Gia Lai vừa đề nghị với Bộ Xây dựng về sân bay Phù Cát?

Ngày 10/6, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã đề nghị gửi Bộ Xây dựng xem xét, giải quyết các nội dung liên quan đến việc tiếp nhận, bàn giao, quản lý và khai thác các hạng mục công trình tại cảng hàng không Phù Cát.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, Cảng Hàng không Phù Cát có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng cho khu vực Nam Trung Bộ nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng.

Thực hiện Quy hoạch Cảng hàng không Phù Cát thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Gia Lai đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay cảng hàng không Phù Cát. Đây là công trình giao thông trọng điểm nhằm bảo đảm khai thác hàng không dân dụng an toàn, hiệu quả, đồng thời duy trì đường cất hạ cánh số 1 luôn sẵn sàng phục vụ nhiệm vụ chiến đấu của các đơn vị quân đội.

Sau khi hoàn thành, đường cất hạ cánh số 2 sẽ đáp ứng nhu cầu khai thác của cả hàng không dân dụng và quân sự, đồng thời sẵn sàng phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh khi cần thiết.

Hiện nay, dự án đang triển khai thi công xây dựng đảm bảo tiến độ, chất lượng, với mục tiêu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình hoàn thành trong tháng 6 và sẽ tiến hành nghiệm thu đưa vào khai thác thương mại trong tháng 7.

Thi công đường cất hạ cánh số 2, sân bay Phù Cát.

Để bảo đảm các điều kiện pháp lý về bàn giao, quản lý và khai thác sau khi dự án hoàn thành, UBND tỉnh Gia Lai đề nghị Bộ Xây dựng đồng ý chủ trương thực hiện việc tiếp nhận toàn bộ tài sản dự án, làm cơ sở thực hiện các bước hồ sơ, thủ tục bàn giao cho các đơn vị quản lý, khai thác; cho phép thực hiện bàn giao từng phần, hạng mục đối với các hạng mục công trình đã hoàn thành, đủ điều kiện đưa vào khai thác, nhằm rút ngắn thời gian đưa dự án vào vận hành thực tế.

Ngoài ra, cho phép thực hiện việc bàn giao các công trình, thiết bị khu bay cho Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) và hệ thống khí tượng AWOS cho Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), nhằm tạo điều kiện để các đơn vị có liên quan chủ động phối hợp hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định.

Dự án xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại sân bay Phù Cát do Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 3.200 tỷ đồng. Dự án khi hoàn thành có thể đảm bảo tiếp nhận các loại tàu bay Code C như: A320, A321 và tương đương (có thể tiếp nhận các loại tàu bay Code E khi có nhu cầu).