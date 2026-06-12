Trung tâm Tài chính quốc tế Đà Nẵng – “Cực nam châm” hút dòng vốn toàn cầu

"Nước cờ" khác biệt của Đà Nẵng trong cuộc đua Trung tâm Tài chính quốc tế

Khác với các trung tâm tài chính toàn cầu vốn phát triển theo hướng chuyên biệt hóa (như Singapore, Dubai hay Silicon Valley), Đà Nẵng đã chọn lối đi riêng khi tích hợp cả 3 trụ cột vào cùng một mô hình: Tài chính - Blockchain - Bán dẫn.

Trong lĩnh vực tài chính, Đà Nẵng chú trọng phát triển các dịch vụ FinTech hiện đại, tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp khởi nghiệp và các nhà đầu tư quốc tế thử nghiệm các sản phẩm tài chính số thông qua cơ chế sandbox, đồng thời thúc đẩy tài chính xanh và tài chính thương mại. Blockchain được xem là nền tảng công nghệ then chốt, giúp nâng cao minh bạch, bảo mật và hiệu quả trong các giao dịch tài chính, đồng thời tạo điều kiện để Đà Nẵng xây dựng một hệ sinh thái tài sản số an toàn, thu hút các công ty fintech và các quỹ đầu tư quốc tế. Ngành bán dẫn và công nghệ cao được đầu tư mạnh mẽ, các doanh đầu tư tại Đà Nẵng và đang có kế hoạch hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng, chuyên nghiệp.

Các "ông lớn" chính thức nhập cuộc

Định hướng này đã nhanh chóng thu hút các tập đoàn bán dẫn hàng đầu thế giới như Synopsys, Marvell, Foxlink hiện diện tại thành phố, cùng sự quan tâm khảo sát từ các tên tuổi lớn như Nvidia, Qualcomm, Intel.

Song song đó, Đà Nẵng đang đẩy mạnh hợp tác với các đối tác quốc tế như APEX Group và Hiệp hội Fintech Thụy Sĩ, nhằm phát triển hệ sinh thái tài chính số và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Đồng thời, hợp tác với Tập đoàn G42 (Abu Dhabi) để xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ nền tảng cho Trung tâm Tài chính Quốc tế, và hợp tác với Abu Dhabi Global Market và Frankfurt Main Finance để mở rộng mạng lưới đối tác, kết nối nhà đầu tư và thu hút dòng vốn quốc tế.

Đặc biệt, ngày 09/01/2026, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng đã chính thức khai trương, đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn đề xuất sang triển khai thực tế. Sau thời điểm này, thành phố đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các cấu phần nền tảng, bao gồm tổ chức bộ máy, hạ tầng kỹ thuật, cơ chế vận hành và hoạt động thu hút đầu tư từ các định chế tài chính quốc tế. Tính đến tháng 5/2026, thành phố đã ký kết 20 bản ghi nhớ (MOU) và cấp chứng nhận đăng ký thành viên cho hàng chục nhà đầu tư quốc tế lớn.

UBND thành phố trao Giấy chứng nhận đăng ký thành viên chính thức cho 12 nhà đầu tư, doanh nghiệp đầu tiên và 11 Giấy chấp thuận quan tâm đầu tư

Không chỉ dừng ở các cam kết hợp tác, dòng vốn thực tế cũng đang ghi nhận sự tăng tốc rõ rệt. Theo số liệu từ Cục Thống kê Thành phố Đà Nẵng, dòng vốn FDI vào Đà Nẵng đang có dấu hiệu tăng trưởng mạnh mẽ. Tính lũy kế từ đầu năm đến ngày 20/4/2026, Đà Nẵng thu hút 237,7 triệu USD vốn FDI đăng ký, gấp đôi so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, chỉ riêng tháng 4/2026, vốn FDI tăng trưởng bứt phá 200,4 triệu USD.

Trong 4 tháng đầu năm, Đà Nẵng có 47 dự án mới được cấp phép (tăng 46,9%), với tổng vốn đăng ký đạt 207,2 triệu USD, tăng 83,2%; 16 dự án thực hiện điều chỉnh vốn với tổng mức tăng thêm 24,1 triệu USD; 10 lượt hoạt động góp vốn, mua cổ phần cũng ghi nhận với tổng giá trị 6,4 triệu USD. Tất cả điều này phản ánh xu hướng nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mở rộng hiện diện và tham gia sâu hơn vào thị trường.

