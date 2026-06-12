Hà Nội sẽ đối thoại công khai, rà soát kiến nghị dự án Trục đại lộ sông Hồng

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng vừa ký ban hành Chỉ thị số 16 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng trong thực hiện dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng .

Theo Chỉ thị này, thành phố sẽ thiết lập cơ chế đối thoại công khai, thường xuyên với Nhân dân; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị; chủ động rà soát, phân loại các đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị liên quan dự án; giải quyết kịp thời các nguyện vọng chính đáng của người dân, không để phát sinh điểm nóng và các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự.

Ngày 11/5, HĐND TP Hà Nội thông qua nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn thành phố. Dự án được triển khai từ năm 2026 và hoàn thành đồng bộ vào năm 2038.

Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng đi qua 16 xã, phường.

Đây là dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm phát triển, hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông; thúc đẩy phát triển không gian đô thị dọc hai bên bờ sông Hồng; phù hợp định hướng phát triển bền vững, nâng cao chất lượng đô thị trung tâm Thủ đô và phù hợp Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Nhằm tổ chức triển khai dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở quán triệt quan điểm coi việc triển khai thực hiện dự án là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của cả hệ thống chính trị thành phố.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cũng nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, Nhân dân và xã hội; lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể của quá trình phát triển; bảo đảm đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân theo đúng quy định của pháp luật.

Về các nhiệm vụ cụ thể, Ban Thường vụ Thành ủy giao Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo UBND thành phố cùng các sở, ngành, cơ quan chức năng tập trung thực hiện đầy đủ, đồng bộ các thủ tục đầu tư; bảo đảm tiến độ chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, xây dựng các khu tái định cư và triển khai dự án đúng quy định pháp luật.

Đồng thời, tăng cường giám sát công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải quyết kiến nghị của Nhân dân; chủ động phòng ngừa, phát hiện, chấn chỉnh những biểu hiện buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm, gây thất thoát, lãng phí; kịp thời kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu thực hiện nghiêm nguyên tắc công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan trong toàn bộ quá trình lập quy hoạch, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tổ chức thực hiện dự án; bảo đảm người dân được tiếp cận thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời.

Ban Thường vụ Thành ủy cũng yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên trong quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài sản, vốn đầu tư và các nguồn lực phát triển.

Đảng ủy UBND thành phố cũng được giao chỉ đạo xây dựng kế hoạch khảo sát, triển khai các giải pháp đồng bộ hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm, tạo sinh kế bền vững, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận các dịch vụ y tế, bảo đảm điều kiện học tập cho con em các hộ dân thuộc diện thu hồi đất. Nơi ở mới phải có hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, điều kiện sống và các dịch vụ thiết yếu bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Đối với 16 xã, phường nơi thực hiện dự án gồm: Hồng Hà, Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên và Bát Tràng, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương trong bảo đảm an ninh, trật tự và ổn định đời sống Nhân dân trong suốt quá trình thực hiện dự án.

Mỗi địa phương phải thành lập Tổ công tác do Bí thư Đảng ủy làm tổ trưởng để trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện dự án. Đặc biệt phải thực hiện tốt công tác dân vận, đối thoại, tiếp công dân; chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; thực hiện phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng trường hợp”; giải quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng của người dân ngay từ cơ sở...