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Đúng 20 ngày nữa, Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ khởi công siêu công trình hầm – cầu vượt biển đầu tiên trong lịch sử, tích hợp 2 đảo nhân tạo 3,4 tỷ USD tại thành phố giàu nhất Việt Nam

| | Bất động sản

Dự án tuyến đường vượt biển kết nối Cần Giờ – Vũng Tàu do Công ty Cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ là đại diện liên danh dự kiến khởi công ngày 2/7.

Đúng 20 ngày nữa, Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ khởi công siêu công trình hầm – cầu vượt biển đầu tiên trong lịch sử, tích hợp 2 đảo nhân tạo 3,4 tỷ USD tại thành phố giàu nhất Việt Nam- Ảnh 1.

Dự kiến ngày 2/7/2026, dự án tuyến đường vượt biển kết nối Cần Giờ – Vũng Tàu sẽ được khởi công, nhân dịp kỷ niệm 50 năm TP.HCM chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 – 2/7/2026).

Theo kết luận của ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM tại cuộc họp đầu tháng 6 về tiến độ triển khai, đây là dự án có tính chất đặc biệt quan trọng, yêu cầu kỹ thuật cao và quy mô đầu tư lớn. Do đó, các sở, ngành và đơn vị liên quan được yêu cầu tập trung tối đa nguồn lực, tăng cường phối hợp để đẩy nhanh tiến độ.

UBND TP.HCM cũng đề nghị đại diện liên danh nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ khẩn trương hoàn thiện báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành Trung ương.

Theo phương án mới nhất, tuyến đường vượt biển Cần Giờ – Vũng Tàu có tổng chiều dài khoảng 14,06 km. Trong đó, hầm vượt biển dài gần 3,9 km (bao gồm khoảng 3 km hầm dìm), cầu vượt biển dài hơn 8 km (hơn 5 km phía Cần Giờ và gần 3 km phía Vũng Tàu), cùng khoảng 1,9 km đường dẫn hai đầu tuyến.

Dự án được thiết kế với quy mô 6 làn xe cơ giới. Phần hầm rộng 30,2 m, gồm hai ống hầm, mỗi ống rộng 15,1 m. Phần cầu rộng 26,25 m, trong khi đường dẫn có bề rộng 34,5 m.

Tuyến có điểm đầu tại đại lộ Cần Thạnh – Long Hòa (Khu đô thị biển Cần Giờ) và điểm cuối tại nút giao giữa đường Sao Mai – Bến Đình và đường 30/4, thuộc địa bàn TP. Vũng Tàu.

Tổng mức đầu tư dự án khoảng 93.016 tỷ đồng, thực hiện theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng – chuyển giao). Công trình dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác trong quý III/2029.

Tú An

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