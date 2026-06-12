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Dự án nhà phố hàng hiệu của Sunshine Group tăng tốc về đích, gần 1.300 căn đã cất nóc

| | Bất động sản

Tâm điểm chú ý của thị trường thấp tầng phía Tây Hà Nội đang đổ dồn về Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences (Sunshine Group). Sau thời gian tăng tốc thi công, những dãy nhà phố mang phong cách kiến trúc châu Âu sang trọng đang dần hiện hữu rõ nét, đưa dự án tiến gần cột mốc bàn giao vào quý III/2026.

Dự án nhà phố hàng hiệu của Sunshine Group tăng tốc về đích, gần 1.300 căn đã cất nóc- Ảnh 1.

Theo ghi nhận thực tế, Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences đang được triển khai đồng loạt tại cả 4 phân khu Legacy, Century, Harmony và Victory với tổng số gần 2500 căn nhà phố, diện tích sử dụng linh hoạt từ khoảng 150m² - 600m²/căn.

Dự án nhà phố hàng hiệu của Sunshine Group tăng tốc về đích, gần 1.300 căn đã cất nóc- Ảnh 2.

Đến tháng 6/2026, dự án đã cất nóc gần 1.300 căn nhà phố. Trong đó, phân khu Victory đạt tỷ lệ cất nóc 100% và đang bước vào giai đoạn hoàn thiện mặt ngoài.

Dự án nhà phố hàng hiệu của Sunshine Group tăng tốc về đích, gần 1.300 căn đã cất nóc- Ảnh 3.

Nhà mẫu tại phân khu Victory đã hoàn thiện với kiến trúc châu Âu sang trọng, mang tới hình dung trực quan về một khu thương mại - dịch vụ sầm uất trong tương lai.

Dự án nhà phố hàng hiệu của Sunshine Group tăng tốc về đích, gần 1.300 căn đã cất nóc- Ảnh 4.

Cận cảnh các căn nhà mẫu đã hoàn thiện ốp lát, lắp đặt nội thất, láng nền ở tầng 1, sơn giả đá, lắp đặt phào GRC, cửa nhôm kính cao cấp….

Dự án nhà phố hàng hiệu của Sunshine Group tăng tốc về đích, gần 1.300 căn đã cất nóc- Ảnh 5.

Các phân khu còn lại cũng ghi nhận tiến độ ấn tượng. Tại Harmony, gần 370 căn đã hoàn thành cất nóc; Legacy đạt 337 căn và Century gần 180 căn, từng bước hoàn thiện diện mạo của một quần thể nhà phố mang phong cách kiến trúc châu Âu sang trọng.

Dự án nhà phố hàng hiệu của Sunshine Group tăng tốc về đích, gần 1.300 căn đã cất nóc- Ảnh 6.

Dự kiến sau khi đi vào vận hành, các đại lộ thương mại, tuyến phố mua sắm sẽ được tích hợp công nghệ trình diễn 3D Mapping, Hologram, xe điện hiện đại… cùng những lễ hội văn hoá giải trí sôi động để trở thành tâm điểm giao thương tại phía Tây Hà Nội.

Dự án nhà phố hàng hiệu của Sunshine Group tăng tốc về đích, gần 1.300 căn đã cất nóc- Ảnh 7.

Song song với tiến độ công trình, các hạng mục tiện ích cảnh quan cũng được đầu tư mạnh mẽ: như các khu vui chơi trẻ em, khu công viên, sân tập pickleball, đường dạo bộ, chòi nghỉ….

Dự án nhà phố hàng hiệu của Sunshine Group tăng tốc về đích, gần 1.300 căn đã cất nóc- Ảnh 8.

Các sân chơi và khu vực thể thao cho cư dân đã hoàn thành, sẵn sàng vận hành

Dự án nhà phố hàng hiệu của Sunshine Group tăng tốc về đích, gần 1.300 căn đã cất nóc- Ảnh 9.

Hình ảnh một góc công viên xanh mát rợp bóng cây xanh. Theo quy hoạch, người dân tại đây sẽ được hưởng lợi từ chuỗi 4 công viên lớn quy mô lên tới 200ha bao bọc và kế cận dự án, góp phần hình thành trục sinh thái đa tầng hiếm có ở phía tây Hà Nội.

Dự án nhà phố hàng hiệu của Sunshine Group tăng tốc về đích, gần 1.300 căn đã cất nóc- Ảnh 10.

Đường nối đường Hoàng Quốc Việt kéo dài - tuyến xuyên tâm chạy qua dự án đang trong giai hoàn thành đến 90% khối lượng, đang đổ bê tông lót và lắp đặt bó vỉa. Trong khi tuyến đường 27m Tân Tây Đô (đoạn đi từ QL32 vào dự án) đã hoàn thành.

Bên cạnh các hạng mục kể trên, hệ thống tiện ích của dự án cũng đang đẩy nhanh tiến độ. Trường Quốc tế Sunshine School tại phân khu Victory và phân khu Harmony đã thi công đến dầm sàn. Bệnh viện quốc tế Sunshine Hospital đang thi công đài giằng móng. Đây là mô hình "resort trị liệu 5 sao" có 7 tầng nổi, 1 tầng hầm, tổng diện tích sàn xây dựng gần 80.000m², dự kiến sẽ bổ sung một bệnh viện đa khoa cao cấp cho phía tây thủ đô.

Dự kiến bàn giao từ quý III/2026, Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences đang tăng tốc về đích cùng nhịp phát triển của loạt hạ tầng trọng điểm khu vực. Dự án kế cận đại lộ Tây Thăng Long thông xe vào năm 2027, nằm gần cầu Thượng Cát, cầu Hồng Hà, đường Vành đai 3.5, vành đai 4, Quốc lộ 32, và sở hữu trục đường xuyên tâm rộng 40m nối trực tiếp với đường Hoàng Quốc Việt kéo dài, rút ngắn thời gian tới Tây Hồ Tây và trung tâm Hoàn Kiếm và các tỉnh thành lân cân, thuận tiện giao thương và khai thác kinh doanh.

Dự án đang giới thiệu hàng loạt chính sách hấp dẫn dành cho khách hàng như cơ hội bốc thăm Mercedes-Benz GLC 200 sang trọng, hưởng chiết khấu tới 11,5% cùng loạt quà tặng giá trị. Đáng chú ý, khách mua nhà trong giai đoạn này được hưởng chính sách NobleX Capital với mức lợi ích tài chính 12% sau 12 tháng khi thanh toán trước 75% giá trị BĐS. Đây là cơ chế linh hoạt cho phép khách hàng có thêm thời gian đánh giá thực tế về tiến độ dự án, hạ tầng khu vực và triển vọng thị trường trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Sau 12 tháng, khách hàng có thể nhận lại 75% giá trị BĐS cùng khoản lợi ích tài chính theo chính sách hoặc tiếp tục sở hữu BĐS nếu nhận thấy giá trị và tiềm năng tăng trưởng đáp ứng kỳ vọng.

Ánh Dương

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