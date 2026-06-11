Quy hoạch khác biệt dung hoà an cư và kinh doanh của Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences

Đây không chỉ là một lựa chọn quy hoạch, mà là một tuyên ngôn về cách tạo lập giá trị bất động sản: thay vì tập trung dòng tiền vào một điểm, dự án phân bổ quyền khai thác trực tiếp cho từng chủ sở hữu nhà phố, biến toàn bộ khu đô thị thành một mạng lưới thương mại liên hoàn.

Không bị cạnh tranh bởi hoạt động của trung tâm thương mại - chính thương chủ là những "nhà tạo phố"

Việc tích hợp trung tâm thương mại trong khu đô thị vốn không xa lạ đối với các dự án cao cấp.

Tuy nhiên, mô hình này cũng tồn tại nhiều hạn chế như tập trung toàn bộ dòng khách vào một điểm duy nhất, cạnh tranh trực tiếp với các dãy nhà phố thương mại nội khu. Bên cạnh đó, trung tâm thương mại còn có chi phí vận hành lớn, phụ thuộc nhiều vào quản lý tập trung và thiếu linh hoạt trong việc thay đổi mô hình khai thác theo thời gian.

Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences sở hữu gần 2500 căn nhà phố châu Âu với diện tích đa dạng, đáp ứng nhiều mô hình kinh doanh khác nhau

Trên cơ sở đó, dự án Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences của Sunshine Group gần trục Tây Thăng Long lựa chọn hướng đi khác biệt khi không phát triển Mall. Đây là quy hoạch theo hướng "chia sẻ giá trị", thay thế trung tâm thương mại sẽ là hàng ngàn điểm kinh doanh độc lập – chính là hệ thống nhà phố.

Như vậy, mỗi thương chủ đều được trao quyền tự chủ thương hiệu và tạo dựng dấu ấn kinh doanh riêng, hình thành mạng lưới điểm đến mua sắm, giải trí đa dạng và giàu bản sắc. Đây cũng là mô hình "Street-centric economy" đang thịnh hành trên thế giới, nơi giá trị thương mại được phân tán dọc theo các tuyến phố, trục đi bộ công cộng và không gian mở thay vì tập trung vào một khối mall khép kín truyền thống.

Tại Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences, điểm cốt lõi trong mô hình quy hoạch này nằm ở gần 2.500 căn nhà phố phong cách châu Âu, với diện tích linh hoạt từ gần 150m² đến gần 600m², thiết kế 4–5 tầng, cho phép tối ưu đồng thời hai chức năng: kinh doanh và an cư. Tầng 1 và tầng 2 đóng vai trò thương mại, phù hợp với các mô hình như flagship store, boutique, F&B, spa, showroom hoặc văn phòng dịch vụ. Các tầng trên được thiết kế như không gian sống riêng tư hoặc có thể khai thác linh hoạt theo mô hình lưu trú dịch vụ. Mô hình này mang đến giải pháp "hai trong một" - gia chủ vừa kinh doanh tạo dòng tiền vừa sở hữu không gian sống chất lượng.

Đặc biệt, lợi thế kinh doanh của các căn nhà phố còn được cộng hưởng mạnh mẽ từ các hoạt động giải trí tổ chức thường niên: các sự kiện văn hóa, lễ hội theo mùa, chương trình nghệ thuật ngoài trời cùng những màn trình diễn 3D Mapping, Hologram và các hoạt động tương tác quy mô lớn.

Những sự kiện này không chỉ góp phần kiến tạo một điểm đến sôi động cho cư dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm vào mỗi dịp cuối tuần hay lễ hội. Các căn nhà phố sẽ được hưởng lợi trực tiếp từ lưu lượng khách dồi dào, mở ra cơ hội nâng cao doanh thu, gia tăng giá trị khai thác và phát triển hoạt động kinh doanh bền vững trong dài hạn.

Nhà phố thiết kế linh hoạt, tầng 1 và 2 có thể kinh doanh trong khi các tầng trên có thể sinh hoạt

Tâm điểm giao thương phía Tây Thủ đô

Sức hút của nhà phố Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences không chỉ đến từ quy hoạch thông minh, thiết kế linh hoạt, khai thác đa công năng mà còn bởi vị trí chiến lược tại phía Tây Hà Nội.

Dự án nằm giữa hai tuyến Vành đai 4 và Vành đai 3.5, kế cận đại lộ Tây Thăng Long dự kiến thông xe vào năm 2027 và Quốc lộ 32, đồng thời sở hữu trục xuyên tâm 40m là đường nối với đường Hoàng Quốc Việt kéo dài. Sở hữu khả năng kết nối vượt trội, dự án được ví như "phễu hút" giao thương, đón dòng cư dân, khách hàng và các hoạt động kinh tế từ trung tâm dịch chuyển về phía Tây, tạo nền tảng hình thành một tâm điểm an cư thuận tiện và kinh doanh sầm uất mới của Thủ đô.

Phân khu Victory của Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences sẵn sàng bàn giao từ quý III/2026, chủ nhân có thể khai thác ngay

Khác với nhiều dự án tại khu Tây Thủ đô vẫn đang trong quá trình triển khai hoặc mới dừng ở quy hoạch, Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences dự kiến bàn giao từ quý III/2026, cho phép chủ sở hữu nhanh chóng đưa bất động sản vào khai thác. Ngay khi nhận nhà, chủ nhân có thể vừa an cư vừa kinh doanh, sẵn sàng đón đầu làn sóng phát triển hạ tầng của khu vực mà không phải chờ đợi nhiều năm.