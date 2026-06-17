Đơn vị thi công sân bay 4.000 tỷ đồng của Sun Group tại tỉnh rộng nhất Việt Nam đang làm 1 việc quan trọng

Sáng 15/6, Đoàn công tác của tỉnh Lâm Đồng do đồng chí Nguyễn Hồng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng làm Trưởng đoàn đã kiểm tra thực tế tiến độ thực hiện Dự án Cảng hàng không Phan Thiết (hạng mục hàng không dân dụng).

Báo cáo của đơn vị thi công cho biết, hiện đơn vị đã hoàn thành việc khoan địa chất; đang huy động máy móc để san lấp mặt bằng, ép cọc khu vực nhà ga và đài kiểm soát không lưu; xây dựng tường rào, đường công vụ.

Dự kiến cuối tháng 6 và đầu tháng 7/2026 sẽ tập trung máy móc, thiết bị và nhân công để đẩy nhanh tiến độ theo kế hoạch.

Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải đề nghị đơn vị thi công triển khai hạng mục theo đúng tiến độ; tập trung thiết bị, máy móc, nhân công nhiều hơn nữa để sớm hoàn thành theo kế hoạch đã cam kết.

Hạng mục hàng không dân dụng thuộc Cảng hàng không Phan Thiết được khởi công cuối tháng 4/2026, tổng vốn gần 4.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành đưa vào khai thác trong năm 2027.

Dự án do Công ty TNHH Cảng Hàng không Mặt Trời Phan Thiết (thuộc Sun Group) làm chủ đầu tư, triển khai trên diện tích gần 75 ha tại phường Mũi Né.

Theo thiết kế, sân bay đạt tiêu chuẩn cấp 4E, có thể khai thác các dòng máy bay thân rộng, công suất giai đoạn một khoảng 2 triệu hành khách mỗi năm. Nhà ga hành khách rộng 18.000 m2.

Hạng mục hoàn thành sẽ phục vụ các chuyến bay nội địa, đồng thời có khả năng tiếp nhận chuyến bay quốc tế không thường lệ. Qua đó góp phần thu hút đầu tư vào du lịch nghỉ dưỡng, thương mại, logistics và dịch vụ hàng không, tạo việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.