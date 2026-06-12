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Việt Nam sẽ có siêu thành phố trung hòa carbon đầu tiên trên thế giới với tòa tháp 108 tầng cao 639m

| | Bất động sản

Dự án Thành phố thông minh Bắc Hà Nội có tổng mức đầu tư lên đến 4,2 tỷ USD. Điểm nhấn của dự án là tòa tháp 108 tầng cao 639m.

Việt Nam sẽ có siêu thành phố trung hòa carbon đầu tiên trên thế giới với tòa tháp 108 tầng cao 639m- Ảnh 1.

Dự án Thành phố thông minh Bắc Hà Nội có tổng mức đầu tư lên đến 4,2 tỷ USD. Đây được xem là một trong những dự án bất động sản có vốn đầu tư lớn bậc nhất tại Hà Nội. Dự án có diện tích hơn 270 ha, nằm ngay chân cầu Nhật Tân (thuộc địa phận ba xã Hải Bối, Vĩnh Ngọc và Kim Nỗ - huyện Đông Anh cũ).

Điểm nổi bật của dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội sẽ có tháp tài chính 108 tầng, cùng hàng chục tòa văn phòng chung cư hỗn hợp, hàng trăm biệt thự, nhà liền kề. Trong đó, tòa tháp tài chính 108 tầng được coi là trung tâm của dự án.

Tòa tháp này sở hữu chiều cao lên đến 639 m. Dự kiến khi hoàn thành, đây sẽ là tòa tháp cao nhất Việt Nam. Tòa tháp này có chiều cao vượt gần 200 m tòa Landmark 81 (461 m) và hơn 370 m so với tòa Bitexco Financial Tower (262 m), trở thành một trong những tòa nhà cao nhất khu vực Đông Nam Á.

Dự án được chia thành 5 giai đoạn, dự kiến sẽ được hoàn thành toàn bộ công trình vào quý IV/2032. Theo chủ đầu tư, dự án 4,2 tỷ USD này sẽ có hệ thống dịch vụ thế hệ mới CityOS gồm 6 giải pháp thông minh về năng lượng, di chuyển, quản lý, cuộc sống, sức khỏe - học tập và kinh tế.

Vào ngày 19/8/2025 tại xã Vĩnh Thanh, CTCP Đầu tư và Phát triển Thành phố thông minh Bắc Hà Nội – liên doanh giữa Tập đoàn BRG (Việt Nam) và Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) đã khởi công dự án Thành phố thông minh Bắc Hà Nội.

Trước đó, vào tháng 2/2025, tại cuộc gặp giữa Thường trực Chính phủ với doanh nghiệp, doanh nhân Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch Tập đoàn BRG cam kết sẽ xây dựng Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội là một thành phố có nhiều tính năng thông minh.

Theo Chủ tịch Tập đoàn BRG, đây sẽ là thành phố trung hòa carbon đầu tiên trên thế giới. Bà Nga cho biết đã đến Indonesia vào tháng 8/2024 để ký kết tại hội nghị EZVIZ toàn cầu. "Cam kết này tiêu biểu cho một thành phố trung hòa carbon thực sự và có thể chúng tôi sẽ nhập một số cây từ nước ngoài để giải quyết ô nhiễm môi trường. Đặc biệt, sẽ có các giải pháp để giảm 50% chi phí năng lượng cho các hộ gia đình", Chủ tịch BRG cho biết.

Dương Tâm

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