Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đơn vị thi công sân bay 4.000 tỷ đồng của Sun Group tại tỉnh rộng nhất Việt Nam đang làm 1 việc quan trọng

| | Bất động sản

Đơn vị thi công cho biết, hiện đơn vị đã hoàn thành việc khoan địa chất; đang huy động máy móc để san lấp mặt bằng, ép cọc khu vực nhà ga và đài kiểm soát không lưu; xây dựng tường rào, đường công vụ.

Sáng 15/6, Đoàn công tác của tỉnh Lâm Đồng do đồng chí Nguyễn Hồng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng làm Trưởng đoàn đã kiểm tra thực tế tiến độ thực hiện Dự án Cảng hàng không Phan Thiết (hạng mục hàng không dân dụng).

Báo cáo của đơn vị thi công cho biết, hiện đơn vị đã hoàn thành việc khoan địa chất; đang huy động máy móc để san lấp mặt bằng, ép cọc khu vực nhà ga và đài kiểm soát không lưu; xây dựng tường rào, đường công vụ.

Dự kiến cuối tháng 6 và đầu tháng 7/2026 sẽ tập trung máy móc, thiết bị và nhân công để đẩy nhanh tiến độ theo kế hoạch.

Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải đề nghị đơn vị thi công triển khai hạng mục theo đúng tiến độ; tập trung thiết bị, máy móc, nhân công nhiều hơn nữa để sớm hoàn thành theo kế hoạch đã cam kết.

Hạng mục hàng không dân dụng thuộc Cảng hàng không Phan Thiết được khởi công cuối tháng 4/2026, tổng vốn gần 4.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành đưa vào khai thác trong năm 2027.

Dự án do Công ty TNHH Cảng Hàng không Mặt Trời Phan Thiết (thuộc Sun Group) làm chủ đầu tư, triển khai trên diện tích gần 75 ha tại phường Mũi Né.

Theo thiết kế, sân bay đạt tiêu chuẩn cấp 4E, có thể khai thác các dòng máy bay thân rộng, công suất giai đoạn một khoảng 2 triệu hành khách mỗi năm. Nhà ga hành khách rộng 18.000 m2.

Hạng mục hoàn thành sẽ phục vụ các chuyến bay nội địa, đồng thời có khả năng tiếp nhận chuyến bay quốc tế không thường lệ. Qua đó góp phần thu hút đầu tư vào du lịch nghỉ dưỡng, thương mại, logistics và dịch vụ hàng không, tạo việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tâm Nguyên

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sau khi công bố "tin nóng", Chủ tịch Phạm Thiếu Hoa khẳng định "Vinhomes vẫn hoạt động bình thường...", phủ nhận chuyện rút lui

Sau khi công bố "tin nóng", Chủ tịch Phạm Thiếu Hoa khẳng định "Vinhomes vẫn hoạt động bình thường...", phủ nhận chuyện rút lui Nổi bật

Bất động sản cuối năm 2026: Thị trường sẽ không "bùng lên", cuộc chơi đang đổi luật

Bất động sản cuối năm 2026: Thị trường sẽ không "bùng lên", cuộc chơi đang đổi luật Nổi bật

Việt Nam sở hữu thác nước tự nhiên lớn nhất Đông Nam Á, thuộc nhóm đẹp nhất thế giới

Việt Nam sở hữu thác nước tự nhiên lớn nhất Đông Nam Á, thuộc nhóm đẹp nhất thế giới

20:36 , 16/06/2026
Lộ diện biểu tượng đô thị biển mới tại Hạ Long

Lộ diện biểu tượng đô thị biển mới tại Hạ Long

19:30 , 16/06/2026
Vinhomes đang sở hữu quỹ đất khổng lồ cỡ nào mà tự tin công bố dừng việc mở rộng quỹ đất dự án tại Việt Nam do "đã đủ"

Vinhomes đang sở hữu quỹ đất khổng lồ cỡ nào mà tự tin công bố dừng việc mở rộng quỹ đất dự án tại Việt Nam do "đã đủ"

18:05 , 16/06/2026
Royal Boulevard: Nơi dòng tiền bền vững và chất sống thượng lưu cùng thăng hoa

Royal Boulevard: Nơi dòng tiền bền vững và chất sống thượng lưu cùng thăng hoa

17:30 , 16/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên