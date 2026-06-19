Khu du lịch biển nổi tiếng một thời ở miền Bắc chuyển mình sau cuộc đổi tên
Theo Minh Quang/VTC News |
19-06-2026 - 21:03 PM |
Bất động sản
Khu du lịch Quất Lâm vừa được đổi tên thành khu du lịch Giao Ninh, đồng thời được chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng nhằm làm mới hình ảnh và thu hút du khách.
Theo Minh Quang/VTC News
VTC News
Theo VTC News
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