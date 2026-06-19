Hơn 10 ngày nữa, Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ khởi công siêu công trình hầm – cầu vượt biển đầu tiên trong lịch sử tại thành phố giàu nhất Việt Nam

UBND TP.HCM vừa có tờ trình về quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ – Vũng Tàu theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT.

Dự án do liên danh nhà đầu tư đề xuất, gồm CTCP Đô thị Du lịch Cần Giờ (đại diện), Công ty TNHH Kinh doanh và Dịch vụ tổng hợp An Hưng, Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh và Phát triển Thương mại Điền Thịnh và Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Kinh doanh Lâm Viên.

Theo đề xuất, tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 14 km, điểm đầu tại đường Biển Đông 2 (Khu đô thị Cần Giờ, xã Cần Giờ) và điểm cuối tại nút giao giữa đường Sao Mai – Bến Đình với đường 30/4, khu vực phường Tam Thắng và Rạch Dừa.

Về cấu phần, dự án gồm đường dẫn dài khoảng 1,9 km; cầu vượt biển dài khoảng 8 km; đoạn kết nối từ cầu vào hầm dài 295 m; và hầm vượt biển dài khoảng 3,85 km. Trong đó, hầm gồm hầm dìm dài khoảng 3 km, hầm kín 430 m và hầm hở 420 m. Mặt cắt ngang cầu rộng khoảng 26,25 m, phần đường rộng khoảng 34,5 m.

Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án khoảng gần 93.200 tỷ đồng, bao gồm chi phí xây dựng, thiết bị, quản lý dự án, tư vấn, dự phòng, lãi vay và lợi nhuận nhà đầu tư. Trong đó, chi phí xây dựng dự kiến 57.698 tỷ đồng; thiết bị 3.238 tỷ đồng; chi phí quản lý, tư vấn và khác khoảng 9.140 tỷ đồng; dự phòng 13.465 tỷ đồng; chi phí lãi và lợi nhuận khoảng 9.277 tỷ đồng. Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư ước khoảng 339 tỷ đồng.

Theo phương án tài chính, tổng giá trị thanh toán cho nhà đầu tư dự kiến tương đương tổng mức đầu tư, trong đó thanh toán bằng quỹ đất khoảng 65.361 tỷ đồng và bằng ngân sách TP.HCM khoảng 27.798 tỷ đồng. Giá trị quỹ đất hiện mới là ước tính sơ bộ, sẽ được xác định cụ thể ở giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

Thời hạn hợp đồng dự kiến 7 năm, trong đó giai đoạn xây dựng từ năm 2026 đến 2029; phần thanh toán hợp đồng BT dự kiến thực hiện trong 3 năm sau khi công trình hoàn thành và bàn giao.

Dự án được UBND TP.HCM đánh giá có ý nghĩa chiến lược trong việc hình thành trục kết nối trực tiếp giữa TP.HCM và Vũng Tàu, giảm phụ thuộc vào các tuyến hiện hữu. Khi hoàn thành, thời gian di chuyển giữa hai khu vực dự kiến rút xuống còn khoảng 15–20 phút; đồng thời hỗ trợ phát triển Khu du lịch biển Cần Giờ, Khu công nghiệp Long Sơn, nâng cao năng lực khai thác cụm cảng Cái Mép – Thị Vải và giảm áp lực cho Quốc lộ 51, đường tỉnh 965.

UBND TP.HCM nhận định dự án phù hợp định hướng phát triển hạ tầng giao thông, kinh tế biển và logistics, đóng vai trò “khớp nối chiến lược” bảo đảm lưu thông liên vùng thông suốt, kết nối đô thị lõi với Cần Giờ và khu vực Vũng Tàu.

Trong bối cảnh hàng loạt dự án lớn đang triển khai tại khu vực như đường sắt Cần Giờ – Bến Thành, cầu Cần Giờ, mở rộng đường Rừng Sác, cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu…, tuyến đường vượt biển này được xem là mảnh ghép hoàn thiện mạng lưới giao thông, gia tăng hiệu quả đầu tư tổng thể.

Theo đề xuất, dự án được chia thành 3 dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 là xây dựng đường dẫn phía Cần Giờ với tổng mức đầu tư khoảng 226 tỷ đồng; dự án thành phần 2 gồm giải phóng mặt bằng, tái định cư và xây dựng nút giao phía Vũng Tàu, tổng mức đầu tư khoảng 1.002 tỷ đồng; và dự án thành phần 3 – hạng mục trọng tâm – bao gồm cầu chính, hầm vượt biển và các công trình kỹ thuật liên quan, với tổng mức đầu tư khoảng 91.787 tỷ đồng.

TP.HCM cũng sẽ tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tạo lập quỹ đất đối ứng để phục vụ thanh toán hợp đồng BT theo quy định.

Dự kiến ngày 2/7/2026, dự án tuyến đường vượt biển kết nối Cần Giờ – Vũng Tàu sẽ được khởi công, nhân dịp kỷ niệm 50 năm TP.HCM chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 – 2/7/2026).