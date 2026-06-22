Ông lớn số 1 thị trường BĐS sắp làm khu đô thị hơn 41.000 tỷ đồng tại tỉnh đang đặt mục tiêu lên thành phố trực thuộc Trung ương

Tập đoàn Vingroup (mã: VIC) vừa công bố báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cho dự án Khu đô thị mới phía Tây Bắc TP Bắc Ninh (khu 1) tại phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh.

Dự án được UBND tỉnh Bắc Ninh chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 1/2025. Đến tháng 5 cùng năm, địa phương phê duyệt nhà đầu tư là liên danh gồm Vingroup, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Thương mại Thanh Bình, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Cuộc Sống Mới và CTCP Phú Thọ Land, trong đó Vingroup là đại diện liên danh.

Khu đất thực hiện dự án có ranh giới: phía Bắc và phía Tây giáp sông Cầu và đất nông nghiệp; phía Đông Nam và phía Nam giáp khu dân cư hiện trạng và đất nông nghiệp.

Dự án có tổng diện tích khoảng 268,81 ha, hiện trạng chủ yếu là đất nông nghiệp hơn 148 ha, khoảng 0,4 ha đất ở, phần còn lại là đất giao thông, ao hồ và đất chưa sử dụng. Đến nay, dự án chưa triển khai hạng mục xây dựng, chủ đầu tư đang phối hợp với địa phương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

Vị trí thực hiện Dự án (Ảnh: ĐTM).

Theo quy hoạch, đây là khu đô thị mới với quy mô dân số khoảng 33.000 người. Cơ cấu sử dụng đất dành khoảng 50 ha phát triển nhà ở và 2,9 ha đất hỗn hợp.

Dự án được chia thành 3 phân khu.

Khu A1: gồm 1.556 căn nhà liền kề cao tối đa 5 tầng (mật độ xây dựng không quá 95%) và 4 lô chung cư hỗn hợp cao tối đa 31 tầng (mật độ không quá 35%).

Khu A2: gồm 2.217 căn nhà liền kề cao tối đa 5 tầng (mật độ không quá 94%), 352 căn biệt thự cao tối đa 4 tầng (mật độ không quá 78%) và 4 lô chung cư hỗn hợp cao tối đa 31 tầng (mật độ 43%).

Khu A3: gồm 97 căn nhà liền kề cao tối đa 5 tầng (mật độ không quá 84%) và 2 lô đất hỗn hợp phát triển công trình dịch vụ cao tối đa 30 tầng (mật độ 43%).

Ngoài chức năng ở, các khu A1 và A2 sẽ được bổ sung hệ thống công trình thương mại dịch vụ, thể dục thể thao, y tế và giáo dục.

Theo Vingroup, giai đoạn hoàn thiện thủ tục đầu tư kéo dài khoảng 1 năm kể từ thời điểm lựa chọn nhà đầu tư. Thời gian triển khai xây dựng dự kiến 6 năm kể từ khi được bàn giao đất. Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 40.125 tỷ đồng.