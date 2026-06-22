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Chuẩn bị triển khai siêu dự án gần 100.000 tỷ do liên danh Sun Group đầu tư tại khu vực được mệnh danh là “hòn ngọc” của thành phố giàu nhất Việt Nam

| | Bất động sản

Khu đô thị mới Bình Quới – Thanh Đa có quy mô 423 ha với tổng vốn đầu tư lên đến khoảng 98.710 tỷ đồng, đây là dự án do liên danh Sun Group làm nhà đầu tư.

Mới đây, UBND TP.HCM đã trình tờ trình về việc thu hồi 536 ha đất để triển khai 4 dự án trọng điểm trên địa bàn.

Trong đó, dự án có diện tích thu hồi lớn nhất là Khu đô thị mới Bình Quới – Thanh Đa (dự án chiến lược) tại phường Bình Quới, TP.HCM. Dự án có tổng diện tích khoảng 423 ha, trong đó diện tích cần thu hồi là 403 ha và 20 ha không thuộc diện thu hồi.

Theo hồ sơ, có khoảng 128 ha đất do 51 tổ chức quản lý, sử dụng; phần còn lại khoảng 275 ha chủ yếu do người dân sử dụng. Hiện trạng khu vực chủ yếu là đất canh tác nông nghiệp, xen kẽ nhà ở của người dân và công trình của tổ chức, không có hạng mục đầu tư xây dựng nào của dự án tại thời điểm trình hồ sơ.

Trước đó, UBND TP.HCM đã ban hành kế hoạch triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ dự án Khu đô thị mới Bình Quới – Thanh Đa.

Theo kế hoạch, thành phố phấn đấu cơ bản hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng để triển khai dự án trước ngày 31/10/2026.

Được biết vào đầu tháng 2/2025, UBND TP.HCM đã ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa cho liên danh gồm: Công ty CP Tập đoàn Mặt Trời, Công ty TNHH Mặt Trời Hạ Long và Công ty TNHH Thành phố Mặt Trời.

Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 98.710 tỷ đồng (tương đương hơn 3,74 tỷ USD), trong đó vốn góp của nhà đầu tư khoảng 14.880 tỷ đồng, phần còn lại được huy động từ các tổ chức tín dụng. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Dự án được định hướng phát triển thành khu đô thị mới hiện đại, đồng bộ, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Quy hoạch bao gồm các khu nhà ở; nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ; hệ thống công trình công cộng; y tế, giáo dục, văn hóa – thể thao; khu du lịch, khách sạn, văn phòng; cùng hệ thống công viên, cây xanh đô thị, công viên chuyên đề và bến du thuyền...

Dự án dự kiến triển khai trong vòng 10 năm, bao gồm các giai đoạn hoàn thiện thủ tục đầu tư, xây dựng cơ bản và đưa công trình vào vận hành. Liên danh nhà đầu tư có trách nhiệm xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trong ranh dự án, bảo đảm kết nối đồng bộ với hạ tầng khu vực, đồng thời thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về nhà ở xã hội và tái định cư theo quy định.





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