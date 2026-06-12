Dự án nhà phố hàng hiệu của Sunshine Group tăng tốc về đích, gần 1.300 căn đã cất nóc
Tâm điểm chú ý của thị trường thấp tầng phía Tây Hà Nội đang đổ dồn về Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences (Sunshine Group). Sau thời gian tăng tốc thi công, những dãy nhà phố mang phong cách kiến trúc châu Âu sang trọng đang dần hiện hữu rõ nét, đưa dự án tiến gần cột mốc bàn giao vào quý III/2026.
Bên cạnh các hạng mục kể trên, hệ thống tiện ích của dự án cũng đang đẩy nhanh tiến độ. Trường Quốc tế Sunshine School tại phân khu Victory và phân khu Harmony đã thi công đến dầm sàn. Bệnh viện quốc tế Sunshine Hospital đang thi công đài giằng móng. Đây là mô hình "resort trị liệu 5 sao" có 7 tầng nổi, 1 tầng hầm, tổng diện tích sàn xây dựng gần 80.000m², dự kiến sẽ bổ sung một bệnh viện đa khoa cao cấp cho phía tây thủ đô.
Dự kiến bàn giao từ quý III/2026, Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences đang tăng tốc về đích cùng nhịp phát triển của loạt hạ tầng trọng điểm khu vực. Dự án kế cận đại lộ Tây Thăng Long thông xe vào năm 2027, nằm gần cầu Thượng Cát, cầu Hồng Hà, đường Vành đai 3.5, vành đai 4, Quốc lộ 32, và sở hữu trục đường xuyên tâm rộng 40m nối trực tiếp với đường Hoàng Quốc Việt kéo dài, rút ngắn thời gian tới Tây Hồ Tây và trung tâm Hoàn Kiếm và các tỉnh thành lân cân, thuận tiện giao thương và khai thác kinh doanh.
Dự án đang giới thiệu hàng loạt chính sách hấp dẫn dành cho khách hàng như cơ hội bốc thăm Mercedes-Benz GLC 200 sang trọng, hưởng chiết khấu tới 11,5% cùng loạt quà tặng giá trị. Đáng chú ý, khách mua nhà trong giai đoạn này được hưởng chính sách NobleX Capital với mức lợi ích tài chính 12% sau 12 tháng khi thanh toán trước 75% giá trị BĐS. Đây là cơ chế linh hoạt cho phép khách hàng có thêm thời gian đánh giá thực tế về tiến độ dự án, hạ tầng khu vực và triển vọng thị trường trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Sau 12 tháng, khách hàng có thể nhận lại 75% giá trị BĐS cùng khoản lợi ích tài chính theo chính sách hoặc tiếp tục sở hữu BĐS nếu nhận thấy giá trị và tiềm năng tăng trưởng đáp ứng kỳ vọng.
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