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Nguyên giảng viên Đại học Bách Khoa tham gia làm nhà ở giá rẻ, triển khai dự án hơn 800 căn tại thành phố giàu nhất nước

| | Bất động sản

Tập đoàn Bcons vừa khởi công dự án nhà ở xã hội đầu tiên với quy mô 802 căn hộ tại TP.HCM. Doanh nghiệp này được biết đến là chủ đầu tư nhiều dự án căn hộ tại khu vực Bình Dương cũ.

Nguyên giảng viên Đại học Bách Khoa tham gia làm nhà ở giá rẻ, triển khai dự án hơn 800 căn tại thành phố giàu nhất nước- Ảnh 1.

Theo UBND TP.HCM, ngày 19/6, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bcons (Tập đoàn Bcons) đã tổ chức lễ khởi công dự án Nhà ở xã hội Bcons và hệ thống trường học B.School thuộc dự án Hoàng Nam Uyên Hưng 2 tại phường Tân Uyên, TP.HCM.

Dự án Nhà ở xã hội Bcons được xây dựng trên khu đất rộng 6.667 m², gồm 2 block cao 15 tầng và 1 tầng hầm, dự kiến cung cấp 802 căn hộ. Đây là dự án nhà ở xã hội đầu tiên do Tập đoàn Bcons phát triển, đánh dấu bước tiến mới của doanh nghiệp. Đồng thời, công trình cũng góp phần gia tăng nguồn cung nhà ở xã hội, mở rộng cơ hội an cư cho người lao động và người dân có nhu cầu ở thực.

Song song với dự án nhà ở xã hội, hệ thống B.School gồm 2 trường mầm non cũng được xây dựng trên khu đất rộng 3.043 m². Công trình có diện tích xây dựng 1.200 m², quy mô 3 tầng, tổng diện tích sàn sử dụng gần 3.600 m², đáp ứng nhu cầu học tập của trẻ em trong khu đô thị.

Nguyên giảng viên Đại học Bách Khoa tham gia làm nhà ở giá rẻ, triển khai dự án hơn 800 căn tại thành phố giàu nhất nước- Ảnh 2.

Trên thị trường bất động sản Việt Nam, Bcons là cái tên nổi lên khá nhanh trong những năm gần đây, đặc biệt tại khu vực TP.HCM và các địa phương lân cận.

Đứng sau là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bcons Lê Như Thạch, một gương mặt có xuất phát điểm khác biệt so với nhiều "đại gia" bất động sản khác. Ông từng học tập và giảng dạy tại Đại học Bách khoa TP.HCM trước khi bước vào lĩnh vực kinh doanh.

Khởi đầu với công ty tư vấn thiết kế và xây dựng, ông Thạch từng bước gây dựng hệ thống doanh nghiệp Bcons, phát triển sang nhiều lĩnh vực, trong đó bất động sản là mảng chủ lực.

Trong bối cảnh nhiều chủ đầu tư tập trung vào phân khúc cao cấp, Bcons lựa chọn hướng đi riêng khi tập trung phát triển các dự án căn hộ trung cấp, phù hợp với khả năng chi trả của đông đảo người dân.

Về quỹ đất, Bcons chủ yếu phát triển dự án tại khu vực Bình Dương cũ - khu vực này có lợi thế kết nối với trung tâm TP.HCM thông qua các tuyến quốc lộ, đường vành đai và trong tương lai là hệ thống metro.

Theo website doanh nghiệp, tại khu vực này, Bcons Land đã và đang triển khai nhiều dự án căn hộ như: Bcons Suối Tiên (653 căn), Bcons Miền Đông (768 căn), Bcons Green View (916 căn), Bcons Garden (1.815 căn), Bcons Bee (289 căn), Bcons Plaza (1.285 căn) và Bcons Sala (524 căn), Bcons Polygon (783 căn), Bcons City – Tháp Green Topaz (1.002 căn), Bcons Polaris (522 căn)...

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