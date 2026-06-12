Dự án cầu Nhật Lệ 3: 12 hộ dân chưa đồng thuận bồi thường, dự kiến cưỡng chế trước ngày 2-7

Ngày 12-6, UBND phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị cho biết vừa tổ chức gặp gỡ, đối thoại và tuyên truyền, vận động các hộ dân liên quan phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc Dự án thành phần 2 - cầu Nhật Lệ 3 và đường hai đầu cầu.

Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất Đồng Hới, quá trình triển khai dự án tại phường Đồng Hới có 19 hộ gia đình, cá nhân ở các tổ dân phố Cừa Phú và Hà Thôn bị ảnh hưởng bởi việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng.

Thời gian qua, sau khi các phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được công khai, niêm yết theo quy định, chính quyền địa phương cùng các đơn vị chức năng đã nhiều lần tổ chức đối thoại, gặp gỡ trực tiếp người dân để tuyên truyền, giải thích các chính sách liên quan, đồng thời làm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án đối với phát triển hạ tầng giao thông và kinh tế - xã hội địa phương.

Đến nay, 7 hộ gia đình, cá nhân đã đồng thuận với phương án bồi thường và bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, vẫn còn 12 hộ dân chưa thống nhất với phương án được phê duyệt.

Đại diện các hộ dân trao đổi ý kiến

Đến nay vẫn còn 12 hộ dân tại phường Đồng Hới chưa đồng thuận với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án cầu Nhật Lệ 3.

Dự án cầu Nhật Lệ 3 và đường hai đầu cầu đang được đẩy nhanh tiến độ nhằm thông tuyến trước ngày 2-9.

Tại buổi làm việc mới nhất, lãnh đạo UBND phường Đồng Hới, Ban Xây dựng Đảng, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường cùng các đơn vị liên quan đã trực tiếp trao đổi, giải thích cụ thể các quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; đồng thời lắng nghe, tiếp thu và giải đáp các ý kiến, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng của các hộ dân còn vướng mắc.

Theo UBND phường Đồng Hới, việc hoàn thành giải phóng mặt bằng là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm tiến độ Dự án thành phần 2 - cầu Nhật Lệ 3 và đường hai đầu cầu, công trình trọng điểm của địa phương.

Trước mục tiêu thông tuyến và đưa công trình vào khai thác trước ngày 2-9, UBND phường Đồng Hới cho biết sẽ ban hành quyết định thu hồi đất đối với các trường hợp chưa chấp hành vào ngày 21-6. Trường hợp tiếp tục không bàn giao mặt bằng theo quy định, địa phương sẽ thực hiện các thủ tục cưỡng chế trước ngày 2-7 nhằm bảo đảm tiến độ dự án.

Chính quyền địa phương khẳng định sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động, đối thoại với người dân trên tinh thần thượng tôn pháp luật, đồng thời kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình không chấp hành để sớm hoàn thành công trình theo kế hoạch đề ra.