Cú hích cho thị trường bất động sản Đà Nẵng "bùng nổ"

Theo kế hoạch, Đà Nẵng đặt mục tiêu có thêm 5.000 nhân lực ngành vi mạch bán dẫn, 3.000 nhân lực trí tuệ nhân tạo giai đoạn 2026-2030. Điều này kéo theo nhu cầu gia tăng đối với hạ tầng thương mại – dịch vụ, không gian đô thị và nhà ở, đặc biệt là các dự án được quy hoạch bài bản, sở hữu hệ tiện ích đồng bộ và môi trường sống chất lượng.

Trong bối cảnh đó, thị trường bất động sản Đà Nẵng đang đứng trước dư địa tăng trưởng mới, nhất là ở các phân khúc gắn với nhu cầu lưu trú và làm việc của cộng đồng chuyên gia, nhà đầu tư quốc tế. Đáng chú ý, mô hình Urban – Resort (bất động sản đô thị tích hợp nghỉ dưỡng) đang dần nổi lên như một hướng phát triển phù hợp, khi có khả năng đáp ứng đồng thời nhu cầu sống – làm việc – nghỉ dưỡng trong cùng một không gian.

Thực tế thị trường cũng đang cho thấy sự dịch chuyển này. Theo báo cáo từ Cục Thống kê Thành phố Đà Nẵng, bất động sản đang hướng đến phục vụ nhu cầu ở thực, được hỗ trợ bởi các tín hiệu tích cực từ quy hoạch, hạ tầng và tiến độ dự án. Dòng vốn đầu tư theo đó tập trung rõ nét hơn vào các phân khúc có khả năng khai thác ổn định như căn hộ, nhà phố và bất động sản nghỉ dưỡng, đặc biệt tại các khu vực ven sông, ven biển và khu trung tâm, nơi hội tụ đồng thời yếu tố cảnh quan, kết nối và tiện ích.

Trong bức tranh đó, yếu tố quy hoạch tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt. Theo định hướng phát triển, Trung tâm Tài chính quốc tế Đà Nẵng được quy hoạch tại các lô đất A12, A13, A14, A15 trên trục Võ Văn Kiệt và lô A* giáp Võ Nguyên Giáp – Võ Văn Kiệt, hướng ra biển Mỹ Khê. Sự hình thành của trung tâm này không chỉ tạo lực hút về dòng vốn, mà còn kéo theo nhu cầu lớn về không gian lưu trú, làm việc cho giới chuyên gia, qua đó mở ra lợi thế rõ rệt cho các dự án nằm trong bán kính kết nối trực tiếp.

Trong đó, đáng chú ý là dự án M RIVERSIDE DANANG, tọa lạc trên trục đường 2/9 – Bình Hiên – Đào Tấn, đối diện Công viên APEC và sông Hàn, chỉ cách Trung tâm Tài chính quốc tế Đà Nẵng chỉ 5 phút di chuyển. M RIVERSIDE DANANG được phát triển theo định hướng căn hộ thương mại sở hữu lâu dài, với 1.853,25 m² diện tích đất, quy mô 25 tầng nổi và 3 tầng hầm, cung cấp 321 căn hộ với đa dạng loại hình từ studio, 1 phòng ngủ đến 2 phòng ngủ hướng đến nhu cầu ở thực cho nhóm khách cư trú dài hạn và khách du lịch ngắn ngày.

M RIVERSIDE DANANG chỉ cách Trung tâm tài chính quốc tế Đà Nẵng chỉ 5 phút di chuyển

Dự án đã hoàn thiện pháp lý với giấy phép xây dựng, đồng thời định hình rõ mô hình "Work – Live – Resort" như một lời giải cho nhu cầu sống mới của nhóm chuyên gia và cư dân đô thị hiện đại. Trong đó, không gian "Work" được tổ chức linh hoạt với khu co-working và phòng họp riêng; "Live" tập trung vào thiết kế căn hộ tối ưu công năng, dịch vụ vận hành chuyên nghiệp; còn "Resort" được hoàn thiện qua hệ tiện ích đa dạng như hồ bơi, gym, spa, nhà hàng, cà phê và rooftop lounge hướng đến trải nghiệm sống đa trải nghiệm. Với định hướng phát triển này, M RIVERSIDE DANANG phù hợp với nhu cầu lưu trú làm việc dài hạn của lực lượng chuyên gia, nhà đầu tư quốc tế đang dịch chuyển về khu vực trung tâm Đà Nẵng.

Trong chu kỳ phát triển mới của Đà Nẵng, những dự án sở hữu không gian làm việc linh hoạt, tối ưu công năng, được quản lý vận hành chuyên nghiệp và đủ đầy tiện ích sẽ tạo lợi thế cạnh tranh nổi bật trên thị trường và có tiềm năng tăng trưởng dài hạn.

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