Tỉnh đang xây siêu sân vận động 60.000 chỗ lớn thứ 2 cả nước đang tìm chủ đầu tư cho một dự án mới cạnh loạt đại đô thị của Vinhomes, Ecopark, Sunshine Group

UBND tỉnh Hưng Yên vừa phát thông báo mời đầu tư dự án Khu nhà ở Phố Mới Long Hưng tại xã Nghĩa Trụ, với tổng vốn đầu tư hơn 708 tỷ đồng.

Theo thông báo, dự án được triển khai trên diện tích khoảng 7,16 ha. Khu đất có vị trí phía Bắc giáp đường Tô Quyền và đất nông nghiệp, phía Đông giáp sông Ngưu Giang và đất nông nghiệp, phía Nam giáp khu dân cư hiện trạng và đất nông nghiệp, phía Tây giáp đất nông nghiệp.

Đáng chú ý, dự án sở hữu vị trí khá thuận lợi khi nằm gần hàng loạt khu đô thị quy mô lớn đã và đang hình thành tại khu vực như Ecopark, Vinhomes Ocean Park 2, Vinhomes Ocean Park 3 hay Sunshine Legend City.

Tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 708 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng tạm tính gần 50 tỷ đồng, chi phí xây dựng hơn 474 tỷ đồng cùng các khoản chi phí quản lý, tư vấn, dự phòng... Nhà đầu tư tham gia dự án phải bảo đảm vốn chủ sở hữu tối thiểu khoảng 141,6 tỷ đồng.

Dự án được quy hoạch phục vụ khoảng 983 cư dân, với sản phẩm chính gồm 273 căn nhà ở liền kề, cùng hệ thống công trình công cộng như trường mầm non cao 3 tầng, nhà văn hóa cao 3 tầng, đồng thời đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

Hiện trạng khu đất chủ yếu là đất nông nghiệp, trong đó phần lớn là đất trồng lúa, đất trồng cây hằng năm và một số diện tích cây ăn quả.

Mục tiêu của dự án là hình thành khu nhà ở có kiến trúc hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, góp phần cụ thể hóa quy hoạch phân khu B1, đô thị Văn Giang đã được UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt.

Theo kế hoạch, việc tổ chức lựa chọn nhà đầu tư sẽ được thực hiện từ quý II/2026 theo hình thức đấu thầu trong nước, một giai đoạn một túi hồ sơ. Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được chấp thuận.

Tiến độ thực hiện dự kiến kéo dài 48 tháng (4 năm), trong đó 9 tháng đầu dành cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; từ tháng thứ 10 đến tháng thứ 19 đầu tư hạ tầng kỹ thuật thiết yếu; từ tháng thứ 20 đến tháng thứ 46 xây dựng các dãy nhà ở thấp tầng, trường mầm non và hoàn thiện hạ tầng; hai tháng cuối hoàn tất các hạng mục còn lại và đưa toàn bộ dự án vào vận hành.

Trước đó, khu vực Văn Giang (cũ) nói riêng và tỉnh Hưng Yên nói chung đã trở thành điểm đến của nhiều tập đoàn bất động sản lớn với hàng loạt dự án quy mô tỷ USD. Nổi bật trong số đó là khu đô thị Ecopark - một trong những dự án khu đô thị lớn nhất miền Bắc, được phát triển trên diện tích khoảng 500 ha với tổng mức đầu tư lên tới 10 tỷ USD.

Bên cạnh đó, Vinhomes cũng hiện diện với hai đại dự án gồm Vinhomes Ocean Park 2, triển khai từ năm 2021 với vốn đầu tư khoảng 1,6 tỷ USD trên diện tích 460 ha, và Vinhomes Ocean Park 3 có tổng mức đầu tư 1,4 tỷ USD, quy mô hơn 290 ha.

Ngoài ra, Sunshine Group cũng đang đẩy mạnh triển khai dự án Sunshine Legend City, dự kiến cung cấp gần 8.000 căn hộ ra thị trường trong thời gian tới.

Bên cạnh các đại đô thị, khu vực này cũng đang được đầu tư nhiều công trình, dự án quy mô lớn. Đáng chú ý là dự án Sân vận động PVF với sức chứa khoảng 60.000 chỗ ngồi. Khi hoàn thành, đây sẽ là sân vận động lớn thứ hai cả nước, chỉ sau Sân vận động Hùng Vương tại Hà Nội.