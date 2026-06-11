Tỷ phú Phạm Nhật Vượng tuyển công nhân xây dựng tại tỉnh miền núi cho dự án gần 1 tỷ USD, thu nhập tới 33 triệu đồng/tháng

Trung bình mỗi ngày có từ 70 - 80 lao động đến nộp hồ sơ ứng tuyển (nguồn ảnh: Báo Điện Biên Phủ).

Theo Báo Điện Biên Phủ, thị trường lao động tại địa phương những ngày qua trở nên sôi động khi xuất hiện làn sóng tuyển dụng quy mô lớn.

Tại Văn phòng tuyển dụng của CTCP Phát triển và Đầu tư Xây dựng VinCons (thành viên Tập đoàn Vingroup) ở xã Thanh Nưa, trung bình mỗi ngày có từ 70 - 80 lao động đến nộp hồ sơ ứng tuyển. Đây là đợt tuyển dụng quy mô lớn nhằm phục vụ các dự án mới của Vingroup tại tỉnh Điện Biên.

Trong đợt tuyển dụng này, doanh nghiệp tìm kiếm số lượng lớn nhân sự cho các vị trí như thợ xây, thợ cốp pha, cơ khí, hàn, bê tông, trát ngoài... với mức thu nhập từ 14 - 33 triệu đồng/tháng tùy theo tay nghề. Riêng vị trí tổ trưởng có mức lương dao động từ 32 - 41 triệu đồng/tháng.

VinCons đặt mục tiêu tuyển khoảng 7.000 lao động tại Điện Biên trong chiến dịch bắt đầu từ ngày 25/5. Đối với lao động chưa có tay nghề, doanh nghiệp sẽ tổ chức đào tạo trong 30 ngày, gồm 10 ngày lý thuyết và 20 ngày thực hành theo hình thức "cầm tay chỉ việc".

Đáng chú ý, trong thời gian đào tạo và thử việc, người lao động vẫn được hưởng 85% mức lương cùng các chế độ hỗ trợ ăn ở. Chính sách đãi ngộ hấp dẫn đã thu hút nhiều lao động địa phương đang làm việc tại các tỉnh, thành khác quay trở về quê hương tìm kiếm cơ hội việc làm.

Đông đảo lao động địa phương đến Văn phòng tuyển dụng VinCons tại xã Thanh Nưa (nguồn ảnh: Báo Điện Biên Phủ).

Sự sôi động của thị trường lao động gắn liền với việc triển khai dự án quy mô lớn của Tập đoàn Vingroup tại Điện Biên. Trước đó, ngày 11/5/2026, UBND tỉnh Điện Biên phối hợp với Tập đoàn Vingroup tổ chức lễ động thổ dự án Khu đô thị mới, du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ thể thao phía Tây Bắc phường Điện Biên Phủ.

Dự án có quy mô hơn 228 ha, nằm trên địa bàn phường Điện Biên Phủ và xã Thanh Nưa, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 23.660 tỷ đồng (gần 1 tỷ USD). Đây là dự án đô thị lớn nhất từ trước tới nay tại Điện Biên, được kỳ vọng tạo động lực phát triển đô thị, du lịch và dịch vụ cho khu vực Tây Bắc.

Theo quy hoạch, dự án được phát triển theo mô hình “thành phố trong lòng thành phố”, tích hợp đồng bộ nhà ở, thương mại, dịch vụ, nghỉ dưỡng, giáo dục, y tế, không gian công cộng và khu thể thao, quy mô dân số khoảng 12.000 người.

Phối cảnh dự án Khu đô thị mới, du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ thể thao phía Tây Bắc phường Điện Biên Phủ.

Điểm nhấn của dự án là tổ hợp sân golf 18 hố rộng gần 87 ha, được thiết kế hài hòa với địa hình tự nhiên vùng Tây Bắc. Ngoài ra, dự án còn có hệ thống khách sạn tiêu chuẩn quốc tế, gần 1.000 căn biệt thự, gần 2.000 căn nhà liền kề cùng nhiều tiện ích hiện đại.

Theo tiến độ dự kiến, dự án sẽ được triển khai trong khoảng 54 tháng kể từ thời điểm chấp thuận nhà đầu tư. Giai đoạn 1, từ quý IV/2026 đến quý IV/2028, sẽ tập trung xây dựng hạ tầng kỹ thuật, sân golf 18 hố cùng các công trình dịch vụ thể thao và thương mại – dịch vụ cao tầng. Giai đoạn 2, từ quý IV/2028 đến quý IV/2030, sẽ hoàn thiện đồng bộ các hạng mục kiến trúc còn lại.