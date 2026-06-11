Gu sống mới của người Hải Phòng: Nhà đẹp là tiêu chuẩn, không gian sống mới tạo đẳng cấp

Từ chọn lựa nhà phố trung tâm, đến đô thị "all-in-one" và nay là đô thị đảo nghỉ dưỡng vừa riêng tư, biệt lập, vừa tiện nghi, kết nối, thể hiện đẳng cấp và vị thế cá nhân.

Xu hướng dịch chuyển về trung tâm mới phía Bắc sông Cấm

Cách đây gần thập kỷ, việc lựa chọn nơi ở của người Hải Phòng gần như chỉ xoay quanh khu vực lõi trung tâm. Các tuyến phố như Trần Phú, Cầu Đất, Lê Lợi, Lạch Tray, Tô Hiệu hay Văn Cao được xem như những địa chỉ danh giá nhất thành phố Cảng. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của đô thị và sự thay đổi trong nhu cầu sống, quan niệm ấy đang dần dịch chuyển.

Theo ông Vũ Đức Thịnh, Giám đốc dự án tại Công ty CP Diamond Land, người có nhiều năm theo dõi thị trường bất động sản Hải Phòng, bước ngoặt bắt đầu từ khi những khu đô thị hiện đại tiên phong xuất hiện và mang đến một chuẩn sống hoàn toàn khác cho người dân thành phố.

"Khi tỷ lệ sở hữu ô tô tăng mạnh, những hạn chế của nhà phố nội đô bắt đầu lộ rõ. Nhiều khu vực trung tâm thiếu chỗ đỗ xe, hạ tầng quá tải, trong khi các khu đô thị mới đáp ứng được đầy đủ nhu cầu sống hiện đại. Từ đây, những dự án như Vinhomes Imperia hay Vinhomes Marina nhanh chóng đạt tỷ lệ lấp đầy trên 90%", ông Thịnh cho biết.

Không chỉ thay đổi về cách sống, cư dân Hải Phòng còn thay đổi cả cách nhìn về vị trí bất động sản.

"Nếu trước đây người Hải Phòng rất ngại qua cầu, thì bây giờ hoàn toàn ngược lại. Họ thậm chí rất thích những khu vực gần sông, gần mặt nước", ông Thịnh nhận xét.

Cũng theo ông Thịnh, xu hướng này càng được thúc đẩy khi thành phố đang mở rộng mạnh mẽ không gian phát triển về phía Bắc sông Cấm, với hạt nhân là Trung tâm Chính trị - Hành chính mới đặt tại Thủy Nguyên. Đặc biệt, gu sống mới càng được thúc đẩy với sự xuất hiện của Vinhomes Royal Island trên đảo Vũ Yên.

Nhờ kết nối thuận tiện qua cầu Hoàng Gia, chỉ khoảng 5 phút để di chuyển đến nội đô Hải Phòng, khoảng 5 phút tới trung tâm hành chính mới qua cầu Vũ Yên 1, hòn đảo này đang từng bước thay đổi vị thế trên bản đồ đô thị. Vũ Yên không còn nằm ở rìa thành phố hay phía bên kia sông mà đang trở thành "hồng tâm" của cực tăng trưởng mới.

Trong khi đó, sự gia tăng nhanh chóng của tầng lớp trung lưu và thượng lưu tại Hải Phòng đang kéo theo nhu cầu ngày càng lớn đối với những không gian sống chất lượng cao. Với nhóm cư dân thành đạt, ngôi nhà không chỉ là nơi an cư mà còn phản ánh phong cách sống, gu thẩm mỹ và những giá trị mà họ theo đuổi.

Vinhomes Royal Island trên đảo Vũ Yên đáp ứng trọn vẹn nhu cầu đó khi vừa sở hữu vị trí trung tâm phát triển mới của thành phố, vừa mang đến môi trường sống khác biệt cho cộng đồng tinh hoa đất Cảng.

Vinhomes Royal Island trên đảo Vũ Yên đang trở thành điểm hẹn an cư của cộng đồng tinh hoa đất Cảng

Không gian sống vừa đẳng cấp, vừa nâng tầm vị thế

Chuyển về sinh sống tại căn biệt thự thuộc khu Tài Lộc từ năm 2025, anh Vũ Huy Hùng cho biết, điều thay đổi lớn nhất không nằm ở diện tích hay sự bề thế của ngôi nhà mà là chất lượng sống.

Được bao bọc bởi ba dòng sông, Vinhomes Royal Island sở hữu hệ sinh thái tự nhiên hiếm có, giúp điều hòa vi khí hậu, mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng ngay giữa phố thị.

"Ngày trước mở cửa ra là tiếng còi xe, khói bụi và những dãy nhà san sát. Bây giờ mỗi sáng thức dậy, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy dòng sông Cấm hiền hòa, nhiều cây xanh và bầu không khí rất dễ chịu", anh chia sẻ.

Học viện Cưỡi ngựa Vinpearl Horse Academy giúp cư dân nhí rèn luyện thể lực và trí lực

Hệ tiện ích cao cấp mang chuẩn mực quốc tế của đô thị đảo mở ra những đặc quyền trải nghiệm chưa từng có cho cư dân. Mỗi sáng, gia chủ có thể bắt đầu bằng một vòng golf trên sân golf 36 hố đẳng cấp quốc tế. Cuối tuần, trẻ nhỏ được tiếp cận môi trường giáo dục kỹ năng tại Học viện Cưỡi ngựa. Trong khi, những cuộc gặp gỡ đối tác có thể diễn ra bên bến du thuyền sang trọng.

Hệ tiện ích quy mô lớn còn đáp ứng trọn vẹn nhu cầu mua sắm, ẩm thực và vui chơi giải trí với Vincom Mega Mall, VinWonders và Vinpearl Safari. Tất cả góp phần tạo nên một phong cách sống khác biệt, nơi cư dân có thể tận hưởng giá trị sống cao cấp mỗi ngày mà không cần phải đi xa.

Đáng chú ý, sau hai năm bàn giao, hàng nghìn cư dân đã về sinh sống, hình thành một cộng đồng văn minh, lớn mạnh. Những tuyến phố thương mại sáng đèn, các lễ hội liên tục diễn ra, dòng khách du lịch đổ về liên tục tạo nên nhịp sống sôi động cho toàn đô thị đảo.

"Từ mục đích an cư, căn biệt thự đã được quy hoạch kinh doanh cho thuê. Lượng khách đông và có mức chi tiêu cao. Hoạt động thương mại còn sôi động hơn nhiều so với khu phố cũ trước đây", anh Hùng chia sẻ.

Hàng ngàn cư dân đã về ở tạo nên cộng đồng tinh hoa, thịnh vượng tại Vinhomes Royal Island

Sự dịch chuyển của người Hải Phòng từ những căn nhà phố trung tâm đến đô thị đảo phía Bắc sông Cấm không đơn thuần là thay đổi địa chỉ cư trú. Đó là sự chuyển dịch trong tư duy sống của một thế hệ cư dân mới. Khi mức sống ngày càng nâng cao, một ngôi nhà đẹp đã trở thành điều kiện cần. Điều kiện đủ để tạo nên đẳng cấp là khả năng sở hữu một không gian sống khác biệt, nơi thiên nhiên, tiện ích, cộng đồng và vị thế cùng hội tụ.