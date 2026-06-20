Dự kiến thu hồi hơn 530 ha đất tại TP giàu nhất Việt Nam để triển khai 4 công trình, dự án

UBND TP.HCM vừa có tờ trình HĐND Thành phố về việc thu hồi 536,6 hecta đất để triển khai 4 dự án trọng điểm.

Theo đó, dự án có tổng diện tích thu hồi lớn nhất là Dự án Khu đô thị mới Bình Quới – Thanh Đa (dự án chiến lược) tại phường Bình Quới, TP.HCM với tổng diện tích thu hồi là 403,4 ha trong tổng diện tích thực hiện dự án là 423,6 ha (diện tích không phải thu hồi đất 20,2 ha).

Tiếp đến, dự án Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ (phường Tân Phước, TP.HCM; đã được chấp thuận chủ trương đầu tư) diện tích đất phải thu hồi là 123 ha (nằm trong ranh giới hành chính của phường Tân Phước) trong tổng diện tích sử dụng đất của dự án là 351,2 ha (phần còn lại mặt nước ven biển không thu hồi 228,2 ha).

Dự án Cảng tổng hợp An Tây (phường Tây Nam, TP.HCM; đã được chấp thuận chủ trương đầu tư) có diện tích phải thu hồi đất là 9,8 ha trong tổng diện tích thực hiện dự án là 11,8 ha (diện tích không phải thu hồi đất là 2 ha).

Nguồn gốc đất dự án này là của người dân khoảng 8,9 ha và đất do Ban Quản lý khu công nghiệp An Điền quản lý khoảng 0,9 ha. Hiện trạng sử dụng đất còn lại do người dân đang sử dụng và canh tác nông nghiệp.

Cuối cùng là dự án mở rộng đường Trần Bình Trọng tại phường Vườn Lài (Quận 10 cũ) có tổng diện tích thu hồi là 0,4 hecta. Trong đó có 3.387 m2 là của người dân đang sử dụng.