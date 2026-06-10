Được ví như Đà Lạt thứ 2 của Tây Nguyên, nơi đây chuẩn bị có thêm 2 khu đô thị quy mô hơn 2.100 ha

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 27 quyết định danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư triển khai dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Danh mục này gồm 6 khu đất phát triển các dự án đô thị với tổng diện tích khoảng 2.350 ha, bao gồm: Khu đô thị mới Gành Yến Ocean View City tại xã Vạn Tường (58 ha); Khu đô thị độc lập tại phường Trương Quang Trọng (20,7 ha); Khu đô thị MĐ1A tại xã Măng Đen (1.490 ha); Khu đô thị số 6 tại xã Măng Đen (680 ha); Khu đô thị phía Nam sông Trà Khúc tại xã An Phú (43,6 ha) và Khu đô thị mới Riverside An Phú tại xã An Phú (58,10 ha).

Đáng chú ý, trong số này có hai dự án quy mô lớn nằm tại xã Măng Đen là Khu đô thị MĐ1A rộng 1.490 ha và Khu đô thị số 6 rộng 680 ha.

Thời gian gần đây, Măng Đen thu hút sự quan tâm của giới đầu tư khi nhiều dự án đô thị quy mô lớn liên tiếp được xúc tiến và đẩy nhanh tiến độ triển khai. Trước đó, vào tháng 2/2026, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi đã ký hợp đồng với các nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện các dự án Khu đô thị số 1, Khu đô thị số 4 và Khu đô thị số 5 tại xã Măng Đen.

Trong đó, Công ty TNHH Tập đoàn Sun World là nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị số 1. Dự án có quy mô hơn 264 ha, dân số dự kiến trên 7.700 người, tổng vốn đầu tư hơn 6.700 tỷ đồng và thời gian thực hiện 105 tháng.

Đối với Khu đô thị số 4, liên danh Công ty TNHH Quản lý Hạ tầng Nam Việt và Công ty TNHH Quản lý Bất động sản Ngôi sao Phú Quốc được lựa chọn làm nhà đầu tư. Dự án có quy mô hơn 247 ha, tổng mức đầu tư khoảng 10.400 tỷ đồng và thời gian thực hiện 117 tháng.

Còn tại Khu đô thị số 5, Công ty TNHH Quản lý Hạ tầng Nam Việt được lựa chọn là nhà đầu tư. Dự án có quy mô gần 277 ha, tổng mức đầu tư hơn 9.777 tỷ đồng, thời gian thực hiện 105 tháng. Dự án được kỳ vọng góp phần hoàn thiện không gian đô thị và tạo sự liên kết đồng bộ giữa các khu chức năng tại Măng Đen.

Măng Đen được mệnh danh là "Đà Lạt thứ hai của Tây Nguyên" nhờ cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ cùng khí hậu trong lành, mát mẻ quanh năm.

Không chỉ thu hút du khách bởi mức nhiệt trung bình khoảng 20 độ C, Măng Đen còn sở hữu những cánh rừng bạt ngàn với hệ sinh thái đa dạng, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng.

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, năm 2025, Măng Đen tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những điểm đến hấp dẫn của Việt Nam khi đón gần 2 triệu lượt khách, trong tổng số khoảng 5 triệu lượt khách đến Quảng Ngãi, đóng góp đáng kể vào doanh thu du lịch của toàn tỉnh.