Địa phương giàu bậc nhất miền Bắc đang triển khai hơn 20.000 căn nhà ở xã hội

Theo thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh, hiện tỉnh đang đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu an cư của người lao động, cán bộ, công nhân viên và các đối tượng đủ điều kiện thụ hưởng chính sách. Đây được xem là một trong những giải pháp quan trọng để bảo đảm an sinh xã hội, đồng thời tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững trong giai đoạn mới.

Mới đây, dự án nhà ở xã hội tại ô đất II-OM21 thuộc phường Việt Hưng và phường Hoành Bồ đã chính thức được khởi công. Dự án do Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà Harmory House làm chủ đầu tư, có tổng vốn đầu tư hơn 1.200 tỷ đồng.

Dự án được xây dựng trên diện tích gần 3ha với quy mô 4 tòa chung cư cao 15 tầng, cung cấp 1.128 căn nhà ở xã hội cùng 48 căn nhà ở thương mại liền kề. Sau khi hoàn thành, dự án có thể đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho khoảng 2.250 cư dân. Các căn hộ có diện tích từ 35-75m2, phù hợp với khả năng tài chính của nhiều nhóm đối tượng. Dự kiến công trình sẽ được hoàn thành và bàn giao vào quý I/2028.

Phối cảnh Dự án nhà ở xã hội tại ô đất II-OM21 phân khu 11 phường Việt Hưng và phường Hoành Bồ.

Không chỉ tập trung vào các dự án mới, Quảng Ninh còn liên tục hoàn thiện cơ chế, chính sách để thúc đẩy phát triển phân khúc nhà ở xã hội. Tỉnh đã ban hành nhiều quy định liên quan đến thi hành Luật Nhà ở, khung giá thuê nhà ở xã hội cũng như các điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở.

Trước đó, địa phương cũng phê duyệt đề cương điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở xã hội đến năm 2030, đồng thời kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển nhà ở xã hội và Ban Chỉ đạo chính sách nhà ở, thị trường bất động sản nhằm tăng cường hiệu quả điều hành và giám sát.

Song song với việc hoàn thiện cơ chế, tỉnh yêu cầu các sở, ngành và địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án; tăng cường minh bạch trong công tác xét duyệt, mua bán, cho thuê và thuê mua nhà ở xã hội nhằm hạn chế tiêu cực và bảo đảm đúng đối tượng thụ hưởng.

Đến nay, Quảng Ninh đã có 3 dự án nhà ở xã hội cơ bản hoàn thành với tổng quy mô khoảng 5,8ha và 2.370 căn hộ. Bên cạnh đó, địa phương đang triển khai 15 dự án khác với tổng diện tích gần 64ha, dự kiến cung cấp khoảng 20.359 căn nhà ở xã hội.

Theo tính toán, khi toàn bộ các dự án hoàn thành, số lượng căn nhà ở xã hội trên địa bàn sẽ đạt khoảng 20.359 căn, tương đương 116% chỉ tiêu Chính phủ giao cho Quảng Ninh đến năm 2030. Đây là một trong những tỷ lệ hoàn thành cao nhất cả nước hiện nay.

Ngoài nguồn cung dành cho người dân và người lao động, tỉnh cũng đã quy hoạch 4 khu đất với tổng diện tích hơn 10ha để phát triển nhà ở cho lực lượng vũ trang, dự kiến cung cấp khoảng 3.770 căn hộ trong thời gian tới.

Một trong những dự án đang được đẩy nhanh tiến độ là khu nhà ở xã hội tại quỹ đất OXH-01 thuộc Khu đô thị Cao Xanh - Hà Lầm. Dự án hiện đã thi công đến tầng 3, đồng thời chủ đầu tư đã bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà.

Dự kiến đưa vào vận hành từ quý IV/2027, dự án sẽ bổ sung thêm 850 căn hộ cho thị trường, góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở ngày càng tăng của người dân địa phương, đồng thời tạo thêm động lực phát triển cho thị trường bất động sản và quá trình đô thị hóa tại Quảng Ninh.