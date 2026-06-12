Mỹ nhân Gen Y, Gen Z trở thành phu nhân của các thiếu gia đình đám thuộc những đế chế lớn nhất Việt Nam: Người làm Phó Chủ tịch công ty BĐS, người nắm cổ phần DN thuộc Vingroup

Khi những “đóa hồng” showbiz khép lại cánh cửa hào quang của ánh đèn sân khấu để bước vào cánh cửa của các thế gia tài phiệt, công chúng thường nghĩ về một kịch bản quen thuộc: làm phu nhân an phận, lùi về hậu trường và hưởng thụ nhung lụa.

Thế nhưng, tại các tập đoàn nghìn tỷ của Việt Nam, một thế hệ "nàng dâu hào môn" mới – đại diện bởi các Hoa hậu, Á hậu thế hệ Gen Y, Z – đang phá bỏ định kiến ấy. Họ không về làm "bình hoa di động" trong các phủ đệ. Bằng học vấn, tư duy nhạy bén và bản lĩnh thương trường, họ đồng hành, nắm giữ những mắt xích cốt lõi trong bộ máy điều hành thuộc hệ sinh thái của gia tộc chồng

Trong số các nàng dâu hào môn thế hệ mới, Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh là một hiện tượng khác biệt. Thay vì tận dụng thời điểm "đắt show" sau khi đăng quang để đánh bóng tên tuổi, cô lại chọn hướng đi chậm rãi, giữ hình ảnh thanh lịch và đời tư kín đáo. Truyền thông từng gọi cô là “hoa hậu nghèo nhất Việt Nam” - một danh xưng có phần dí dỏm, nhưng lại phản ánh đúng con đường cô đang đi: không đánh đổi sự riêng tư và bình yên để đổi lấy hào quang chớp nhoáng.

Sau khi kết hôn với thiếu gia Đỗ Vinh Quang – con trai út của nhà “bầu” Hiển, Nhà sáng lập, Chủ tịch điều hành Tập đoàn T&T Group, Đỗ Mỹ Linh đã có bước chuyển mình ngoạn mục mang tính chiến lược.

Không dừng lại ở việc làm đại sứ hình ảnh hay xuất hiện trên khán đài cổ vũ CLB Hà Nội, cô đã chính thức tham gia sâu vào bộ máy điều hành của tập đoàn gia đình chồng. Mỹ Linh hiện đang đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch Công ty TNHH T&T Retail – đơn vị thuộc Tập đoàn T&T Group, hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ và quản lý bất động sản thương mại.

Hình ảnh mới nhất Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh xuất hiện cùng chồng - doanh nhân Đỗ Vinh Quang tại sự kiện kỷ niệm 20 năm thành lập CLB bóng đá Hà Nội.

Với nền tảng học vấn về Quản trị Kinh doanh, lại có kinh nghiệm làm việc tại VTV và điều hành thương hiệu thời trang riêng, Mỹ Linh bước vào môi trường doanh nghiệp với sự tự tin, nhưng vẫn đủ khiêm tốn để thừa nhận còn nhiều điều cần học. Cô từng chia sẻ: “Đây là cơ hội quý giá để tôi rèn luyện và trưởng thành, và tôi sẽ nỗ lực để xứng đáng với sự tin tưởng của mọi người.”

Sự hiện diện của nàng hậu tại các đại sự kiện mang tính chiến lược – như việc T&T trở thành cổ đông chiến lược của Vietravel Airlines hay sự kiện đại nhạc hội quy mô lớn tại đại đô thị T&T City Millennia – khẳng định cô không chỉ xuất hiện với tư cách nàng dâu hào môn, mà còn là một thành viên trong đội ngũ lãnh đạo của tập đoàn.

Về mặt tài sản, theo Báo cáo thường niên năm 2025, Đỗ Mỹ Linh cũng đã ghi danh vào danh sách cổ đông của Ngân hàng SHB, sở hữu 7.517 cổ phiếu SHB, chiếm tỷ lệ khoảng 0,0002% vốn điều lệ ngân hàng. Với nền tảng cử nhân Quản trị Kinh doanh Đại học Ngoại thương và bản lĩnh trui rèn qua nhiều vai trò, Mỹ Linh đang từng bước khẳng định bản lĩnh trong hệ sinh thái đa ngành của nhà bầu Hiển.

Còn Á hậu Phương Nhi là trường hợp đặc biệt của thế hệ Gen Z. Người đẹp sinh năm 2002 kết hôn với Phạm Nhật Minh Hoàng - con trai thứ hai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Phương Nhi cũng từng bước khẳng định dấu ấn trong hệ sinh thái kinh doanh của nhà chồng.

Doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng bên á hậu Phương Nhi tại lễ ăn hỏi.

Cuối năm 2025, Á hậu Phương Nhi xuất hiện trong danh sách cổ đông sáng lập của Công ty cổ phần Vin New Horizon - một doanh nghiệp thành viên thuộc Tập đoàn Vingroup. Công ty này hoạt động trong lĩnh vực phát triển và quản lý khu đô thị hưu trí cao cấp tại huyện Cần Giờ, TP.HCM.

Vin New Horizon có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng. Trong cơ cấu sở hữu, Phương Nhi nắm giữ 1% vốn điều lệ. Chủ tịch công ty là bà Phạm Thu Hương - vợ ông Phạm Nhật Vượng và cũng là mẹ chồng của Á hậu - với tỷ lệ sở hữu lên tới 32% cổ phần.

Nếu Đỗ Mỹ Linh lựa chọn tham gia trực tiếp vào bộ máy điều hành của hệ sinh thái T&T, còn Phương Nhi ghi dấu ấn bằng vai trò cổ đông tại một doanh nghiệp thuộc Vingroup, thì Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà lại đại diện cho một lựa chọn khác của thế hệ mỹ nhân Gen Z: ưu tiên xây dựng nền tảng gia đình và đồng hành cùng chồng theo cách bền bỉ, kín đáo.

Ngay từ khi còn đương nhiệm, người đẹp xứ Thanh đã sớm bộc lộ tư duy kinh doanh. Tốt nghiệp chuyên ngành Luật Kinh doanh tại Đại học Kinh tế Quốc dân, Đỗ Thị Hà từng tham gia điều hành các dự án trong lĩnh vực làm đẹp và xây dựng hình ảnh một hoa hậu trẻ độc lập, có định hướng rõ ràng cho sự nghiệp.

Sau khi kết hôn, Đỗ Thị Hà tạm dừng hoạt động kinh doanh để tập trung vun vén cho tổ ấm nhỏ. (Ảnh: Linh Lê Chí)

Tuy nhiên, sau khi kết hôn với doanh nhân Nguyễn Viết Vương - con trai của ông Nguyễn Viết Hải, Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải, Đỗ Thị Hà đã chủ động khép lại chương cũ trong sự nghiệp. Nàng hậu không còn đảm nhiệm vị trí CEO của công ty thẩm mỹ như trước, đồng thời hạn chế các hoạt động giải trí để dành thời gian cho cuộc sống gia đình.

Thay vì xuất hiện với vai trò quản trị trong doanh nghiệp của gia đình chồng, Đỗ Thị Hà lựa chọn đồng hành cùng chồng trong công việc kinh doanh, sát cánh cùng gia đình nhà chồng trong một số hoạt động cộng đồng và thiện nguyện. Sự hiện diện của cô mang tính hỗ trợ, kết nối nhiều hơn là tham gia trực tiếp vào bộ máy điều hành.

Chia sẻ về những thay đổi sau hôn nhân, Đỗ Thị Hà cho biết: "Có những giai đoạn trong cuộc đời, mình bước đi nhanh, có lúc mình chọn dừng lại, không phải kết thúc mà để chuyển sang một hành trình khác. Sau khi kết hôn, mình nhận ra điều quan trọng không chỉ là tiếp tục làm tốt những điều đã quen mà là học cách ưu tiên cho điều mới, trách nhiệm mới và tương lai chung".

Lựa chọn của Đỗ Thị Hà cho thấy một diện mạo khác của thế hệ "nàng dâu hào môn" mới. Không nhất thiết phải nắm giữ chức danh hay sở hữu cổ phần để khẳng định vai trò của mình, đôi khi sự đồng hành phía sau và khả năng tạo nên sự cân bằng cho gia đình cũng là một giá trị quan trọng trong hành trình xây dựng nền tảng lâu dài.

Với thế hệ Hoa hậu, Á hậu Gen Y và Gen Z, danh xưng "nàng dâu hào môn" không còn là một cái nhãn về sự may mắn. Đó là biểu tượng cho những người phụ nữ làm chủ cuộc đời mình: Dù chọn cách trực tiếp điều hành cấp cao hay lùi về đồng hành, giữ lửa gia đình, họ vẫn giữ vẹn nguyên bản lĩnh và tư thế kiêu hãnh của những đóa hồng độc lập.