Vinhomes được giao đất để triển khai dự án 6.000 tỷ tại tỉnh có diện tích nhỏ nhất Việt Nam

Ảnh minh họa (nguồn: Lễ Lễ).

UBND tỉnh Hưng Yên vừa ban hành Quyết định số 1912 về việc giao đất, cho thuê đất (lần 2) tại phường Phố Hiến cho Công ty Cổ phần Vinhomes để thực hiện dự án Khu nhà ở xã hội Phố Hiến.

Theo quyết định, tỉnh Hưng Yên giao và cho thuê tổng cộng khoảng 23,3 ha đất thuộc địa giới hành chính phường Phố Hiến.

Trong đó, khoảng 19,9 ha đất được giao để Vinhomes xây dựng nhà ở, hệ thống giao thông, cây xanh công cộng, công trình thể dục thể thao, chợ và trụ sở cơ quan. Đối với phần diện tích đất xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và trụ sở cơ quan, sau khi hoàn thành xây dựng, nghiệm thu đưa vào sử dụng, Vinhomes có trách nhiệm bàn giao cho cơ quan Nhà nước quản lý theo quy định.

Bên cạnh đó, tỉnh cho Vinhomes thuê khoảng 3,4 ha đất để xây dựng các công trình giáo dục, văn hóa, y tế và bãi đỗ xe.

Thời hạn giao đất và cho thuê đất kéo dài đến hết ngày 21/11/2075. UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu Vinhomes phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về đất đai, đồng thời hoàn thiện các thủ tục cần thiết để triển khai dự án theo đúng quy định.

Cùng với đó, doanh nghiệp phải sử dụng đất đúng mục đích, đúng vị trí, diện tích được giao; đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng và triển khai dự án theo tiến độ đã được phê duyệt.

Phối cảnh dự án.

Trước đó, tháng 12/2025, UBND tỉnh Hưng Yên và Tập đoàn Vingroup đã tổ chức lễ khởi công dự án Khu nhà ở xã hội Phố Hiến tại phường Phố Hiến.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 6.000 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất khoảng 31,1 ha, gồm 25 tòa chung cư. Thời gian thực hiện dự án là 60 tháng kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư.

Trong quá trình triển khai, chủ đầu tư được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với toàn bộ diện tích đất xây dựng nhà ở xã hội thuộc dự án; không phải thực hiện thủ tục xác định giá đất, thủ tục đề nghị miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và được hưởng các ưu đãi khác theo quy định hiện hành.

Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng góp phần phát triển quỹ nhà ở xã hội của tỉnh, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho cán bộ, công nhân viên, người lao động tại các khu công nghiệp, người thu nhập thấp và các đối tượng chính sách xã hội theo quy định của pháp luật. Đồng thời, dự án cũng sẽ bổ sung nguồn cung nhà ở, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người dân trên địa bàn.

Tại Hưng Yên, trước đó Tập đoàn Vingroup đã đầu tư một số dự án quy mô lớn, nổi bật là Vinhomes Ocean Park 2 được triển khai từ năm 2021 với vốn đầu tư khoảng 1,6 tỷ USD trên diện tích 460 ha, và Vinhomes Ocean Park 3 có tổng mức đầu tư khoảng 1,4 tỷ USD, quy mô hơn 290 ha.

Giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh Hưng Yên được Chính phủ giao chỉ tiêu hoàn thành 44.750 căn nhà ở xã hội, gồm 5.900 căn trong năm 2026; 10.500 căn năm 2027; 9.300 căn năm 2028; 9.450 căn năm 2029 và 9.600 căn năm 2030.

Để hoàn thành kế hoạch năm 2026, tỉnh đang tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai 9 dự án nhà ở xã hội, với tổng số căn hộ dự kiến hoàn thành khoảng 6.172 căn.