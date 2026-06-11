Tập đoàn Sơn Hải đón tin vui lớn

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có Tờ trình số 7435 gửi Thủ tướng Chính phủ, đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án xây dựng tuyến cao tốc Nha Trang – Đà Lạt theo phương thức PPP, hợp đồng BOT trong giai đoạn 2026–2030.

Địa phương kiến nghị được giao làm cơ quan có thẩm quyền triển khai dự án; cho phép phân chia thành các dự án thành phần để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn hai tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng. Tỉnh cũng đề xuất được hỗ trợ vốn ngân sách trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026–2030.

UBND tỉnh Khánh Hòa đồng thời kiến nghị giao Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng cùng các bộ, ngành liên quan phối hợp hướng dẫn, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định chủ trương đầu tư.

Trước đó, HĐND hai tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng đã thống nhất giao UBND tỉnh Khánh Hòa làm cơ quan tổ chức nghiên cứu, triển khai dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư PPP.

Theo quy hoạch, tuyến cao tốc Nha Trang – Liên Khương có tổng chiều dài khoảng 99 km, điểm đầu kết nối cao tốc Bắc – Nam phía Đông tại xã Diên Thọ (Khánh Hòa), điểm cuối tại chân đèo Prenn (Lâm Đồng). Tuyến được chia thành hai đoạn: Nha Trang – Đà Lạt dài khoảng 80,8 km và Đà Lạt – Liên Khương dài khoảng 18,2 km.

Tại Tờ trình lần này, Khánh Hòa đề xuất ưu tiên đầu tư đoạn Nha Trang – Đà Lạt trong giai đoạn trước năm 2030. Đoạn tuyến có điểm đầu tại nút giao với cao tốc Bắc – Nam phía Đông (Km0+000) và điểm cuối tại ngã ba Đarahoa (Km80+810), nơi giao giữa Quốc lộ 27C và đường Huỳnh Tấn Phát, thuộc phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Theo lãnh đạo tỉnh, việc đầu tư đoạn tuyến này sẽ tăng cường kết nối giữa hai trung tâm du lịch lớn là Nha Trang và Đà Lạt, từng bước khắc phục hạn chế của Quốc lộ 27C, đáp ứng nhu cầu vận tải, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, du lịch và đảm bảo quốc phòng, an ninh khu vực.

Dự án dự kiến được đầu tư với quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, chiều dài khoảng 80,8 km, nền đường rộng từ 22–24,75 m, tốc độ thiết kế 80–100 km/h. Trên tuyến sẽ xây dựng một số hầm đường bộ với tổng chiều dài khoảng 3 km cùng 13,17 km cầu các loại.

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng hơn 25.000 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2026 đến 2028. Trong đó, vốn nhà đầu tư tham gia khoảng 8.772 tỷ đồng (chiếm 35%), phần vốn Nhà nước khoảng 16.286 tỷ đồng (65%).

Cụ thể, ngân sách tỉnh Khánh Hòa dự kiến bố trí 1.500 tỷ đồng, tỉnh Lâm Đồng 768 tỷ đồng; phần còn lại khoảng 14.018 tỷ đồng được đề xuất hỗ trợ từ ngân sách trung ương.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, tỷ lệ vốn nhà nước ở mức 65% được xác định dựa trên đặc thù dự án đi qua khu vực địa hình miền núi phức tạp, nhiều hạng mục cầu, hầm, tổng mức đầu tư lớn, trong khi lưu lượng xe giai đoạn đầu chưa cao.

Nếu giảm tỷ lệ vốn nhà nước, thời gian hoàn vốn sẽ kéo dài, ảnh hưởng đến tính khả thi tài chính và khả năng thu hút nhà đầu tư. Với mức phí khởi điểm dự kiến 2.100 đồng/km, thời gian hoàn vốn của dự án ước khoảng 24 năm, 3 tháng và 7 ngày.

Trước đó, tại buổi làm việc với Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vào tháng 9/2024, ông Nguyễn Viết Hải, Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải đã bày tỏ mong muốn tham gia dự án, với mục tiêu xây dựng tuyến cao tốc này trở thành “tuyến đường vượt núi đẹp nhất Việt Nam”.