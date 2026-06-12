Dự án nhà phố hàng hiệu của Sunshine Group tăng tốc về đích, gần 1.300 căn đã cất nóc

Theo ghi nhận thực tế, Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences đang được triển khai đồng loạt tại cả 4 phân khu Legacy, Century, Harmony và Victory với tổng số gần 2500 căn nhà phố, diện tích sử dụng linh hoạt từ khoảng 150m² - 600m²/căn.

Đến tháng 6/2026, dự án đã cất nóc gần 1.300 căn nhà phố. Trong đó, phân khu Victory đạt tỷ lệ cất nóc 100% và đang bước vào giai đoạn hoàn thiện mặt ngoài.

Nhà mẫu tại phân khu Victory đã hoàn thiện với kiến trúc châu Âu sang trọng, mang tới hình dung trực quan về một khu thương mại - dịch vụ sầm uất trong tương lai.

Cận cảnh các căn nhà mẫu đã hoàn thiện ốp lát, lắp đặt nội thất, láng nền ở tầng 1, sơn giả đá, lắp đặt phào GRC, cửa nhôm kính cao cấp….

Các phân khu còn lại cũng ghi nhận tiến độ ấn tượng. Tại Harmony, gần 370 căn đã hoàn thành cất nóc; Legacy đạt 337 căn và Century gần 180 căn, từng bước hoàn thiện diện mạo của một quần thể nhà phố mang phong cách kiến trúc châu Âu sang trọng.

Dự kiến sau khi đi vào vận hành, các đại lộ thương mại, tuyến phố mua sắm sẽ được tích hợp công nghệ trình diễn 3D Mapping, Hologram, xe điện hiện đại… cùng những lễ hội văn hoá giải trí sôi động để trở thành tâm điểm giao thương tại phía Tây Hà Nội.

Song song với tiến độ công trình, các hạng mục tiện ích cảnh quan cũng được đầu tư mạnh mẽ: như các khu vui chơi trẻ em, khu công viên, sân tập pickleball, đường dạo bộ, chòi nghỉ….

Các sân chơi và khu vực thể thao cho cư dân đã hoàn thành, sẵn sàng vận hành

Hình ảnh một góc công viên xanh mát rợp bóng cây xanh. Theo quy hoạch, người dân tại đây sẽ được hưởng lợi từ chuỗi 4 công viên lớn quy mô lên tới 200ha bao bọc và kế cận dự án, góp phần hình thành trục sinh thái đa tầng hiếm có ở phía tây Hà Nội.

Đường nối đường Hoàng Quốc Việt kéo dài - tuyến xuyên tâm chạy qua dự án đang trong giai hoàn thành đến 90% khối lượng, đang đổ bê tông lót và lắp đặt bó vỉa. Trong khi tuyến đường 27m Tân Tây Đô (đoạn đi từ QL32 vào dự án) đã hoàn thành.

Bên cạnh các hạng mục kể trên, hệ thống tiện ích của dự án cũng đang đẩy nhanh tiến độ. Trường Quốc tế Sunshine School tại phân khu Victory và phân khu Harmony đã thi công đến dầm sàn. Bệnh viện quốc tế Sunshine Hospital đang thi công đài giằng móng. Đây là mô hình "resort trị liệu 5 sao" có 7 tầng nổi, 1 tầng hầm, tổng diện tích sàn xây dựng gần 80.000m², dự kiến sẽ bổ sung một bệnh viện đa khoa cao cấp cho phía tây thủ đô.

Dự kiến bàn giao từ quý III/2026, Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences đang tăng tốc về đích cùng nhịp phát triển của loạt hạ tầng trọng điểm khu vực. Dự án kế cận đại lộ Tây Thăng Long thông xe vào năm 2027, nằm gần cầu Thượng Cát, cầu Hồng Hà, đường Vành đai 3.5, vành đai 4, Quốc lộ 32, và sở hữu trục đường xuyên tâm rộng 40m nối trực tiếp với đường Hoàng Quốc Việt kéo dài, rút ngắn thời gian tới Tây Hồ Tây và trung tâm Hoàn Kiếm và các tỉnh thành lân cân, thuận tiện giao thương và khai thác kinh doanh.

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