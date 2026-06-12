Sunshine Group: Sẵn sàng cho chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường bất động sản

Quỹ đất sạch, giá trị thương mại đặc biệt lớn tập trung tại các đô thị lớn nhất Việt Nam.

Một trong những lợi thế nổi bật của Sunshine Group trong lĩnh vực phát triển Bất động sản là sở hữu quỹ đất quy mô lớn, pháp lý hoàn thiện, nằm ở các vị trí đắc địa tại trung tâm Hà Nội và TP.HCM. Cụ thể, doanh nghiệp hiện đang sở hữu quỹ đất gần 500 ha tập trung tại các khu vực có giá trị cao với gần 350 ha ở Hà Nội như Tây Hồ, Long Biên, Đan Phượng, Phúc Thọ (cũ) ; hơn 105 ha ở Hưng Yên và 40 ha ở TP Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, công ty cũng đang tích cực thực hiện các thủ tục pháp lý cho hai đại dự án quy mô tầm cỡ gồm Handico Sunshine metropolis City gần 700 ha ở phía Bắc Hà Nội và Sunshine Rivernia Grand Marina gần 945 ha ở Đại Phước, Đồng Nai.

Trong bối cảnh nguồn cung đất sạch tại các đô thị lớn ngày càng khan hiếm, việc tích lũy quỹ đất tại những vị trí trung tâm được xem là nền tảng quan trọng giúp Sunshine Group duy trì năng lực phát triển dài hạn và tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

Chiến lược phát triển bền vững

Nói về chiến lược phát triển của Sunshine Group, chuyên gia phân tích của MBCapital cho biết: Trong giai đoạn trước, Sunshine Group theo đuổi chiến lược mua bán – sáp nhập (M&A) các dự án và quỹ đất tiềm năng từ nhiều đối tác khác nhau. Mô hình này giúp doanh nghiệp nhanh chóng mở rộng danh mục dự án, rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư và tận dụng hiệu quả các cơ hội trên thị trường, trong khi các vấn đề rủi ro pháp lý ở mức rất thấp.

Trong giai đoạn hiện tại, Sunshine đang chuyển mình trở thành doanh nghiệp hàng đầu kiến tạo cơ hội tăng trưởng cùng quốc gia khi tích cực tham gia vào các đại dự án lớn có ý nghĩa quan trọng không chỉ khía cạnh thương mại, mà còn có ý nghĩa an sinh, xã hội cho đất nước như: Sunshine metropolis City và Sunshine Rivernia Grand Marina.

Chuyên gia của MBCapital nhận định: Sunshine không chỉ sở hữu danh mục dự án đa dạng trải rộng tại nhiều khu vực trọng điểm mà còn hướng tới tập đoàn mang thương hiệu quốc gia.

Năng lực phát triển dự án được khẳng định

Sunshine Group đã ghi dấu ấn nổi bật với hơn 10 dự án hoàn thành như Sunshine Center, Sunshine City, Sunshine Garden, Sunshine Palace, Sunshine Golden river, Sunshine Green Iconic, Sunshine Marina Mũi Né, Sunshine Riverside. Các dự án bàn giao đều được khách hàng tín nhiệm đánh giá cao về chất lượng hoàn thiện, hệ thống tiện ích và định vị ở phân khúc cao cấp. Một vài dự án từng gặp vướng mắc về thủ tục pháp lý trước đây đều được Sunshine tích cực xử lý và hoàn thành cấp giấy chứng nhận cho khách hàng, cho thấy tập đoàn có trách nhiệm đồng hành trong việc đảm bảo quyền lợi người mua nhà.

Các dự án trọng điểm bước vào giai đoạn khai thác tạo triển vọng lợi nhuận tích cực

Giai đoạn 2025–2028 được kỳ vọng sẽ là thời điểm Sunshine Group ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực nhờ nhiều dự án lớn đồng loạt mở bán và bàn giao.

Nổi bật là dự án Noble Palace Tây Thăng Long với quy mô lớn và vị trí liền kề các khu đô thị hiện đại đang phát triển mạnh ở phía Tây Hà Nội. Theo kế hoạch, dự án sẽ tiếp tục được hoàn thiện và bàn giao trong năm 2026-2027.

Bên cạnh đó, các dự án biệt thự cao cấp tại dự án Noble Palace Tây Hồ và Noble Crystal Tây Hồ cũng đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng, hứa hẹn bổ sung nguồn cung đáng kể cho thị trường bất động sản hạng siêu sang.

Nhờ danh mục dự án đang được triển khai đúng kế hoạch, chuyên gia của MBCapital kỳ vọng doanh số bán hàng của Sunshine Group được kỳ vọng duy trì ở mức cao trong những năm tới, hướng tới quy mô lợi nhuận tỷ đô.

Hướng tới giai đoạn phát triển mới

Với sự chuẩn bị bài bản và kỹ lưỡng, Sunshine Group đang sở hữu một nền tảng thuận lợi để tăng tốc trong chu kỳ tiếp theo của thị trường bất động sản.

Dù vẫn còn một số thách thức chung của ngành như biến động lãi suất, yêu cầu hoàn thiện pháp lý dự án, áp lực vốn đầu tư lớn, và đón bẩy tài chính ở mức tương đối cao so với các doanh nghiệp trong ngành, tuy nhiên, việc sở hữu được quỹ đất lớn với pháp lý nhìn chung khá tốt và thanh khoản cao là tiền đề để doanh nghiệp từng bước triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả bán hàng, đẩy nhanh tiến độ dự án và củng cố vị thế trên thị trường.

Trong dài hạn, Sunshine Group được kỳ vọng tiếp tục là một trong những nhà phát triển bất động sản uy tín ở phân khúc cao cấp, với tiềm năng tăng trưởng gắn liền với quá trình đô thị hóa và sự phát triển của các đô thị lớn tại Việt Nam.