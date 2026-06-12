Siêu dự án hơn 3 tỷ USD do Vinhomes của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đầu tư tại một tỉnh miền Trung đạt bước tiến quan trọng

UBND xã Nam Cam Ranh vừa ban hành thông báo về việc bàn giao diện tích đất đã thu hồi cho tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh (khu 1).

Theo văn bản, trong quá trình thực hiện dự án, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Cam Ranh (nay là Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Cam Ranh) đã phối hợp với UBND hai xã Cam Lâm và Cam Thịnh Đông (nay là UBND xã Nam Cam Ranh) tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân có đất nằm trong phạm vi thu hồi. Các hộ gia đình, cá nhân đã nhận tiền bồi thường và ký biên bản bàn giao đất.

UBND xã Nam Cam Ranh thông báo đến các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân về thời gian bàn giao đất đã thu hồi để phục vụ triển khai dự án. Theo đó, từ ngày 10 đến hết ngày 30/6, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện di dời tài sản trên đất, có thể tận thu - để bàn giao mặt bằng cho Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Cam Ranh.

Từ ngày 1/7, Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Cam Ranh sẽ phối hợp với UBND xã Nam Cam Ranh tiếp nhận, quản lý toàn bộ diện tích đất đã thu hồi và bàn giao mặt bằng phục vụ thi công dự án theo đúng tiến độ.

Phối cảnh khu đô thị ven vịnh Cam Ranh.

Được biết, khu đô thị ven vịnh Cam Ranh được khởi công vào ngày 19/12/2025, do Liên danh nhà đầu tư gồm Công ty cổ phần Vinhomes - Công ty cổ phần Đầu tư Cam Ranh - Công ty cổ phần Giải pháp năng lượng VinES làm chủ đầu tư. Dự án này có tổng vốn đầu tư hơn 85.200 tỷ đồng (chưa gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư).

Dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh có quy mô khoảng 1.250 ha, chia thành 3 khu. Địa điểm thực hiện dự án thuộc các phường, xã: Cam Lập, Cam Thịnh Đông, Ba Ngòi, Cam Linh, Cam Lợi, Cam Thuận, Cam Phú, Cam Phúc Nam, Cam Phúc Bắc, Cam Nghĩa - thành phố Cam Ranh (theo đơn vị hành chính cũ).

Dự kiến tại Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh sẽ có hơn 10.700 nhà biệt thự; trên 8.400 căn liền kề; khoảng 19.800 căn nhà ở xã hội. Sau khi hoàn thành, dự án dự kiến sẽ có dân số hơn 230.000 người.

Với quy mô lớn, Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh được định hướng phát triển theo mô hình hiện đại, chú trọng sự đồng bộ về hạ tầng, kiến trúc và cảnh quan. Bên cạnh các khu nhà ở, dự án dự kiến bố trí hệ thống công trình công cộng và dịch vụ thiết yếu như trường học, trạm y tế, chợ, trung tâm thương mại, công viên cây xanh, khu sinh hoạt cộng đồng…

Bên cạnh đó, dự án cũng hướng tới góp phần tăng cường kết nối với các khu dân cư lân cận, hỗ trợ hoàn thiện hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội của khu vực. Khi hoàn thành, khu đô thị ven vịnh Cam Ranh được kỳ vọng sẽ trở thành một động lực quan trọng trong quá trình đô thị hóa, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng tầm chất lượng sống và diện mạo đô thị của toàn khu vực.