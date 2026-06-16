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Việt Nam sở hữu thác nước tự nhiên lớn nhất Đông Nam Á, thuộc nhóm đẹp nhất thế giới

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Đây cũng là thác nước xuyên biên giới lớn thứ 4 trên thế giới.

Việt Nam sở hữu thác nước tự nhiên lớn nhất Đông Nam Á, thuộc nhóm đẹp nhất thế giới- Ảnh 1.

Thác Bản Giốc nằm trên địa bàn xã Đàm Thủy, tỉnh Cao Bằng, cách Hà Nội khoảng 331 km. Đây là một trong những thắng cảnh tự nhiên tiêu biểu của vùng Đông Bắc, đồng thời giữ vị trí đặc biệt khi nằm ngay trên đường biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc.﻿

Bản Giốc là thác nước tự nhiên lớn nhất khu vực Đông Nam Á và nằm trong nhóm 4 thác nước xuyên biên giới lớn nhất thế giới. Trước đó, vào năm 2021, Tạp chí du lịch quốc tế Travel+Leisure cũng xếp thác Bản Giốc là một trong những thác nước đẹp nhất thế giới.

Thác cao hơn 60 m, với độ dốc lớn nhất khoảng 30 m, trải rộng hàng trăm mét qua nhiều tầng đá vôi nối tiếp nhau. Ở giữa thác là các mô đất phủ cây xanh, chia dòng nước thành ba nhánh, tạo nên cấu trúc đa tầng hiếm gặp.

Việt Nam sở hữu thác nước tự nhiên lớn nhất Đông Nam Á, thuộc nhóm đẹp nhất thế giới- Ảnh 2.

Do nằm trên tuyến biên giới, thác có cấu trúc đặc thù với phần thác chính được hai quốc gia cùng khai thác du lịch, trong khi phần thác phụ nằm hoàn toàn trong lãnh thổ Việt Nam. Thác hình thành trên dòng sông Quây Sơn, bắt nguồn từ Trung Quốc và chảy vào Việt Nam tại khu vực Ngọc Khê (Trùng Khánh), tạo nên một hệ sinh thái cảnh quan đặc sắc.

Điểm nhấn của Bản Giốc nằm ở hình thái dòng chảy: nước không đổ thẳng một dải mà bị chia tách qua các bậc địa hình dạng “cầu thang”, tạo thành nhiều dải nước trắng xóa đan xen giữa màu xanh của cây lá và núi đá. Vào mùa thu, nước sông Quây Sơn mang sắc xanh ngọc bích, kết hợp với làn sương mỏng và ánh nắng tạo nên hiệu ứng thị giác huyền ảo, làm nổi bật vẻ đẹp nguyên sơ của khu vực.

Do đặc điểm nằm trên biên giới, thác cũng có cách gọi khác nhau giữa hai quốc gia. Phía Việt Nam gọi phần thác phụ là thác Cao, thác chính là thác Thấp, nhưng thường gộp chung dưới tên Bản Giốc. Trong khi đó, phía Trung Quốc tách thành hai thác riêng, gồm thác Đức Thiên (thác chính) và thác Bản Ước (thác phụ). Xét về chủ quyền, toàn bộ thác phụ và một nửa thác chính phía bên trái thuộc Việt Nam, phần còn lại của thác chính thuộc Trung Quốc.

Việt Nam sở hữu thác nước tự nhiên lớn nhất Đông Nam Á, thuộc nhóm đẹp nhất thế giới- Ảnh 3.

Khí hậu khu vực mang tính cận nhiệt đới ẩm với hai mùa mưa – khô rõ rệt, khiến cảnh quan Bản Giốc biến đổi theo mùa. Từ tháng 6 đến tháng 9, lượng nước dồi dào giúp thác đạt trạng thái hùng vĩ nhất, dòng chảy mạnh, bọt nước tung trắng xóa. Từ tháng 9 trở đi, thời tiết chuyển sang mát mẻ, khô ráo, phù hợp cho du lịch trải nghiệm.

Đặc biệt, đầu tháng 10 diễn ra lễ hội thác Bản Giốc – một sự kiện văn hóa thu hút đông đảo du khách. Cuối thu, đầu đông, khu vực bước vào mùa thay lá với sắc đỏ, vàng đặc trưng, tạo nên một không gian cảnh quan giàu tính thẩm mỹ.

Với sự kết hợp giữa yếu tố địa lý đặc biệt, quy mô tự nhiên ấn tượng và giá trị cảnh quan theo mùa, Bản Giốc không chỉ là điểm đến nổi bật của Cao Bằng mà còn là một trong những biểu tượng du lịch tự nhiên của Việt Nam trên bản đồ quốc tế.

Tú An

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