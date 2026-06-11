The Collectors’ khai mở Sales Gallery, đưa giới tinh hoa bước vào thế giới đại trạch nội đô

Tiếp nối CEO Summit – Dạ yến Giám Tuyển và The Curators’ Premiere, Sales Gallery đánh dấu chương tiếp theo trong hành trình xây dựng thế giới riêng của The Collectors'. Nếu những sự kiện trước góp phần lan tỏa tầm nhìn và tinh thần của dự án, thì tại đây, những giá trị ấy được hiện diện rõ nét hơn thông qua không gian, cảm xúc và những điểm chạm được sắp đặt có chủ đích.

Mở cánh cửa đầu tiên vào thế giới của The Collectors'

Trước khi trở thành một nơi để sở hữu, có những nơi chốn cần được cảm nhận. Thông qua một hành trình khám phá được sắp đặt như một cuộc thượng lãm riêng tư, những giá trị về bản sắc sống, sự lưu truyền và tính khan hiếm giữa lòng đô thị dần trở nên hiện hữu qua từng trải nghiệm. Có lẽ cũng bởi vậy mà The Collectors' lựa chọn một cách gặp gỡ khác.

Thay vì giới thiệu dự án bằng những lớp thông tin quen thuộc, Sales Gallery được kiến tạo như điểm chạm đầu tiên để gia chủ tương lai bước vào thế giới của bộ sưu tập giới hạn 58 đại trạch nội đô. Một không gian nơi những ý niệm về bản sắc sống, giá trị lưu truyền và sự khan hiếm giữa trung tâm đô thị được chuyển hóa thành những trải nghiệm có thể cảm nhận.

Sales Gallery được đầu tư chỉn chu từ cảnh quan, mảng xanh đến thiết kế nội thất nhằm mang đến cảm nhận trọn vẹn ngay từ những bước chân đầu tiên

Không gian ấy mở ra một nhịp tiếp đón riêng tư, tĩnh tại và giàu chiều sâu, phù hợp với những chủ nhân đang kiếm tìm nhiều hơn một nơi để sở hữu.

Bởi với The Collectors', giá trị của một nơi chốn không chỉ nằm ở những gì hiện hữu trước mắt, mà còn ở cảm giác gắn kết và đồng điệu được hình thành ngay từ lần đầu bước vào.

Khi hành trình khám phá được đặt trước hành trình sở hữu

Trong thế giới của những giá trị được lưu truyền, sự lựa chọn hiếm khi đến từ những quyết định vội vàng.

Giới tinh hoa có thể dành nhiều thời gian để tìm kiếm một tác phẩm nghệ thuật phù hợp, một vật phẩm được lưu giữ qua nhiều thế hệ hay một nơi chốn đủ xứng đáng để trở thành tài sản lưu truyền của gia đình. Điều đó lý giải vì sao The Collectors' lựa chọn đặt hành trình khám phá lên trước hành trình sở hữu.

Hành trình tham quan tại Sales Gallery mở ra những góc nhìn đa chiều về bộ sưu tập giới hạn 58 đại trạch nội đô, từ không gian sống, cảnh quan đến triết lý kiến tạo phía sau dự án.

Sự kiện khai trương Sales Gallery đánh dấu một bước chuyển trong cách GIDEV tiếp cận khách hàng. Thay vì mô hình tư vấn truyền thống, nơi đây được vận hành như một hành trình trải nghiệm được cá nhân hóa. Mỗi chuyến tham quan được thiết kế theo hình thức tiếp đón 1:1 và hoàn toàn biệt lập, để mỗi chủ nhân tương lai có thể dành trọn thời gian cảm nhận, đối thoại và kết nối với nơi chốn mà mình đang cân nhắc gắn bó.

Được đặt ngay liền kề khuôn viên dự án, Sales Gallery giúp rút ngắn khoảng cách giữa trải nghiệm và thực tế. Những cảm nhận về cảnh quan, môi trường sống hay nhịp điệu của khu đô thị không còn dừng lại ở sự hình dung, mà có thể được cảm nhận trực tiếp hơn.

Tầng trải nghiệm được thiết kế theo tinh thần của một bảo tàng triển lãm nghệ thuật, nơi câu chuyện về đại trạch nội đô được kể bằng hình ảnh, vật liệu, ánh sáng và những điểm chạm cảm xúc.

Từ hành trình khám phá không gian đến trải nghiệm điều chế hương thơm mang dấu ấn cá nhân, mỗi chi tiết đều được sắp đặt nhằm khơi mở những cảm nhận riêng của từng gia chủ tinh quý.

Quá trình khám phá The Collectors' vì thế dần trở thành một hành trình mang tính cá nhân hơn là một buổi tham quan dự án đơn thuần. Và chính trong những khoảnh khắc ấy, hình dung về một nơi chốn để gắn bó, lưu truyền và thuộc về bắt đầu được định hình rõ nét hơn trong tâm trí mỗi người.

Nơi những giá trị lưu truyền trở nên hiện hữu

Giữa nhịp phát triển không ngừng của đô thị, những không gian sống có khả năng lưu giữ giá trị theo thời gian ngày càng trở nên khan hiếm. Bởi giá trị của một nơi chốn không chỉ nằm ở vị trí hay quy mô sở hữu, mà còn ở khả năng trở thành một phần trong ký ức của gia đình.

The Collectors' được kiến tạo từ chính tinh thần ấy. Không đơn thuần là bộ sưu tập giới hạn gồm 58 đại trạch nội đô, The Collectors' là sự kiếm tìm những giá trị có khả năng trường tồn giữa trung tâm đô thị TP.HCM. Mỗi đại trạch được hình thành không chỉ cho nhu cầu an cư của hiện tại, mà còn hướng tới vai trò của một tài sản có thể đồng hành cùng nhiều thế hệ.

Sự kiện khai trương Sales Gallery vì thế không chỉ đánh dấu sự hiện diện của một không gian mới, mà còn mở ra chương tiếp theo trong hành trình kiến tạo The Collectors'. Từ những câu chuyện về đại trạch nội đô, những giá trị về bản sắc sống và sự lưu truyền giờ đây bắt đầu được cảm nhận rõ nét hơn bởi những chủ nhân tương lai.

Sales Gallery không chỉ đánh dấu sự hiện diện của một không gian mới, mà còn tiếp tục kết nối cộng đồng Nhà Giám Tuyển trên hành trình đồng hành cùng The Collectors'.

Từ Sales Gallery, hành trình của The Collectors' tiếp tục được mở ra theo cách tự nhiên nhất: để những giá trị được cảm nhận trước khi được sở hữu, để sự đồng điệu được hình thành trước khi trở thành gắn bó. Và cũng từ đó, câu chuyện về bộ sưu tập giới hạn 58 đại trạch nội đô tiếp tục được viết nên bởi những chủ nhân tương lai.