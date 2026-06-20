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‘Lộ diện’ dự án người nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Bắc Ninh

| | Bất động sản

Tỉnh Bắc Ninh vừa công bố 2 dự án nhà ở cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu căn hộ. Cả hai đều là các dự án nhà ở xã hội có quỹ nhà ở thương mại, dự kiến hoàn thành trong năm 2027.

Dự án đầu tiên là Khu nhà ở xã hội số 2 tại khu số 5, số 9 thuộc khu đô thị phía Nam. Dự án được triển khai trên diện tích hơn 1,2 ha thuộc địa bàn phường Bắc Giang và phường Tân Tiến, gồm 2 tòa nhà ở xã hội cao 19 tầng và 1 tòa nhà ở thương mại cao 19 tầng.

Theo quy định, tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu các căn hộ thuộc tòa nhà ở thương mại của dự án. Công trình dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng vào tháng 4/2027.

Dự án thứ hai là Khu nhà ở xã hội tại Khu số 1 thuộc Khu đô thị cạnh Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Việt - Hàn. Dự án có quy mô 1 ha, gồm một tòa nhà ở xã hội cao 12 tầng và một tòa nhà ở thương mại cao 15 tầng cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan đồng bộ.

Ảnh minh họa.

Các tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở tại khu nhà ở thương mại thuộc dự án. Dự kiến toàn bộ dự án sẽ hoàn thành trước tháng 6/2027.

Để triển khai việc quản lý, UBND tỉnh Bắc Ninh giao Sở Xây dựng rà soát, xác định số lượng căn hộ mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu tại từng dự án, từng tòa chung cư; thống kê số lượng căn hộ đã được mua, thuê mua và cấp Giấy chứng nhận cho người nước ngoài.

Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh có trách nhiệm cập nhật tình hình cấp Giấy chứng nhận cho người nước ngoài tại các dự án để phục vụ công tác quản lý. Công an tỉnh Bắc Ninh và các đơn vị liên quan được giao tăng cường quản lý cư trú, bảo đảm an ninh trật tự, quốc phòng trên địa bàn có người nước ngoài sinh sống.

Theo Nguyễn Thắng

Tiền Phong

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