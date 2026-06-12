Việt Nam sắp có khu kinh tế rộng gần 24.000 ha gắn với cảng biển Mỹ Thủy, mục tiêu thành trung tâm logistics lớn miền Trung

Đại diện đơn vị tư vấn báo cáo Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị đến năm 2045. (Ảnh: Cổng TTĐT Quảng Trị)

Mới đây, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức cuộc họp để nghe Ban Quản lý Khu Kinh tế và đơn vị tư vấn báo cáo Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị đến năm 2045 và phương án điều chỉnh quy hoạch để thu hút các dự án đầu tư vào khu vực xung quanh Khu bến cảng Mỹ Thủy.



Theo báo cáo, Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị được xây dựng trên cơ sở kế thừa định hướng, cấu trúc, tầm nhìn của Quy hoạch chung Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị 2016 và tích hợp ý tưởng Singapore. Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị có diện tích khoảng 23.792 ha.

Mục tiêu của Quy hoạch là xây dựng và phát triển Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị trở thành Khu Kinh tế tổng hợp, đa ngành, địa bàn có tính đột phá của tỉnh Quảng Trị; đưa tỉnh Quảng Trị trở thành cực phát triển quan trọng của vùng Trung bộ.

Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị là trung tâm giao thương quốc tế, trung tâm công nghiệp chế biến nông - lâm - thủy sản, sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất điện năng, du lịch, thương mại dịch vụ; logistics, cảng biển lớn của vùng Trung bộ; phát triển đô thị và những ngành kinh tế khác gắn với Hành lang kinh tế Đông - Tây; làm đầu mối giao thông, có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; đô thị văn minh, kiến trúc tiên tiến.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh nhấn mạnh, đây là quy hoạch có ý nghĩa chiến lược, tạo nền tảng để khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của Khu Kinh tế Đông Nam, đồng thời mở ra các động lực tăng trưởng mới cho địa phương.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, việc điều chỉnh quy hoạch không chỉ phục vụ yêu cầu phát triển trước mắt mà còn phải bảo đảm tầm nhìn dài hạn, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Quảng Trị trở thành cực phát triển quan trọng của khu vực miền Trung trong tương lai.

Để hoàn thiện đồ án, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu đơn vị tư vấn tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý của các sở, ngành và địa phương liên quan; tiếp tục rà soát, cập nhật các quy hoạch hiện hành nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, tránh chồng chéo và phù hợp với Quy hoạch tỉnh Quảng Trị cũng như các định hướng phát triển ngành, lĩnh vực.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cũng lưu ý các nội dung điều chỉnh phải được xây dựng trên cơ sở khoa học, bám sát thực tiễn phát triển địa phương, có số liệu cập nhật, luận cứ thuyết phục và tầm nhìn dự báo dài hạn. Trong đó, cần tập trung phát huy các lợi thế về cảng biển, logistics, công nghiệp và năng lượng; đồng thời quan tâm bố trí quỹ đất phát triển nhà ở xã hội, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.