nghiên cứu mở rộng đầu tư các dự án năng lượng xanh tại khu vực Phú Quý.

Đối với các dự án trong danh mục quy hoạch, tỉnh đề nghị doanh nghiệp chủ động phối hợp với các sở, ngành để hoàn thiện hồ sơ, điều chỉnh phù hợp. Những dự án có điều kiện thuận lợi cần ưu tiên triển khai trước, trong khi các dự án còn vướng mắc sẽ từng bước tháo gỡ để thực hiện sau.

Các ý kiến cũng lưu ý doanh nghiệp cần đánh giá kỹ tính khả thi, đồng thời các cơ quan chức năng rà soát các yếu tố liên quan như môi trường, khoáng sản, chồng lấn quy hoạch trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đề nghị Tập đoàn Thái Bình Dương tập trung nguồn lực hoàn thiện các dự án đang triển khai, đặc biệt là các dự án thuộc Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2026–2030.

Đối với Cụm công nghiệp Vĩnh Tân, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao rà soát, báo cáo kịp thời các khó khăn, vướng mắc. Riêng các dự án thuộc Quy hoạch điện VIII, các sở Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục tổng hợp, đề xuất hướng xử lý các vấn đề tồn tại.

Sau sáp nhập, Lâm Đồng trở thành tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước, đồng thời đang chứng kiến làn sóng đầu tư sôi động.

Trong đó, Sun Group vừa khởi công dự án Cảng hàng không Phan Thiết (hạng mục cảng hàng không dân dụng). Cùng thời điểm, Novaland đề xuất nghiên cứu siêu đô thị lên tới khoảng 7.000 ha, đồng thời đón thêm các tín hiệu tích cực về pháp lý tại các dự án khác ở địa phương. Trước đó tại Hội nghị xúc tiến đầu tư diễn ra vào tháng 10/2025, ﻿địa phương đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Quyết định chấp thuận đầu tư cho 9 dự án trên nhiều lĩnh vực. Đồng thời, ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với 12 doanh nghiệp để đề xuất nghiên cứu, tìm kiếm các cơ hội đầu tư tiềm năng trên địa bàn. Trong số đơn vị nhận chứng nhận đầu tư và ký thỏa thuận có nhiều tập đoàn, công ty lớn như Sun Group, Vingroup, Tập đoàn Thành Thành Công (TTC Group), Novaland, Hoa Sen Group.

Trong số đơn vị nhận chứng nhận đầu tư và ký thỏa thuận có nhiều tập đoàn, công ty lớn như Sun Group, Vingroup, Tập đoàn Thành Thành Công (TTC Group), Novaland, Hoa Sen Group.

Toàn cảnh buổi làm việc (Ảnh: Báo Lâm Đồng).

CTCP Tập đoàn Thái Bình Dương được thành lập năm 2001, hoạt động chính trong các lĩnh vực công nghiệp, tổng thầu EPC và bất động sản.

Doanh nghiệp hiện tham gia nhiều dự án quy mô lớn trên cả nước. Tại tỉnh Ninh Thuận (nay là Khánh Hòa), tập đoàn nắm 10% vốn tại Khu công nghiệp Du Long, quy mô 407,3 ha, tổng mức đầu tư khoảng 2.000 tỷ đồng.

Tại Bình Thuận (nay là Lâm Đồng), Thái Bình Dương là cổ đông lớn nhất tại dự án Cảng Quốc tế Vĩnh Tân với tỷ lệ sở hữu 93,42%, công suất 8 triệu tấn/năm, tổng vốn đầu tư 2.292 tỷ đồng. Đồng thời, doanh nghiệp cũng nắm 91,8% vốn tại Nhà máy điện gió Thái Hòa, quy mô 90 MW, tổng vốn 3.879 tỷ đồng, sản lượng khoảng 250 triệu kWh/năm, doanh thu bình quân 500 tỷ đồng mỗi năm.

Tại Hà Nội, tập đoàn sở hữu 99,2% vốn tại dự án tuyến cáp treo Hương Bình kết nối Hà Nội – Phú Thọ, chiều dài gần 3 km, công suất khoảng 2.000 khách/giờ, tổng vốn đầu tư 1.726 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực bất động sản nhà ở, Thái Bình Dương là chủ đầu tư dự án tổ hợp dịch vụ công cộng, thương mại kết hợp nhà ở cao cấp Tây Hồ Tây (Hà Nội), quy mô khoảng 1,8 ha, tổng mức đầu tư 2.792 tỷ đồng, hiện đang trong giai đoạn chuẩn bị khởi công.