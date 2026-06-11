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Hà Nội đề xuất bồi thường 60% giá trị nhà, đất với khu tập thể chưa có 'sổ đỏ'

| | Bất động sản

Người sử dụng nhà ở tại các khu tập thể chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, có khuôn viên riêng, sử dụng riêng, không thuộc trường hợp giao đất không đúng thẩm quyền trước ngày 1/7/2006 được hỗ trợ 60% giá trị bồi thường đối với nhà và đất bị thu hồi.

UBND TP Hà Nội vừa trình HĐND thành phố xem xét ban hành Nghị quyết quy định một số nội dung về cho thuê đất, tạm nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn theo Luật Thủ đô 2026.

Về bồi thường, UBND TP Hà Nội đề xuất đối với công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đang sử dụng, phải di chuyển thì mức bồi thường bằng tiền tính bằng giá trị xây dựng mới của công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương theo quy định. Đơn vị quản lý, sử dụng, khai thác công trình có trách nhiệm xây dựng mới, di chuyển công trình; nếu công trình không còn sử dụng thì không được bồi thường.

Về hỗ trợ tài sản, UBND TP Hà Nội đề xuất công trình xây dựng không hợp pháp xây dựng trên đất đủ điều kiện được bồi thường từ ngày 1/7/2014 đến trước ngày 1/8/2024, không vi phạm pháp luật đất đai sẽ nhận hỗ trợ bằng 20% mức bồi thường theo quy định, diện tích được hỗ trợ không vượt quá hạn mức giao đất tối đa tại địa phương.

Một khu tập thể trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Đặc biệt, đối với việc hỗ trợ, tái định cư đối với trường hợp sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, có khuôn viên riêng, sử dụng riêng trước ngày 1/7/2006, không thuộc trường hợp giao đất không đúng thẩm quyền, UBND TP đề xuất hỗ trợ 60% giá trị bồi thường đối với nhà và đất bị thu hồi, diện tích được hỗ trợ không vượt quá hạn mức giao đất ở theo quy định.

Ngoài khoản hỗ trợ trên, hộ gia đình, cá nhân không còn đất ở, nhà ở nào khác trên địa bàn xã, phường nơi có đất bị thu hồi thì được mua 1 căn hộ tái định cư theo quy định của UBND TP.

Ngoài ra, hộ gia đình, cá nhân, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sử dụng đất ở, đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố đủ điều kiện được bồi thường khi Nhà nước thu hồi thì được bồi thường bằng giao đất ở, bán nhà ở tái định cư theo quy định sau: Nhà nước thu hồi hết đất ở mà hộ gia đình, cá nhân còn đất ở, nhà ở khác trên địa bàn xã, phường nơi có đất thu hồi nhưng diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được phép tách thửa tại địa phương; Nhà nước thu hồi một phần đất ở mà không được xây dựng nhà ở tại diện tích đất còn lại...

Theo Trần Hoàng

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