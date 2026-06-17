Chuẩn bị giải phóng mặt bằng để triển khai siêu dự án gần 10.000 tỷ do Sun Group đầu tư tại nơi được ví như “Đảo Ngọc” của một tỉnh miền Trung

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi vừa có báo cáo về tình hình thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh trong quá trình triển khai Kết luận số 09-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Báo cáo đề cập nhiều nội dung quan trọng, trong đó có tiến độ triển khai dự án Khu đô thị mới An Phú (Đảo Ngọc) tại phường Trương Quang Trọng và phường Cẩm Thành.

Theo báo cáo, đến cuối tháng 5/2026, lãnh đạo UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo và cho ý kiến về kế hoạch triển khai dự án. Tại cuộc họp, lãnh đạo UBND tỉnh đã thống nhất theo đề xuất của Sở Xây dựng về việc giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định nhằm phục vụ triển khai dự án Khu đô thị mới An Phú (Đảo Ngọc).

Trong thời gian tới, các sở, ngành, địa phương cùng Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh sẽ phối hợp nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư, bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật, đồng thời tạo thuận lợi cho quá trình triển khai dự án.

Toàn cảnh Đảo Ngọc (nguồn ảnh: Chu Lai).

Được biết, Liên danh Công ty TNHH Quản lý và Dịch vụ Hạ tầng Kỹ thuật Miền Trung và Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản Mặt Trời Đà Nẵng (thuộc hệ sinh thái Sun Group) được tỉnh Quảng Ngãi chọn làm nhà đầu tư triển khai dự án Khu đô thị mới An Phú (Đảo Ngọc).

Khu đô thị này có tổng diện tích sử dụng đất khoảng 162 ha, với tổng mức đầu tư khoảng 9.700 tỷ đồng. Dự án có vị trí nằm tại Đảo Ngọc - đây là cù lao nằm giữa sông Trà Khúc, có vị trí được đánh giá đẹp bậc nhất tỉnh Quảng Ngãi.

Trong cơ cấu sử dụng đất, dự án bố trí đất ở đa dạng loại hình. Cụ thể, đất xây dựng nhà ở liền kề gồm gần 300 căn, xây thô và hoàn thiện mặt ngoài 5 tầng; hơn 1.900 căn chung cư xây thô, hoàn thiện cơ bản; khoảng 1.530 căn nhà ở xã hội xây dựng hoàn chỉnh.

Bên cạnh đó, dự án còn có trên 1.270 lô đất ở liền kề và 585 lô đất ở biệt thự. Ngoài quỹ đất ở, khu đô thị cũng dành diện tích cho đất thương mại – dịch vụ, giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, cây xanh và các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm, kể từ ngày có quyết định giao đất, cho thuê đất. Tiến độ thực hiện 8 năm kể từ ngày nhà đầu tư được lựa chọn theo quy định.

Dự án hướng tới tạo điểm nhấn không gian kiến trúc, hình thành biểu tượng đô thị bên sông Trà Khúc cho tỉnh Quảng Ngãi. Đồng thời, dự án tăng cường khả năng kết nối, lưu thông giữa hai bờ sông Trà Khúc.

Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng khu đô thị có công năng hỗn hợp, với hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ, gắn với phát triển nhà ở. Qua đó, hình thành một khu đô thị sinh thái hiện đại, kết nối hài hòa với cảnh quan xung quanh, bảo đảm phát triển ổn định và bền vững.



