Sau gần 1 năm ông Lê Thanh Thản tái xuất, Mường Thanh bất ngờ có động thái mới tại dự án gần siêu đô thị lớn nhất lịch sử của Tập đoàn Vingroup

Theo UBND xã Bình Minh (Hà Nội), chiều 11/6/2026, tại Nhà văn hóa thôn Hạ đã diễn ra hội nghị tuyên truyền, triển khai công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) phục vụ dự án Khu đô thị mới Mỹ Hưng - Cienco5. Hội nghị nhằm thống nhất nội dung phối hợp giữa chính quyền địa phương và CTCP Địa ốc Cienco5 trong công tác GPMB, bảo đảm tiến độ triển khai dự án trên địa bàn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo về chủ trương, kế hoạch và quy mô dự án. Đồng thời được phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cũng như quyền lợi, nghĩa vụ của người dân trong vùng dự án.

Toàn cảnh hội nghị (nguồn ảnh: UBND xã Bình Minh).

Đại diện CTCP Địa ốc Cienco5 cũng thông tin chi tiết về tiến độ thực hiện, phạm vi thu hồi đất, cơ chế bồi thường, chính sách hỗ trợ và phương án bố trí tái định cư, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Theo báo cáo, tổng diện tích thu hồi là khoảng 182 ha, thuộc địa bàn huyện Thanh Oai cũ, nay là các xã Bình Minh và Tam Hưng. Trong đó, diện tích nằm trong chỉ giới thu hồi trên địa bàn xã Bình Minh là 41 ha, trải rộng trên 4 thôn gồm Cầu, Mỹ, Minh Kha và Hạ.

Tại buổi làm việc, ý kiến của người dân tập trung vào các vấn đề liên quan đến giá đền bù, hỗ trợ sản xuất sau thu hồi đất và phương án tái định cư. Đại diện Công ty Cienco5 cùng chính quyền địa phương đã trực tiếp trao đổi, giải đáp cụ thể từng vấn đề, đồng thời ghi nhận các ý kiến để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết kịp thời.

Quy mô dự án (nguồn ảnh: UBND xã Bình Minh).

Trước đó, ông Lê Thanh Thản đã xuất hiện trở lại sau nhiều năm vắng bóng tại một buổi làm việc liên quan đến dự án. Cụ thể, chiều 20/8/2025, lãnh đạo xã Tam Hưng (Hà Nội) đã có buổi làm việc với Tập đoàn Mường Thanh để nghe báo cáo về tình hình và tiến độ triển khai các dự án đô thị trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Tam Hưng đề nghị Tập đoàn Mường Thanh đẩy nhanh tiến độ các dự án, nhất là Khu đô thị Mỹ Hưng đã khởi động từ năm 2008 nhưng còn chậm trễ. Địa phương sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp triển khai, sớm đưa dự án vào hoạt động.

Đại diện Tập đoàn Mường Thanh, ông Lê Thanh Thản ghi nhận sự quan tâm, hỗ trợ của địa phương và cam kết tập trung nguồn lực, tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Toàn cảnh khu vực triển khai Khu đô thị Mỹ Hưng (ảnh chụp vào năm 2024, nguồn ảnh: Lễ Lễ).

Được biết, Khu đô thị Mỹ Hưng có quy mô 182 ha trên địa bàn huyện Thanh Oai cũ. Do gặp khó khăn về tài chính và chịu tác động từ giai đoạn thị trường bất động sản đóng băng, dự án đã chậm tiến độ trong nhiều năm.

Dự án nằm liền kề hai khu đô thị Thanh Hà A và Thanh Hà B, đồng thời sở hữu lợi thế kết nối giao thông khi tiếp giáp tuyến đường trục phía Nam và đường Vành đai 4.

Đáng chú ý, dự án này còn nằm gần Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội do Vingroup phát triển, có tổng vốn đầu tư khoảng 925.000 tỷ đồng - đây là khu đô thị lớn nhất Việt Nam khi trải rộng trên địa bàn 11 xã.